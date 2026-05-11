Perú

Se registró un sismo de magnitud 4.5 en Sullana

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

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Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

Un sismo de magnitud 4.5 se registró este lunes 11 de mayo en la ciudad de Sullana, en la provincia de Sullana del departamento de Piura, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

El movimiento telúrico comenzó a las 03:50 (hora local) y se originó a 11 kilómetros al Suroeste de Sullana con una profundidad de 40 kilómetros y latitud y longitud de -4.96, -80.77 grados. Debido a su magnitud, el rango de alerta emitido fue de color amarillo precisó en un reporte la Red Sísmica Nacional.

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El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

<p>El rango de color verde se usa para los sismos de <b>magnitudes menores a 4.4</b>; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila <b>entre los 4.5 a 6.0</b>; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos <b>mayores a 6.1</b>.</p><p>En cuanto a <b>la intensidad</b>, las escalas indican lo siguiente:</p><p>I: se trata de un movimiento <b>“no sentido”</b> que no representa “ningún daño”.</p><p>II-III: se trata de un movimiento <b>“débil”</b> que no representa “ningún daño”.</p><p>IV: se trata de un movimiento <b>“ligero”</b> que no representa “ningún daño”.</p><p>V: se trata de un movimiento <b>“moderado”</b> que representa “muy poco daño”.</p><p>VI: se trata de un movimiento <b>“fuerte”</b> que representa “poco daño”.</p><p>VII: se trata de un movimiento <b>“muy fuerte”</b> que implica un “daño moderado”.</p><p>VIII: se trata de un movimiento <b>“severo”</b> que implica un daño “moderado o mucho daño”.</p><p>IX: se trata de un movimiento <b>“violento”</b> que implica “mucho daño”.</p><p>X+: Se trata de un movimiento <b>“extremo”</b> que provoca un “daño cuantioso”.</p><p>El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la <b>Red Sísmica Nacional</b>, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.</p>

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Cinturón de Fuego del Pacífico

¿Que hacer en caso de un terremoto? (REUTERS/Luisa González)
¿Que hacer en caso de un terremoto? (REUTERS/Luisa González)

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los movimientos telúricos más fuertes del mundo.

El también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, clasificadas como catastróficas.

Perú y sus historial de sismos

El presidente de Perú, Pedro Castillo, visita las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 del 28 de noviembre (Presidencia de Perú)
El presidente de Perú, Pedro Castillo, visita las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 del 28 de noviembre (Presidencia de Perú)

La nación sudamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.</p><p><b>31 de mayo de 1970</b></p><p>El sismo de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.</p><p>Este hecho <b>es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país</b>, no sólo por la magnitud sino por la <b>cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000</b>, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.</p><p>Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.</p><p><b>3 de octubre de 1974</b></p><p>Un <b>sismo de magnitud 8.0</b> ocurrió en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.</p><p><b>29 de mayo de 1990</b></p>Otro terremoto de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y <b>11 mil viviendas destruidas</b>. El movimiento, que inició a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.</p><p><b>23 de junio de 2001</b></p><p>Un temblor de magnitud 6.9 afectó al surde Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, <b>35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas</b>.</p><p>El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que <b>generó un tsunami</b> que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más devastador después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.</p><p><b>15 de agosto de 2007</b></p><p>Perú fue duramente afectado por <b>uno de los sismos más violentos en su historia moderna</b>. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de <b>magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos</b>. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó <b>596 personas fallecidas.</b></p><p><b>26 de mayo de 2019</b></p><p>Uno de los últimos temblores registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una <b>magnitud de 8</b> y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.</p>

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