Magaly Medina es acusada de obligar a Alfredo Zambrano a tomarse fotos y ella se defiende

Magaly Medina responde a críticas. (Instagram)

Magaly Medina, quien se encuentra a puertas de regresar a ATV, no se quedó callada y se defendió ante las críticas de un usuario. Y es que, la conductora de espectáculos utilizó sus redes sociales para interactuar con sus fieles seguidores y fue acusada de obligar a su esposo, Alfredo Zambrano, de tomarse fotos con ella.

No es un secreto que al notario no le gustan las fotografías, pues en varias ocasiones la presentadora ha contado que su pareja prefiere estar detrás de las cámaras. Sin embargo, en la cuenta oficial de Instagram de la periodista, no deja de aparecer el abogado en algunos de sus vídeos e historias diarias.

Este 22 de enero, Magaly Medina se tomó unos minutos para responder algunas dudas de sus fans y entre ellas, un usuario la cuestionó por grabar a Alfredo Zambrano, constantemente. “¿Por qué obligas a tu esposo a salir en tus vídeos, no te das cuenta de la cara que te pone?”, se lee en la famosa cajita de preguntas de Instagram y a lo que la periodista no dudó en contestar.

“Nada en una relación se hace por obligación. A mi esposo no le gusta que lo grabe, pero lo hace porque me ama y le gusta complacerme”, respondió la presentadora.

En otro momento, la popular ‘Urraca’ contó que se divirtió en sus vacaciones por los Estados Unidos. “A mi esposo y a mí nos encanta viajar juntos y en Miami, disfrutamos mucho del sol, la playa y los amigos”, escribió sobre la fotografía de ella con el notario.

¿Por qué Magaly no ha tenido hijos con Alfredo Zambrano?

Una de las preguntas que muchos se hacían era si la pareja en algún momento quisiera volver a tener un hijo. Debido a la edad de ambos, no podrían engendrar una nueva vida de forma natural, por lo que tendrían que recurrir a la ciencia. Sin embargo, en el 2021, en una entrevista a la revista Cosas, la pareja expresó el deseo de tener un hijo juntos, pero con el paso del tiempo decidieron cambiar de opinión y así lo expresó la popular ‘Urraca’.

Todo sucedió en febrero del 2022, cuando en medio de las rencillas entre Magaly Medina y Jessica Newton el tema salió a la palestra. La madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid señaló que su entonces amiga deseaba convertirse en madre, razón por la que le sugirió adoptar y la propuso como madrina de su nieto.

Ante ello, Medina se defendió y explicó que eso era cierto, pero tomó en cuenta su forma de ser. “Ciertamente, es público, no ha contado ninguna infidencia. Mi esposo y yo lo hemos dicho en un momento determinado que pensamos tener bebés. Tenemos los medios económicos para tener vientre de alquiler, tener 50 nanas porque yo siempre he dicho que no soy tan maternal, no me gustan las amanecidas”, comentó.

“Después pensamos en adoptar, pero al final dijimos otra vez vamos a estar en colegio, amanecidas, no poder viajar (...) Los dos estamos en una edad en la que queremos disfrutar lo que nos ha costado tanto conseguir. Decidimos, de mutuo acuerdo, no tener bebés”, añadió.

