Miss Perú: Alessia Rovegno se quebró después de ser sorprendida por su padre Lucho Rovegno

Alessia Rovegno se quebró tras ser sorprendida por su padre Lucho Rovegno | Instagram/@salvitatv

Alessia Rovegno, Miss Perú 2022, se emocionó hasta las lágrimas al ser sorprendida por su padre Lucho Rovegno en plena entrevista. La modelo y reina de belleza jamás imaginó que su progenitor aparecería en pantalla para desearle buena suerte en el Miss Universo, certamen internacional en el que participará el próximo año.

Todo inició cuando el entrevistador le pidió a la hija de Bárbara Cayo que explicara qué significa su padre para ella. “Mi papá es el hombre de mi vida, lo mejor que puedo tener. Es un hombre espectacular”, dijo en un inicio. Tras ello, soltó una expresión de sorpresa al ver que su padre se había conectado a la transmisión en vivo.

Te puede interesar: La biografía completa de Alessia Rovegno, la Miss Perú Universo

Emocionado por el recibimiento, el empresario aseguró que su hija debía ganar el Miss Universo porque “es un bello ser humano, es disciplinada, hermosa y tiene todas las ganas de ser alguien importante y de lograr muchas cosas a través del certamen”.

Alessia Rovegno agradeció las palabras de su padre y tampoco se quedó atrás con los elogios, ya que indicó que Lucho ha sido en todo este tiempo “el mejor papá del mundo”. “Eso te lo puede decir cualquier persona que lo conoce”, expresó bastante conmovida.

Alessia Rovegno es hija de Lucho Rovegno y Bárbara Cayo, quienes se separaron tras varios años juntos.

Se quebró en vivo

Una vez Lucho Rovegno se retiró del enlace, Alessia Rovegno agradeció a Salvador García, popular missólogo, por haberla conectado con su padre. “Muchas gracias, de verdad que él es mi apoyo número uno. Es la persona más atenta, un ser humano demasiado noble, humilde, bueno y trabajador. Es mi mayor admiración, lo amo con todo mi corazón. No diré más porque me emociono”, dijo intentando no llorar frente a cámaras.

El entrevistador aseguró que la reacción natural de la modelo peruana es lo que la convertía en una auténtica reina de belleza. “¡Así son las reinas, las que sienten y proyectan de verdad! Me encanta tu manera de expresarte y sentir tus sentimientos hacia él. Qué bello, me encanta haber hecho esto”, le dijo.

Alessia Rovegno se emocionó por las presencia de su padre en entrevista.

Recordemos que la Miss Perú 2022 es hija de Lucho Rovegno y Bárbara Cayo, quienes mantuvieron una larga relación amorosa. Se separaron luego de 25 años juntos, no se supo la razón de su distanciamiento. Desde entonces, el empresario se ha mantenido alejado del mundo de la farándula y está enfocado en su negocio, la panadería Rovegno.

Te puede interesar: Alessia Rovegno y su impresionante evolución en la pasarela a puertas del Miss Universo 2023

Así afrontó el divorcio de sus padres

Alessia Rovegno habló por primera vez sobre la separación de sus padres, la cual se dio cuando tenía dos años mientras que su hermana Arianna Rovegno tenía cuatro. Resaltó que el divorcio es una tema que ya ha superado al día de hoy y que, de hecho, agradece que haya sucedido.

“Si bien me mantuvieron al margen, no era igual verlos juntos. Ahora los veía por separado y creo que esas cosas hacen crecer, y a veces es mejor ¿no? Que se separen a verlos en una relación que tal vez no van, que tal vez son muy diferentes. Lo que sea más sano para uno es lo mejor, y si eso era lo más sano, lo importante es que se lleven bien”, señaló en entrevista con ‘Día D’ junio de este año.

Lucho Rovegno y Bárbara Cayo tuvieron dos hijas juntos.

SEGUIR LEYENDO