Bárbara Cayo y Magaly Medina: así se originó su enfrentamiento mediático hace más de 20 años

Las razones por las que se pelearon Magaly Medina y Bárbara Cayo.

Magaly Medina ha sido la principal detractora de Alessia Rovegno por su participación en el Miss Universo 2022, donde quedó entre las 16 candidatas más destacadas. Aunque la hija de Bárbara Cayo logró el top, esto no ha sido suficiente para la ‘Urraca’, quien aseguró que la modelo no tuvo un buen performance por su falta de oratoria y carisma.

Pero estas críticas no son recientes. Desde que la cantante de 24 años ganó el Miss Perú, la figura de ATV ha dicho que Alessia Rovegno ganó por supuesto favoritismo. “Es una belleza que no transmite. ¿A quién le ha ganado esta chiquita? ¿qué hace, aparte de hacer TikToks? Nada”, indicó meses atrás en su programa.

También criticó que Jessica Newton, directora del Miss Perú, haya escogido a una modelo rubia y de ojos azules para representar al país en un concurso internacional. “No somos gringuitos, no somos argentinos ni chilenos. Todo porque es la hija de Bárbara Cayo”, resaltó Medina.

Bárbara Cayo motivó a Alessia Rovegno para la gran final.

Ante los duros cuestionamientos, Alessia Rovegno se preparó durante ocho meses para demostrar que estaba lista para el Miss Universo 2022. Se subió al escenario, desfiló ante millones y pasó al Top 16, pero terminó siendo eliminada al no ingresar al Top 5. La ganadora terminó siendo R’Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos.

Por supuesto, Magaly Medina siguió con las burlas. “Janick Maceta fue más”, escribió en sus redes sociales. Pero jamás imaginó que Bárbara Cayo, su enemiga desde hace más de 20 años, rompería su silencio en defensa de su hija. ¿La razón? El concurso ya había culminado y ahora sí podía arremeter contra la ‘Urraca’.

“No es bella ni inteligente. No tiene autoridad moral para hablar de una belleza auténtica, menos de inteligencia nata. Qué horrible es, pura basura nomás sale de su boca, solo destrucción le da al Perú (...) Su labor es alimentar el chisme, el morbo, la mediocridad. Tiene un trabajo muy feo”, expresó furiosa en diálogo con El Popular.

Bárbara Cayo salió en defensa de Alessia Rovegno.

¿Por qué se pelearon?

Aunque Magaly Medina y Bárbara Cayo se han declarado la guerra este 2023, su enfrentamiento mediático inició muchos años atrás. Precisamente en el 2002, cuando la periodista de espectáculos difundió un ampay que cambiaría la vida de la actriz para siempre.

A finales de los años noventa, Bárbara Cayo disfrutaba de uno de los mejores momentos de su vida. Era querida por el público, la novela donde era protagonista, “Torbellino”, era un éxito internacional y su matrimonio con Lucho Rovegno parecía sacado de un cuento de hadas. La feliz pareja tenía dos hijas juntos: Arianna y Alessia.

Pero todo cambió el 5 de septiembre de 2002, el día que Magaly TV emitió imágenes de la artista nacional de la mano y besando a Carlos Thorton, su entonces compañero de “Torbellino”. Se dijo que los actores se habían enamorado tras bastidores, a pesar de que ambos estuvieran casados.

Lucho Rovegno y Bárbara Cayo juntos, antes del sonado ampay de Magaly Medina.

Tras el ampay, Bárbara Cayo sufrió las consecuencias del escándalo de infidelidad. Se separó de Lucho Rovegno y fue asediada por la prensa, que no dejaba de preguntarle desde cuándo mantenía un affaire con Thorton. El actor también se divorció de Magaly Olano, madre de su primer hijo.

“La historia del romance que se creó en el video no era cierta. Ese día nos encontramos por un tema amical de dos personas que pasaban por situaciones diferentes pero malas, que lamentablemente por cosas del destino, pasó lo que pasó. Sufrí como no puedes tener idea, no podía mirar a mis papas, no podía entrar a mi casa porque (el ampay) fue el pie para que yo saliera de ella. Tenía un hijo pequeño, mi primer hijo”, recordó el actor en el dominical ‘Día D’.

El ampay de Bárbara Cayo y Carlos Thorton | Magaly TV

Por su parte, Bárbara Cayo continuó apareciendo en la pantalla chica, pero manteniendo un perfil bastante bajo. En el 2011, se le dio la oportunidad de aparecer en ‘Al Fondo Hay Sitio’, la teleserie peruana más exitosa de la historia, pero un ampay de la periodista de espectáculos casi vuelve a truncar su carrera.

Magaly Medina emitió un polémico reportaje, donde Alfredo Chamy acusaba a Bárbara de intento de homicidio. Según reveló, la actriz aceleró el auto cuando él se encontraba en la puerta del copiloto, cayendo con fuerza sobre el pavimento. Luego, huyó del lugar, dejándolo con la cabeza rota y el tímpano del oído izquierdo. El serenazgo lo encontró tirado en la vía pública y lo trasladaron a un hospital cercano.

“Ella le dijo a una conocida mutua lo que había pasado. Ella le dijo “él se trepó a mi carro y me quiso pegar y se cayó solo. “Ella no es normal, es muy agresiva, no puede conversar normalmente. Grita, insulta porque se cree famosa cuando no es así”, señaló al programa de espectáculos, aún internado en la clínica.

Aunque el reportaje mantuvo a Bárbara Cayo en las portadas de todos los diarios, su trabajo en ‘Al Fondo Hay Sitio’ gustó al público y siguió apareciendo en los posteriores capítulos. Tiempo después, la cantante afirmó que casi pierde el trabajo por culpa de Medina.

Alfredo Chamy acusó a Bárbara Cayo de intento de homicidio.

“Esas imágenes salieron cuando había firmado contrato con Al Fondo Hay Sitio. Le dije a Ney Guerrero que no las sacara porque me iba a perjudicar en mi trabajo, pero igual las sacaron. Yo al día siguiente empezaba a grabar. Por suerte, Efraín Aguilar me apoyó. Estoy haciendo televisión luego de 10 años porque se metieron en mi vida privada. No es justo que por una persona mala me quedé y trunqué mis expectativas de trabajo. No soy agresiva, egocéntrica sí”, señaló.

Incluso, culpó indirectamente a Magaly Medina de sus problemas de salud. “(Por el ampay con Thornton), no solo perdí contratos importantes, sino también mi matrimonio. Personas como ella no deberían existir. Mi vida entera se vio truncada y hasta presumo que fue el estrés emocional que me generó el cáncer que, gracias a Dios, me detectaron a tiempo y que ya está superado”, dijo en la revista Cosas.

El ampay no difundido

En mayo de 2022, Magaly Medina reveló que tenía en su poder un controversial ampay de Bárbara Cayo, en donde se la veía en una situación cariñosa con un hombre que no era su esposo. Tampoco se trataba del actor Carlos Thorton. Menos el sujeto que besó en una discoteca limeña (otro ampay difundido por la periodista) tras divorciarse.

Las imágenes estaban listas para salir al aire, pero antes de la emisión Bárbara la llamó desesperada para implorarle que no hiciera tal cosa, pues Lucho Rovegno podía quitarle a sus hijas. Según Magaly, la entendió como mujer y como madre, por eso le prometió que no saldría a la luz dicho ampay.

Sin embargo, la presentadora de ATV aseguró que se arrepiente de dicha decisión, pues Bárbara Cayo la terminó atacando en un restaurante. Desde entonces, jamás ha vuelto a perdonar un ampay.

“Me he arrepentido toda mi vida porque la mujer esta me ha hecho una guerra total, encima que a mí me debía un favor, o sea le hice un súper favor. Un día me encontró en un restaurante y se acercó para decirme estupidez y media. Bien vulgar”, contó en el espacio ‘JB en ATV’.

Magaly Medina no emitió el ampay de Bárbara Cayo para que la actriz no perdiera la tenencia de sus hijas.

