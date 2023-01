Alexander Callens aún no define su futuro y habló del interés de Boca Juniors para ficharlo

El defensor nacional y su representante estarían evaluando ofertas de diferentes clubes para la temporada 2023.

Alexander Callens, figura de la selección peruana, decidió no renovar su vínculo con el New York City FC. Tras ello, el zaguero abandonaría la MLS para ir en busca de nuevas oportunidades. Se pudo conocer que actualmente se encuentra manejando diversas propuestas, sin embargo, hasta el momento no han habido noticias sobre su futuro.

Habiendo finalizado un día más de entrenamiento, el jugador fue abordado por la prensa a las afueras de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), en donde dio a conocer detalles exclusivos sobre las ofertas que estaría evaluando.

“Estoy bien, estoy tranquilo y sigo entrenando. Todavía no sé si seguiré en la MLS, de eso se está encargando mi representante, así que yo solo me estoy enfocando en mantenerme en forma por si surge cualquier eventualidad”, sostuvo el defensor.

Con respecto a su posible llegada a Boca Juniors, Callens dijo lo siguiente: “Es Boca, quién no quisiera jugar en Boca. Ha estado Carlos (Zambrano), ahora está Luis (Advíncula) y la verdad a quién no le gustaría jugar en un equipo tan grande y con tanta historia, pero por ahora hay que seguir esperando y trabajando”.

Asimismo, recalcó que las propuestas no las maneja él. “Sí he visto que ha salido información sobre Boca en varios medios, pero yo no sé nada. Como te digo, yo solamente entreno y me preparo, de eso se encarga mi representante”.

Por otro lado, no dudó en referirse a la llegada de Carlos Zambrano a La Victoria. “Ayer estuve hablando con Carlos y lo felicité. Le mande ese mensajito porque sería lindo compartir equipo con él. Yo siempre he dicho que me gustaría jugar en Alianza, pero es lo único que le dije y que me espere nomás”.

El defensa de la Selección Peruana, Alexander Callens, felicitó al ‘León’ Zambrano por su reciente traspaso al equipo blanquiazul. (FPF)

Además, reveló que su objetivo es mantenerse en el extranjero. “Soy una persona competitiva y mi prioridad siempre va a ser jugar afuera. Claro que me gustaría retirarme en Sport Boys, pero nadie sabe lo que va a pasar entonces solo queda esperar”.

Sobre las Eliminatorias Mundialistas, el ex jugador del New York City señaló que “todo comienza desde cero, así que hay que prepararnos bien porque todas las selecciones también lo están haciendo. Creo que ya no hay equipos débiles ni con menos nivel, al lugar donde vayamos siempre va a ser muy difícil, así que solo quedan concentrarnos y entrenar de la mejor manera”.

Finalmente, resaltó la importancia de iniciar con el pie derecho el nuevo proceso. “Habrán muchas posibilidades de clasificar por la nueva cantidad de cupos, pero todos los han equipos han crecido al igual que sus jugadores. Va a ser una Eliminatoria bastante dura”.

Posibles propuestas

Desde su llegada al New York City FC, Alexander Callens se convirtió en pieza clave del equipo. El zaguero llegó a la escuadra estadounidense a inicios de 2017 e incluso logró consagrarse campeón de la MLS en el 2021.

Durante la última temporada, el futbolista de 30 años estuvo presente en 38 encuentros oficiales, anotó en seis oportunidades y pudo realizar una asistencia. Sin embargo, su etapa en el elenco ‘neoyorquino’ llegó a su fin tras cinco exitosos años.

Según el periodista deportivo Nahuel Ferreira, las diferencias económicas serían el principal motivo por el que el jugador habría decidido no permanecer en los ‘cityzens’. Siguiendo esa misma línea, el comunicador también sostuvo que el defensor habría recibido propuestas de otros equipos de la Major League Soccer (MLS), de la Liga MX y del fútbol argentino.

