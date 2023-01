Presidente del Poder Judicial pidió a Dina Boluarte que las Fuerzas Armadas custodien sedes en todo el país

Arévalo Vela fue elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema como el nuevo presidente del Poder Judicial.

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, le pidió a la mandataria Dina Boluarte que las Fuerzas Armadas resguarden las sedes de su institución a fin de evitar más desmanes como los ocurridos en los últimos días en diferentes puntos del país.

“Necesitaremos recursos, esto ya lo está valorizando el personal correspondiente, tendremos una suma y le plantearemos al Poder Ejecutivo la ayuda correspondiente”, sostuvo el magistrado en diálogo con el diario El Peruano.

De otro lado, Arévalo Ríos agregó que la destrucción de las sedes judiciales provocarán un grave problema para los procesos legales que tienen miles de peruanos.

Te puede interesar: Crisis en Perú EN VIVO: Atacan e incendian fundos en Ica, siguen protestas en regiones y bloqueo de vías

“Obviamente, la destrucción de todo juzgado es repudiable, pero en esos casos concretos la quema de los expedientes afecta a estas personas que en su mayoría son gente humilde, que tiene un juicio de alimentos, una cosa muy pequeña y se destruyó”, explicó.

Dina Boluarte (Andina)

Además, el titular del Poder Judicial hizo énfasis en que juzgados penales son los puntos más atacados durante las manifestaciones contra el gobierno.

“Todo es una rara coincidencia: quemo la Fiscalía, quemó el Poder Judicial, quemo la comisaría, pareciera que no se quiere dejar rastro de algo”, alertó.

“Esto nos hace pensar que entre los que protestaban, que seguro lo hacían tal vez por algún motivo justo y son personas que están en su derecho a reclamar, hubo gente que tiene que ver con organizaciones criminales y me atrevo a pensar con el narcotráfico, la minería ilegal y el terrorismo”, aseveró.

Te puede interesar: Protestas en Arequipa: enfrentamientos en zona aledaña al aeropuerto, heridos y bloqueos en esta región

Arévalo rechazó que se coloquen explosivos en las sedes judiciales.

Queman sede del Poder Judicial en Perú.

“Ningún protestante en la calle, persona que puede estar indignada con una política, con un personaje, va a ir a poner explosivos en la puerta del Poder Judicial o prender fuego a los expedientes”, anotó.

“Pareciera que todo lo que tiene que ver con la persecución del delito hay que destruirlo. Esa es una coincidencia muy peligrosa”, afirmó el también presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Cambio de estrategia

Días atrás, el presidente del Poder Judicial le solicitó a la mandataria Dina Boluarte que cambie de estrategia para combatir las protestas.

“El orden interno del país es responsabilidad del Poder Ejecutivo, no puede ser que todos los días se quemen los juzgados y la administración de justicia esté siendo atacada. Exigimos que se nos dé protección y esa protección solo nos la puede dar el Ejecutivo”, señaló en diálogo con RPP Noticias.

“Estoy diciendo que es hora de que tomen medidas, de repente la estrategia no es la mejor. No es la mejor, porque si no, no estaría sucediendo lo que está sucediendo ¿Qué quieren que quemen el Palacio de Justicia o que haya cosas peores?”, añadió.

SEGUIR LEYENDO