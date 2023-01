Magaly Medina se refiere al retiro de Lucho Cáceres de la ‘Toma de Lima’: “Qué vergüenza ajena”

Magaly Medina se pronuncia sobre Lucho Cáceres.

Magaly Medina no es ajena a la situación política que vive el país. La popular ‘Urraca’ vuelve a las pantallas este lunes 23 de enero y sabe que tendrá que manejar sus contenidos de acuerdo a la coyuntura. Sin embargo, también ha hecho un llamado a la paz por todo lo que se está viviendo.

Pero, uno de los recientes hechos que ha llamado la atención han sido las manifestaciones que se dieron lugar el día jueves 19 enero. En una de las marchas que se desarrolló en el parque Kennedy se presentó el actor Lucho Cáceres con un cartel que decía sin justicia no hay paz.

Sin embargo, sucedió lo inesperado. Diversos manifestantes se acercaron hasta el artista y lo comenzaron a abuchear gritando ‘a la droga dile no’. Por esa razón, tuvo que ser retirado con ayuda del resguardo policial para evitar algún tipo de inconveniente.

Ante ello, Magaly Medina fue consultada por este hecho y no dudó en dar su opinión. “Es lo más divertido que escuché hoy viniendo de mi querido país”, señaló en conversación con Trome.

Magaly Medina le responde a Lucho Cáceres. (Captura)

Además, emitió duras críticas para el recordado ‘Kikin’ de Mil Oficios, señalando que tuvo bien merecido lo que le sucedió. “Hay personas que viven en una burbuja y cuando por fin pisan el mundo real se dan grandes chascos. ¡Qué vergüenza ajena!, pero bien merecido que se lo tiene por alucinado”, agregó la ‘Urraca’.

Por otro lado, recalcó que las personas que estuvieron presentes en la marcha le dijeron cosas que ella también ha mencionado en su programa, por lo que duda que los demande como lo hizo con ella. “Hace un rato vi con más detenimiento los videos y realmente creo que le han dado de su propia medicina. Ahora me pregunto ¿va a demandar a todas esas personas que casi, casi lo sacaron a insultos de la marcha?”, comentó.

Finalmente, habló de la reacción de la gente y aseguró que le han demostrado que es una persona que no tiene una opinión que sea importante para los demás. “Es bien ‘pobre diablo’ para aparecerse así en esta marcha sintiendo que es un todopoderoso, que es influyente en los medios de la comunicación. Creo que ahora todos le dijeron que no, que no lo respetan, que su opinión es nada y lo han tratado como un payaso, eso es lo que han hecho y se lo tiene bien merecido. De verdad lo que le ha pasado es degradante, yo que él me escondo y no vuelvo a salir”, finalizó la conductora.

