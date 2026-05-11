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Diego Enríquez molesto tras el 1-1 ante Alianza Lima: “Ellos celebran un empate, pero nosotros impusimos nuestro juego”

El portero de Sporting Cristal expresó su incomodidad por no llevarse la victoria de Matute, tras el gol agónico de los locales en los descuentos

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Los jugadores de Sporting Cristal se mostraron disconformes tras no haberse llevado los tres puntos de Matute. (Video: L1MAX)

Sporting Cristal se llevó un empate con sabor amargo de su visita a Matute tras igualar 1-1 ante Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El resultado llegó en los minutos finales y dejó a los ‘celestes’ con la sensación de haber dejado escapar una victoria que, según su propio análisis, tenían bastante encaminada.

El principal reflejo de esa incomodidad fue el arquero Diego Enríquez, quien se mostró visiblemente molesto al finalizar el encuentro. El guardameta habló en caliente para las cámaras de L1 MAX mientras abandonaba el campo y dejó en claro que el rendimiento del equipo rimense merecía un desenlace distinto.

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“Estoy molesto porque hicimos un partidazo acá. Ellos celebran un empate, pero nosotros vinimos a imponer nuestro juego. No me pareció un resultado justo, porque nosotros merecíamos ganar”, expresó el portero, evidenciando su frustración por el desenlace del compromiso en el estadio Alejandro Villanueva.

Consultado sobre qué le faltó a Sporting Cristal para asegurar los tres puntos de visita, Enríquez fue directo y señaló un error puntual como la clave del desenlace del encuentro. Según su lectura, el equipo había controlado gran parte del trámite hasta la acción que terminó en el empate local.

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Diego Enríquez durante el partido contra Alianza Lima en Matute.
Diego Enríquez durante el partido contra Alianza Lima en Matute. Crédito: Prensa SC

“Nada, fue un error en salida que aprovecharon ellos. Después no tuvieron más, no hice más trabajo”, comentó el guardameta, asegurando que Alianza Lima no generó mayores situaciones de peligro más allá de esa jugada decisiva.

El gol del empate llegó en los minutos de descuento, cuando el cuadro ‘blanquiazul’ aprovechó una desatención defensiva para evitar la derrota en casa tras el tanto agónico de Esteban Pavez. Esa jugada cambió por completo el desarrollo del partido y el análisis del resultado para ambos equipos, especialmente para Sporting Cristal, que ya tenía prácticamente asegurada la victoria.

Cazonatti también lamentó el resultado

Otro de los jugadores que se pronunció tras el empate fue Gustavo Cazonatti, quien coincidió en que Sporting Cristal hizo méritos suficientes para quedarse con la victoria en condición de visitante. Aun así, valoró el rendimiento del equipo en un escenario siempre exigente como Matute.

“Nos vamos con la sensación buena porque hicimos un gran partido y creo que merecimos el triunfo”, señaló el mediocampista brasileño, destacando el nivel colectivo mostrado por el conjunto ‘celeste’ a lo largo del compromiso pese a la presión de la hinchada local.

Sin embargo, el volante también reconoció que el resultado no ayuda en la tabla de posiciones, donde Sporting Cristal atraviesa un momento complicado en el Torneo Apertura 2026. El club del Rímac se ubica en el puesto 11 con 16 puntos, situación que obliga al equipo a sumar con mayor regularidad para no seguir cediendo terreno.

Cazonatti fue sincero al referirse al presente del equipo en el campeonato. Aunque destacó lo mostrado en el duelo ante Alianza Lima, admitió que la ubicación en la clasificación genera preocupación dentro del plantel. “Claro que sí cuesta ver la tabla de posiciones. Pero nos toca seguir adelante, trabajar para salir de esta situación”, añadió.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

El empate en Matute deja a Sporting Cristal con sensaciones divididas: por un lado, la convicción de haber mostrado un buen nivel de juego en condición de visitante; pero por otro, la frustración de no haber podido sostener el resultado y sumar tres puntos clave en la recta final del Apertura.

Ahora, el conjunto ‘celeste’ deberá enfocarse en sus próximos encuentros con la obligación de corregir errores puntuales y volver al triunfo para salir de esta racha negativa en el campeonato local.

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