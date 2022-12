Alexander Callens confesó que era delantero en sus inicios y reveló el motivo de su cambio de posición

Alexander Callens terminó el año con un título, Campeones Cup.

Alexander Callens se convirtió en uno de los defensores más consolidados del balompié nacional y de la selección peruana. No obstante, el ‘chalaco’ confesó que no se inició en esa posición, sino como delantero. El jugador del New York City FC señaló el motivo de su imprevisto cambio.

“El entrenador me dice ‘Oe Callens si no juegas de defensa, no vas a jugar’ y yo no quería, era un niño. ‘Ya pues Callens’, ‘Ya, por el equipo’, acabó el partido, ganamos 2-0. El siguiente partido nos tocó la San Martín, también jugué muy bien”, inició el integrante de la ‘bicolor’ en conversación con Jesús Alzamora.

“De repente en la semana, llega una convocatoria para selección sub-17. Me dicen ‘te han convocado’ y yo pregunto ‘¿De delantero, no?’”, contó el nacido en el Callao desatando las risas del entrevistador. “No, de central. Yo estaba más feliz, llegué a mi casa y le dije ‘mamá me llamaron de la selección’”, agregó el jugador.

“Imagínate si no hubiese jugado de central ese día. Ahí me quedé. Desde ahí ya declarado central”, finalizó el actual defensor de New York City FC en uno de los adelantos del programa ‘La Lengua’.

Trayectoria de Alexander Callens

Alexander Callens conforma la lista de jugadores peruanos que estuvieron pocos años en el torneo local. Hizo su debut profesional con Sport Boys en el 2010 y en el 2012 dio el salto al viejo continente. Fichó por Real Sociedad. Alternó en el conjunto B y apenas participó de un partido del primer equipo.

Alexander Callens jugó dos temporadas en el fútbol peruano.

Después fue cedido a Numancia, club de la tercera división de España, donde logró consolidarse y le sirvió para llegar a New York City FC en 2017. Poco a poco se fue haciendo un nombre en la institución estadounidense y en 2021 se metió en su historia tras la obtención de la Major League Soccer.

Su buen rendimiento a nivel de clubes le permitió ser llamado por Sergio Markarián a la selección peruana por primera vez. Pero, fue con Ricardo Gareca con quien se afianzó en la ‘blanquirroja’, disputando las clasificatorias y Copa América. En la actualidad tiene 17 partidos con el ‘equipo de todos’.

Nuevos retos en el 2023

El jugador de 30 años tuvo una buena temporada. Ganó el trofeo de la Campeones Cup y clasificó con la selección peruana al repechaje. Sin embargo, pudo ser mejor, debido a que no logró quedar entre los primeros lugares de la MLS y lastimosamente cayó en la definición por penales ante Australia, por lo tanto, se quedó fuera de su primer Mundial.

Ahora, el central nacional deberá enfocarse en sus nuevos retos en el 2023. Uno de ellos es tener un buen inicio en el campeonato de Estados Unidos, que está programado para el 25 de febrero. Asimismo, comenzar con el pie derecho en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

