Magaly Medina anunció su regreso con “el secreto mejor guardado” de un personaje público

Magaly Medina anuncia su regreso con denuncia a personaje público. (Instagram)

¡Está devuelta! Cada vez falta menos para ver a Magaly Medina nuevamente por las pantallas de ATV este 2023. La popular ‘Urraca’ regresará con ‘Magaly TV La Firme’ este lunes 23 de enero en su horario habitual de las 21:45 horas y dejará a más de uno sorprendido con la primicia que dará a conocer en su programa.

Tras unas merecidas vacaciones, la conductora de espectáculos volverá a remecer la farándula peruana y comenzará con la historia de un personaje muy querido por todos los peruanos. Así lo dejó saber en las redes sociales con la difusión del primer avance de su programa, en el que anuncia que revelará el “secreto” de una figura aplaudida y aclamada por sus seguidores.

“Este lunes en Magaly TV La Firme. ¡Se hará justicia! La historia que ocultó por años llega a su fin. El secreto mejor guardado de uno de los personajes más queridos, aclamados y aplaudidos por todos los peruanos”, se escucha en la promoción.

Aunque no se dio más detalles, la propia Magaly Medina decidió responder algunas dudas de sus seguidores a través de las historias de su cuenta de Instagram y confesó que todo se trataría de una denuncia que será tema de conversación por varios días. Pese a que, muchos esperan uno de sus famosos ampays, esta vez empezará con temas legales.

“¿Algún ampay bomba para el lunes?”, le consultó uno de sus seguidores y a lo que la periodista respondió. “Tenemos una denuncia que dará mucho de qué hablar. Los espero mañana”, sentenció.

Reacciones del público

Tras la publicación del avance de Magaly TV La Firme, los usuarios no tardaron en especular acerca de la persona que será el o la protagonista del nuevo escándalo. Mientras que algunos señalaban que se trataría de Paolo Guerrero, otros indicaban que podría ser un secreto de Bárbara Cayo y su familia.

“Saca la segunda parte de la Cayo, que te suplicó que no lo sacaras”, “Paolo Guerrero y la vez que te metieron presa por una farsa”, “Bárbara Cayo y un futbolista”, “El secreto de la familia Cayo. Las va a destruir Magaly, para qué se meten con la Urraca”, fueron algunos de los comentarios.

Magaly Medina y su preocupación por protestas en el Perú

A pesar de que Magaly Medina se encontraba en Europa disfrutando de sus vacaciones junto a su esposo Alfredo Zambrano, no fue ajena a los conflictos sociales y políticos que atraviesa nuestro país. En conversación con Infobae expresó su preocupación por la crisis nacional y, además, envío un mensaje de paz a sus televidentes.

“Estamos alejados de la realidad nacional, pero igual estamos al tanto de lo que pasa. Estamos profundamente preocupados por la situación que se vive allí, por todas manifestaciones y la situación política del país que esperemos que se resuelva pronto”, expresó.

Inclusive, tuvo que acortar sus vacaciones debido a que el canal ATV, en el cual trabaja, se lo pidió por la situación que se vive en el país. “Por mí, no hubiera querido regresar aún, me hubiera gustado tomarme un poquito más de tiempo porque lo necesito... pero dadas las circunstancias, la economía en el país, no me han dado tanto permiso y debo regresar, lo debo de hacer porque es un compromiso que tengo con el televidente y mi canal”, puntualizó a Infobae.

