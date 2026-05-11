“Yo quiero jugadores humildes, no me vengan con las figuritas”, la icónica frase de Héctor Cúper, nuevo DT de Universitario, que marca su filosofía. - créditos: Agencias

Luego de varias semanas de incertidumbre y análisis tras una serie de resultados irregulares en Liga 1 y Copa Libertadores, la directiva de Universitario de Deportes ha optado por un giro radical en su conducción futbolística. El argentino Héctor Cúper fue designado como nuevo entrenador con la misión de reordenar un plantel que, pese a haber alcanzado el tricampeonato el año anterior, experimentó un notable declive en su rendimiento.

La llegada del experimentado técnico se dio luego de las salidas de Javier Rabanal y Álvaro Barco y en medio de la cuestionada labor de Jorge Araujo de forma interina, lo que reavivó los cuestionamientos en torno a la gestión de Franco Velazco y al bajo desempeño de varios jugadores que hasta hace poco eran elogiados.

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En una entrevista concedida hace casi dos semanas para Ferro Stream, el ‘Cabezón’ habló sobre su filosofía al frente de los planteles. “Yo quiero jugadores humildes. No me vengan con las figuritas, no me vengan con esto que sacan pechito. ¡No! Que vengan a decir ‘señores, ¿la prioridad cuál es? Ascender. Miren, hay que romperse lo que hay que romperse para lograr el objetivo’”, remarcó.

Las palabras del DT de 70 años resuenan fuertemente entre los aficionados y dentro del vestuario de Universitario. La declaración “me encantan los desafíos. Por ahí voy contra la corriente” refleja su preferencia por los proyectos complejos antes que por los equipos repletos de estrellas consolidadas. El argentino dejó entrever que su apuesta estará más orientada a la construcción de un grupo comprometido que a la dependencia de individualidades.

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“Tú me dices: ‘escúchame, tú puedes dirigir a Barcelona’. Bueno, si sales campeón, está bien. Ahora, puedes agarrar un equipo que no lo espera nadie y de pronto haces una campaña espectacular y claro, ahí está el desafío”, sostuvo, enfatizando que lo motiva más el crecimiento colectivo que la fama instantánea.

En una reciente entrevista, el técnico argentino habló de su gestión de los planteles. (Video: Ferro Stream)

En este contexto, la llegada de Héctor Cúper representa una ruptura con los modelos previos en Universitario. La administración de Franco Velazco, duramente señalada en los últimos meses, apostó por un entrenador con un estilo definido, que ya anticipó que no tolerará actitudes displicentes en su plantel.

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Y es que la directiva ‘crema’ busca devolverle al club la solidez que lo caracterizó en temporadas pasadas. Esta apuesta por un técnico de perfil trabajador y con vasta experiencia en el fútbol mundial marca un nuevo rumbo en la gestión deportiva de la ‘U’.

Héctor Cúper dirigió a varios 'cracks', entre ellos, Mohamed Salah, en la selección de Egipto. - créditos: Agencias

El equilibrio, el pilar de Héctor Cúper en sus equipos

Esta visión no es nueva en la carrera de Héctor Cúper. En 2007, durante una conferencia de prensa como entrenador de Real Betis, ya defendía la importancia del equilibrio como base del rendimiento colectivo. “Cuando hablo de estructura me refiero al equilibrio. Si tenemos alguna línea que no funciona, a mí por lo menos lo que me gusta es que la defensa funcione. Ya habrá ocasiones de hacer gol porque lo ideal es el equilibrio”, explicó ante los medios españoles.

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El argentino detalló entonces que, para él, un equipo capaz de sostenerse defensivamente tiene más margen para sobreponerse a las dificultades del juego. “El Valencia no viene jugando bien, pero gana, ¿y saben por qué? Porque ellos son un equipo desde hace tiempo y esto les permite ganar partidos que otros no podrían. Si tenemos que ganar jugando mal, bien, porque obtendremos los tres puntos, pero el objetivo es que el equipo funcione bien en todas sus líneas”, argumentó.

Asimismo, el estratega, que dirigió entre otros ‘cracks’, a Ronaldo Nazário, también abordó el impacto psicológico de los goles en el desarrollo de los partidos. “Marcar gol supone un hecho psicológico positivo, y es que eso le da al equipo un plus. Hay equipos que se echan atrás y cambian su sistema de juego. Claro que me gustaría hacer gol primero porque estoy convencido de que daríamos una buena respuesta”, manifestó.

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