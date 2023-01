Alexander Callens reveló anécdota con Sporting Cristal en sus inicios en el fútbol

Alexander Callens contó anécdota con Sporting Cristal en un 'en vivo' de Instagram.

Alexander Callens aprovecha al máximo sus vacaciones mientras encuentra nuevo equipo luego que terminara su vínculo con el New York City FC de la MLS. El defensa hizo un ‘en vivo’ en su cuenta de Instagram el pasado viernes 13 de enero, en el cual respondió las preguntas de sus seguidores. Una de ellas fue si le gustaría, en algún momento de su carrera, ponerse la camiseta de Sporting Cristal.

“Sí, no tengo ningún problema. Sporting Cristal es un equipo serio. Un equipo donde hay buenos jugadores. Una vez me fui a probar cuando estaba pequeño y no pasé, habían otros jugadores mejores que yo”, confesó Callens.

Otra de las preguntas fue qué le gustaría hacer cuando decida retirarse, Callens confesó que aún no lo tiene claro, pero si le gustaría estar ligado al mundo del fútbol. “Todavía no lo he pensado, pero creo que sería ser director técnico. Cuando voy a entrenar y veo los niños jugar en alguna cancha, me bajo del carro y me pongo en las gradas a ver. Muchas veces ni cuenta se dan que estoy ahí porque me pongo gorra y lentes. Creo que eso es un indicio que me gusta enseñar”.

Su sueño con Alianza Lima

Alexander Callens volvió a expresar su deseo ser jugador de los ‘blanquiazules’ en algún momento. Además, aclaró que es hincha de Sport Boys, pero tiene esa ilusión. La confesión se conoció cuando comentó la foto de Carlos Zambrano felicitándolo por su llegada a Matute esta temporada.

“Ya dije que me gustaría jugar en algún momento en Alianza Lima, es un deseo que tengo. Yo soy hincha de Sport Boys y me gustaría retirarme ahí, pero no sé si darán las dos cosas”, expresó.

Zambrano dio más detalles de lo que le dijo el defensa nacional sobre ese tema: “Nos conocemos hace muchos años, del Callao también. Nos bromeamos mucho de manera interna, sé que a él le gustaría también estar aquí (Alianza Lima). Sería una dupla linda. Hablamos a futuro, esperemos llegue”, señaló el ‘León’.

El defensa de la Selección Peruana, Alexander Callens, felicitó al ‘León’ Zambrano por su reciente traspaso al equipo blanquiazul. (FPF)

¿Futuro en Argentina?

Según la prensa argentina, Boca Juniors está interesado en el defensor Alexander Callens, quien llegaría en reemplazo de Carlos Zambrano. El defensa expresó su emoción ante esa posibilidad. Todavía no define su futuro, pero tiene ofertas de dos equipos de la MLS, el club ‘xeneize’ y equipos de México.

“Estoy bien, estoy tranquilo y sigo entrenando. Todavía no sé si seguiré en la MLS, de eso se está encargando mi representante, así que yo solo me estoy enfocando en mantenerme en forma por si surge cualquier eventualidad. Es Boca, quién no quisiera jugar en Boca. Ha estado Carlos (Zambrano), ahora está Luis (Advíncula) y la verdad a quién no le gustaría jugar en un equipo tan grande y con tanta historia, pero por ahora hay que seguir esperando y trabajando”, declaró en una de sus salidas de La Videna, donde está entrenando mientras define dónde jugará.

El central habló de la selección peruana y las próximas Eliminatorias al Mundial 2026. “Todo comienza desde cero, así que hay que prepararnos bien porque todas las selecciones también lo están haciendo. Creo que ya no hay equipos débiles ni con menos nivel, al lugar donde vayamos siempre va a ser muy difícil, así que solo quedan concentrarnos y entrenar de la mejor manera”.

El defensor nacional y su representante estarían evaluando ofertas de diferentes clubes para la temporada 2023.

