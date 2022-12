Alexander Callens jugó los dos últimos amistosos de la selección peruana este año.

Alexander Callens inició su carrera en las divisiones menores de Sport Boys y debutó profesionalmente en el club. El cariño que tiene por la ‘misilera’ es muy grande, además confesó ser hincha del cuadro ‘chalaco’ y aseguró que le gustaría retirarse del fútbol con la camiseta ‘rosada’. Asimismo, reveló que tiene la ilusión de defender a Alianza Lima en alguna oportunidad.

“Yo lo he dicho, a mí me gustaría jugar en Alianza Lima, al menos una vez, pero lo que sí es que quisiera retirarme en Sport Boys, eso siempre lo he dicho porque soy hincha gracias a mi padre”, declaró Callens en una entrevista con el programa de Youtube ‘La Lengua’. El defensor se estrenó en primera división ante León de Huánuco en el 2010 con camiseta ‘rosada’.

Además, el futbolista del New York City FC contó cómo pasó de ser delantero a defensor central. Detalló que el cambio se inició a partir de una anécdota y le cambió la vida de un momento a otro con una convocatoria a la selección peruana.

“Empecé a jugar central a los 14-15 años, bien tarde. Jugaba de 9, en los entrenamientos me gustaba jugar atrás. En un partido de la asociación no había llegado el central y me pusieron a mí. El entrenador me dijo si no juegas de defensa no vas a jugar y yo no quería hacerlo. Acabó el partido y ganamos 2-0 y todos me aplaudieron, los padres de familia, todos. El entrenador me dijo vas a jugar ahí. Toda la vida he jugado en Boys. Un día jugamos con la San Martín; estaba (Christian) Cueva, (Germán) Alemanno y (Aldo) Corzo, jugué bien y durante la semana llega una convocatoria de la selección para la Sub 17 como central, y estaba más feliz. Desde ahí me declaré central”, comentó.

Alexander Callens: "Me gustaría jugar en Alianza Lima y retirarme en Sport Boys” | La Lengua

Frenó a la ‘Pulga’

Una de las jugadas que más se le aplaudió a Alexander Callens en la selección peruana, sin dudas, fue la vez que se interpuso con un quite a Lionel Messi: pasó en el partido contra Argentina en octubre del 2021 por las Eliminatorias a Qatar. Fue en una acción en la que el mediocampista campeón mundial aprovechó un pase y empezó a desbordar, pero el defensa nacional emprendió veloz carrera con desventaja y logró arrebatarle el balón a la ‘Pulga’ rechazándola fuera del campo.

“Cuando me ‘barro’ con Messi, solo me dejé llevar. Pensé que Messi estaba en ‘off side’ porque estaba atrás, pero lo estaban habilitando. Y de repente empiezo a correr al 100 por 100 y mientras corría pensaba en si me barro me van a sacar a amarilla y si no me va a encarar, tenía que elegir. Cuando empiezo a ver que lo estaba alcanzando y Messi me empieza a mirar, y me hace dudar. Voy con todo, me barro y fue una barrida increíble. Acabó el partido, me empezó a llegar notificaciones, tik toks, y me puse a pensar ‘¿a esa velocidad fui?’ Estaba feliz y me dije sorprendido ‘he barrido a Messi’”, contó sobre la destacada acción.

Alexander Callens barrió a Lionel Messi por las Eliminatorias. | Twitter

Su momento más duro

Perú fue eliminado en el repechaje mundialista a Qatar 2022 ante Australia y Alexander Callens aseguró que la pasó mal y que le costó superarlo. Y lo calificó como el momento más doloroso que le tocó vivir, ahora espera tener su revancha. Además, está seguro que la selección peruana volverá a participar de un Mundial.

“Fue muy duro, se me vino muchas cosas en la cabeza, muchos sueños que tenía que cumplir. Dolió bastante, para mí fue uno de los golpes más duros del fútbol, más que una lesión. Hicimos buenos partidos, sacamos buenos puntos, estaba para nosotros, lo sentía y quedarte así en la puerta, fue un dolor muy duro. Cuando llegué a mi club, sentía que jugaba sin alma, jugaba por jugar, era un robot. No sentía esa pasión”, declaró el defensa.

