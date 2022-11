Magaly Medina se ríe al ver cómo Jessica Newton defiende la visita al sauna de Deyvis Orosco

Magaly Tv La Firme

Magaly Medina no pudo contener la risa al ver la reacción de su examiga Jessica Newton siendo preguntada por Rodrigo Gonzáles sobre la visita de 11 horas de su yerno Deyvis Orosco en un sauna “con final feliz”. La exreina de belleza se mostró bastante incómoda a los comentarios del conductor de Willax Tv.

Como se recuerda, el popular ‘Peluchín’ y Gigi Mitre conversaron con la empresaria, quien se encontraba con las próximas concursantes al Miss Perú. Sin embargo, el presentador, más que importarle las misses, le preguntó sobre el polémico ampay del cumbiambero que fue transmitido en el programa de Magaly Medina.

La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ se pronunció al respecto para aconsejarle a la mamá de Cassandra Sánchez no apoyar tanto a su yerno Deyvis Orosco en su visita al sauna. Asimismo, se burló al verla indignada por ser consultada sobre ese tema y mencionar el nombre de la ‘Urraca’.

“Entiendo tu broma, pero oye eso no fue una broma, eso de que se queda 11 horas eso tampoco es otra broma, lo que pasa es que eso es cierto, eso genera audiencia, le interesa a la gente”, dijo la periodista luego de escuchar los comentarios de ‘Peluchín’.

La presentadora del programa de espectáculos de ATV criticó que la exreina de belleza haya creído que el enlace en vivo haya sido para hablar sobre sus modelos.

“Realmente, ni creo que a Rodrigo ni a nadie de ese programa se le hubiese pasado por la cabeza empezar este enlace microondas con los dibujitos de las Misses, ya pues, hay que ser realistas”, agregó Magaly Medina, generando las risas del set de ATV. “Jesssica Newton tanto tiempo en la televisión y todavía no aprende”, sentenció Magaly Medina en la última edición de su programa transmitido en vivo.

Jessica Newton defendió a Deyvis Orozco

Para no darle gusto a sus detractores, la empresaria Jessica Newton contestó la pregunta que la incomodó de Rodrigo Gonzáles. Según respondió, está al tanto de lo que su yerno hace en el mencionado sauna y que además “lo aprueba”.

“Deyvis siempre va al sauna, tiene reuniones y desde ahí llama a Cassandra”, afirmó la empresaria durante su enlace en vivo con el programa de Willax Tv.

Asimismo, tras la insistencia de ‘Peluchín’ sobre si no le parece “raro” el largo tiempo que el cumbiambero tendría costumbre permanecer en ese lugar que además ofrecería servicios sexuales, según ‘Magaly Tv La Firme’, la empresaria respondió:

“No. Desde que lo conozco va al sauna. Se reúne con un montón de gente en el sauna y conversa con Cassandra en el sauna (por teléfono)”. Sin embargo, sobre el tiempo que permaneció el padre de su nieto en el local indicó: “No hay nada que se necesite hacer en 11 horas que no se pueda hacer en cinco minutos”, mencionó.

El conductor del programa de espectáculos también aprovechó el enlace para mencionar que “la gente dice que lo que pasa es que están haciendo todo esto para sostener y no darle gusto a la Magaly”.

“No seas chistoso. A mí sí me da risa que todavía sigan pensando que mi vida pueda girar en torno a otra persona. Rodrigo, Gigi, yo creo que esto es una noticia que a ustedes les genera rating, yo siempre he dicho que me pone bastante incómoda porque es él es mi yerno y le debo respeto. Entiendo tus bromas, pero no las hago”, contestó la directora de la Organización Miss Perú.

