Marina Mora opina sobre participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022: “Ha hecho un buen trabajo”

Marina Mora opina sobre participación de Alessia Rovegno en Miss Universo 2022. Instagram

Marina Mora dio su opinión con respecto a la participación que tuvo nuestra Miss Perú, Alessia Rovegno en la final del Miss Universo 2022, que se realizó el pasado 14 de enero en Nueva Orleans, en Estados Unidos.

La empresaria de la belleza conversó con Infobae y comentó que ha visto una gran evolución en Alessia; sin embargo, la poca experiencia en certámenes le habría jugado en contra en su objetivo de quedarse con la corona del Miss Universo.

Por otro lado, Marina Mora expresó que le hubiera gustado que ganara Miss Venezuela, ya que la vio más bella, preparada y con mucho carisma en comparación a Miss Usa.

¿Qué te pareció el desempeño de Alessia Rovegno en la final del Miss Universo 2022?

Estoy feliz que haya pasado entre las 16, ha hecho un gran trabajo. Pasar a esa etapa no es que le pase a todos los países y todo el tiempo. Quiero felicitarla por su desempeño. Me parece que logro superarse con respecto a su presentación en el concurso nacional.

¿Cómo la viste en las pasarelas de ropa de baño y vestido de gala?

Me gustó más la de ropa de baño, tuvo más fuerzas, se la vio más segura y con el vestido de noche me gusto, pero le faltó algo de energía. Quizás le falto dominio escénico.

¿El vestido plateado que lució del diseñador Augusto Manzanares, te pareció una buena elección?

Me gusto el color, el cambio de rojo a plateado fue acertado. Un poco flojo, nada más en la parte del busto, pero lindo. El desfile siento que pudo haberlo hecho mejor. Noté un cambio en su seguridad entre la pasada de ropa de baño y luego en el vestido.

Alessia Rovegno desfiló su vestido de gala. Miss Universo.

¿Ves una evolución en la participación de Alessia Rovegno y en qué aspectos?

Sobre el escenario se la vio con una mejor caminata, mejores poses, sus gestos, es decir, su desenvolvimiento escénico fue mucho mejor. Se nota que se preparó, obviamente si hubiera sido una reina con un poco más de experiencia, hubiera sido mejor. De como la vi en el nacional y como la vi en el Miss Universo, me pareció super bien la manera de como evolucionó.

¿Fue merecido que Miss Perú clasificará entre las 16 candidatas?

A mí encantó, se lo merecía, es una chica que se notó su buen desenvolvimiento durante toda la competencia. Es algo que hay que aplaudir que se haya colocado entre las 16 mujeres más bellas del Miss Universo.

¿Si hubieras sido parte del jurado del Miss Universo 2022, le hubieras dado a Alessia el pase al Top 5?, y ¿por qué?

Sí, si le hubiera dado. Por su belleza, definitivamente. Lo hizo bien y encima ser una mujer impactantemente bella y como peruana la hubiera puesto en el top de todas maneras.

Miss South Africa Ndavi Nokeri, Miss Portugal Telma Madeira, Miss Peru Alessia Rovegno, Miss Trinidad and Tobago Tya Jane Ramey and Miss Canada Amelia Tu pose after being selected as semi finalists during the 71st Miss Universe pageant in New Orleans, Louisiana, U.S. January 14, 2023. REUTERS/Jonathan Bachman

De clasificar a la última terna, ¿tú crees que hubiera hecho un buen desempeño en la ronda de preguntas?

No lo sé porque no estuve en sus entrevistas personales y privadas para dar una opinión imparcial. Seguramente ella lo comentara luego.

La cadena Telemundo, le hizo una entrevista días antes de la gran final, y de acuerdo a las redes sociales se le vio una pequeña mejoría, pero que aún le faltaba un poco más de léxico. ¿Qué opinas?

No lo he visto y si es algo que paso, fácil fue lo que no le permitió quedar en el cuadro del top 5.

Alessia Rovegno brindó entrevista a Telemundo a puertas del Miss Universo 2022 | Telemundo

Final del Miss Universo 2022

¿Estuviste de acuerdo que pasarán a la final Miss Usa, Venezuela y República Dominicana?

Sí, eran las tres mejores de las cinco, para mí.

¿Y entre Miss Usa y Miss Venezuela, quién querías que ganara?

Daba como ganadora a Venezuela, pero no sé qué observó el jurado. Igualmente, Miss Usa me pareció una chica completa; desenvuelta, bella, preparada y con gran proyección. Ser jurado es muy difícil porque se evalúa muchos aspectos y la proyección de la reina. Hubiera sido completamente feliz si ganaba la venezolana, pero acepto con respeto los resultados.

¿En qué aspectos crees que Miss Venezuela era mejor?

En pasarela, carisma y su belleza física. Además, hablaba muy bien el inglés, era una reina super completa y realmente brillaba a donde iba. Ese aspecto me gusta de una reina, que sea luz y eso no encontré en la chica de Estados Unidos.

Miss Venezuela Amanda Dudamel, Miss U.S. R'Bonney Gabriel and Miss Dominican Republic Andreina Martinez, the top three finalists, take part in the 71st Miss Universe pageant in New Orleans, Louisiana, U.S. January 14, 2023. REUTERS/Jonathan Bachman

¿Qué futuro vez a Alessia Rovegno, si se presenta en otro certamen internacional, podría tener un buen desempeño?

Claro, el vivir la experiencia del Miss Universo es algo importante, le va a dejar un gran aprendizaje y le va a servir para todo lo que quiera hacer. El autocontrol y el manejo de la situación y todo lo que te da esta experiencia es algo positivo en su vida. Si ella decidiera postular a un concurso a nivel internacional, de hecho le va a ir mejor.

