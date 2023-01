Bárbara Cayo enfrentó a Magaly Medina: “No es bella ni inteligente, solo le da destrucción al Perú”

Bárbara Cayo salió en defensa de Alessia Rovegno.

Aunque Alessia Rovegno logró ingresar al Top 16 del Miss Universo 2022, su participación no ha sido del agrado de Magaly Medina. Según la periodista de espectáculos, la hija de Bárbara Cayo demostró no tener carisma, actitud y vocabulario suficiente para ganar el concurso de belleza.

“Quedó fuera del Top 5. Janick Maceta fue más”, escribió en sus redes sociales, luego que Jessica Newton, directora del Miss Perú y su ex amiga, la acusara de hacerle bullying a la modelo y cantante de 24 años.

No pasó mucho tiempo para que Bárbara Cayo defendiera el desempeño de su hija en el certamen internacional. “Alessia hizo un buen trabajo, pese a su poca experiencia, ante un auditorio con miles de personas y cámaras internacionales. Fue un reto gratificante esta experiencia y estoy muy orgullosa de ser su mamá”, señaló en conversación con El Popular.

De las 86 candidatas que concursaron en el Miss Universo, Alessia Rovegno se posicionó entre las 16 mejores.

“Ella trabaja actualmente en el modelaje, también en el dúo musical con su hermana, como compositora y cantante. No es una improvisada, ha estudiado educación inicial, eso lo dijeron en el concurso. Su preparación fue solo de algunos meses para algo tan grande y dejó en alto el nombre de nuestra patria”, añadió al mencionado medio.

En cuanto a Magaly Medina, la actriz nacional aseguró que la periodista no era nadie para juzgar porque “no es bella ni inteligente y porque los seres humanos inteligentes construyen, no destruyen”.

“Esa mujer no tiene autoridad moral para hablar de una bella auténtica, menos de inteligencia nata. Qué horrible es, pura basura nomás sale de su boca, solo destrucción le da al Perú. Gana dinero hablando mal de las personas, exagerando, diciendo cosas feas y mentiras para generar rating porque sino pierde el trabajo. Su labor es alimentar el chisme, el morbo, la mediocridad”, sentenció.

Magaly Medina criticó la participación de Alessia Rovegno.

¿Cómo nació su enemistad?

Se especula que Magaly Medina ha criticado el desempeño de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022 debido a enfrentamiento con Bárbara Cayo. En su momento, la ‘Urraca’ confesó que, luego de sacar un ampay de la actriz con Carlos Thornton, la captaron nuevamente en una situación cariñosa con una segunda persona. Esto sucedió en el 2000.

Sin embargo, la periodista jamás emitió dichas imágenes porque Bárbara la convenció de que no lo hiciera, puesto que Lucho Rovegno podía quitarle a sus hijas tras el escándalo de infidelidad. “Estaba desesperada, lloraba y lloraba y contesté porque finalmente es una mujer, que es madre”, contó en ‘JB en ATV’.

Según Magaly, ella pensó que Bárbara Cayo estaría agradecida con ella por haberle hecho ese “favor”, pero no fue así. “La mujer esta me ha hecho una guerra total, encima que a mí me debía un favor, o sea le hice un súper favor. Un día me encontró en un restaurante y se acercó para decirme estupidez y media. Bien vulgar”, expresó.

Lucho Rovegno y Bárbara Cayo se separaron tras el ampay difundido de Magaly Medina.

