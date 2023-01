Magaly Medina ignora a Jessica Newton y alista su gran regreso: “Tengo un compromiso con los televidentes”

Magaly Medina ignora a Jessica Newton y alista su gran regreso. Facebook.

Magaly Medina se encuentra gozando los últimos días de sus vacaciones por Europa, junto a su esposo y gran compañero de viajes, Alfredo Zambrano. Y aunque le gustaría continuar con este merecido descanso, es oficial que el lunes 23 de enero inicia la temporada 2023 de su programa ‘Magaly TV: La Firme ’.

Previo a ello, brindó una entrevista a Infobae, donde nos comentó que tuvo que acortar sus días de descanso a pedido de su canal ATV y de su público, que necesita en estos momentos una cuota de distracción debido a los conflictos políticos y sociales que estamos viviendo.

Además, indicó que llegando al Lima recién sabrá qué temas tocará en su programa, restando importancia a las palabras de Jessica Newton, quien recientemente la acusó de hacer bullying a Alessia Rovegno por su reciente participación en el Miss Universo 2022. Lo que sí resaltó es la gran preocupación que siente por el acontecer nacional.

“Ya me toca regresar”

Magaly Medina comentó que los primeros meses del año son los que se puede tomar un largo descanso y alejarse de la farándula peruana; sin embargo, este año tuvo que regresar antes de tiempo porque su casa televisora se lo ha pedido.

“Estamos vacacionando un poco, mi esposo es su propio jefe, pero yo no, tengo un horario que cumplir. En enero me puedo tomar un poco más de tiempo y mi esposo se aparta de su trabajo y me acompaña a descansar, siempre conocemos lugares nuevos. Pero, ya me toca regresar, me han recortado las vacaciones y me han pedido que regrese antes de febrero”, relató.

Magaly Medina no le dio importancia acusaciones de Jessica Newton

Luego que Medina usara su cuenta de Instagram para decir que Alessia Rovegno no tuvo “carisma, actitud y vocabulario” para pasar al top 5 del Miss Universo 2022, la directora del Miss Perú, Jessica Newton, le respondió con una publicación que daba a entender que la periodista le hacía bullying a la hija de Bárbara Cayo. “Rebel against bullying”, fue el comentario que usó la exreina de belleza.

Rápidamente, la comunicadora aclaró que solo estaba opinando sobre un hecho de interés público. “¿Desde cuándo opinar sobre un hecho de interés público es bullying? Qué fácil es echarle la culpa al resto de nuestras metidas de pata. ¡Ja!”, escribió en su historia de Instagram.

Infobae le consultó si en su primer programa del 23 de enero le va a dedicar unos minutos para responder las acusaciones de Jessica Newton. ‘La reina del ampay’ no le dio importancia a sus palabras y comentó que no sabe cuál será el primer contenido de su espacio.

“No sé como encontraré el país a mi llegada y todavía no tengo resuelto (el contenido) del primer programa. Nosotros funcionamos como un noticiero y un programa de investigación, entonces no sabemos si el tema seguirá, no sé si la gente querrá escuchar algo que no sea política”, respondió inicialmente.

“Lo que hago finalmente es diversión, entretenimiento y a veces en circunstancias así, las personas huyen de los problemas viendo el entretenimiento o de lo contrario están tan preocupados que quieren solamente noticias de ese tipo. No sé realmente cómo encontraré la situación del país, tendré que ver el termómetro cuando llegué”, terminó diciendo.

La ‘Urraca’ adelantó su regreso porque su público y el canal se lo pidió

Magaly Medina está de vacaciones junto a su esposo Alfredo Zambrano, visitó su casa en Miami, pero también se encuentra haciendo turismo en diversas ciudades de Europa. La comunicadora comentó que necesitaba este descanso, el cual le hubiera gustado disfrutar más, alejada del espectáculo peruano. Sin embargo, adelantó su llegada al Perú porque el canal ATV se lo pidió.

“Me hace muy bien las vacaciones porque me alejo un poco de la farándula, aunque de vez en cuando le echo una mirada. Por mí, no hubiera querido regresar aún, me hubiera gustado tomarme un poquito más de tiempo porque lo necesito, el programa es muy competitivo, las noches y la TV se han vuelto muy competitivas, entonces hay que ponerle mucho esfuerzo y eso es estresante”, dijo.

“Por eso me gusta alejarme un poco más, pero dadas las circunstancias, la economía en el país, no me han dado tanto permiso y debo regresar, lo debo de hacer porque es un compromiso que tengo con el televidente y mi canal”, indicó.

Magaly Medina está preocupada por los conflictos que vive el país

La presentadora de TV ya se había pronunciado mediante sus redes sociales para pedir paz en el país y que terminen los conflictos que se está viviendo en el interior del Perú.

“Tengo fe y esperanzas de que se resuelvan los conflictos que nos separan y sigamos siendo el maravilloso país al que amamos. Por un país con paz, ¡Viva el Perú!”, expresó el 11 de enero.

En entrevista con Infobae, reiteró que se encuentra preocupada por la situación política y espera que se resuelva muy pronto para beneficio de todos los peruanos.

“Estamos alejados de la realidad nacional, pero igual estamos al tanto de lo que pasa. Estamos profundamente preocupados por la situación que se vive allí, por todas manifestaciones y la situación política del país que esperemos que se vuelva pronto”, expresó.

Envió mensaje a sus seguidores a días de su llegada

A pocos días de arribar al Perú, Magaly Medina envió un mensaje a sus seguidores que todos los días sintonizan la señal de ATV para disfrutar de su programa de entretenimiento favorito.

“Aunque las circunstancias sean difíciles en nuestro país, felizmente tenemos que tratar de seguir viviendo y para seguir viviendo necesitamos una dosis de distracción, así que ya llegó para hacerles olvidar de sus problemas”, finalizó.

