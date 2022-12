Alexander Callens recordó su etapa en Real Sociedad: adaptación, duro calificativo y experiencia en primer equipo

El zaguero peruano habló de su etapa en el cuadro español, siendo la primera en el extranjero. (Video: Jesús Alzamora)

Alexander Callens es uno de los jugadores peruanos que más regularidad ha tenido en el extranjero. Y es que desde que llegó al New York City FC de la MLS, se ha convertido en titular indiscutible para todos sus entrenadores y apenas se ha perdido algunos partidos por lesión. A la par, su presencia en la selección peruana es casi indiscutible. Sin embargo, su primera experiencia en el exterior de la mano de la Real Sociedad fue difícil y reconoció que le costó dejar el Perú.

El zaguero nacional empezó su carrera en el Sport Boys, con el que debutó en Primera División el 2010. Producto de su buen desempeño con el cuadro ‘rosado’ y en la ‘bicolor’ (participación en Sudamericano Sub-20 el 2011) fue fichado por el conjunto español y su primer impacto fue drástico.

“Cuando llegué era otra cosa y la verdad es que fue durísimo. Me choqué con una pared. Vivía en un departamento que el club nos daba a los jóvenes para compartirlo entre dos o tres. Apenas llegué, a nivel futbolístico, la preparación, cómo entrenaban, cómo se manejaban los tiempos”, comentó en entrevista para el programa digital La Lengua de Jesús Alzamora.

“Acá pensaba que era bueno y me creía el mejor. Allá fue otra cosa y sentí la diferencia en todo. Te decían la hora para ir a tal lugar, al gimnasio, ver al doctor, hacer una preactivación antes de entrenar. Yo decía ‘así voy a llegar cansado al entrenamiento’”, añadió.

Pero eso no fue todo, ya que le costó asimilar el calificativo que le pusieron por pequeños detalles en su alimentación, por lo que tardó en debutar con este equipo. “Allá me decían ‘el gordo’. Llegué bien, pero me decían que tenía mucha grasa y que así no podía rendir ni aguantar el ritmo. Yo no lo creía y el doctor me decía cómo tenía que alimentarme. En Perú es muy diferente la comida, hacía mi vida normal, pero allá no. Me dijeron que hasta que no baje la grasa no iba a jugar. Esperé un mes y medio para mi primera convocatoria y en el equipo filial”, señaló.

Asimismo, el defensor nombró a los jugadores de renombre de la Real Sociedad con los que coincidió, pero que le tomó tiempo por su falta de preparación. “Estaba Griezmann, Xabi Prieto, Illarramendi, Carlos Vela, los veía de cerca, pero no entrenaba con ellos porque me decían que no estaba preparado”, dijo.

Alexander Callens en un partido con el filial de la Real Sociedad. (Internet)

Adaptación y experiencia en el primer equipo

Lo que siguió, es que en un partido a los dos meses, Alexander Callens jugó con los futbolistas que no eran considerados en el primer equipo. “Entrené con ellos y volaban. La diferencia era en el físico y en la técnica para controlar la pelota. Me quedé sorprendido. Los campos eran alfombras y regados. Los partidos eran de ida y vuelta constante. Entrenaba y al día siguiente estaba mal con el pulso”, reveló.

Evidentemente, después de un extenso periodo, el peruano pudo adaptarse, aunque todo cambió cuando tuvo una pausa por Navidad. “Me tuve que adaptar a su ritmo, fue un cambio tremendo, hasta que a los tres meses que me fui acomodando, me lesiono del quinto metatarsiano y volví a coger peso. Justo era Navidad y me vine a Perú. Pero cuando regreso, me volvió a costar. Me pareció bien irme solo y tuve que aprender a ser hombre. Con todas experiencias, asumí la adaptación para empezar mejor el segundo año”, sostuvo.

Para finalizar, Callens contó el momento en que tuvo la chance de ser parte del primer equipo del elenco español. “Luego hice la pretemporada con el filial y me llamaron para un partido del primer equipo porque un central se había lesionado. Supuestamente estaba entrenando (risas). En Perú entrené dos o tres semanas, pero la verdad fue un huev… Jugué y al minuto 60 me sacaron y nunca más me volvieron a llamar. Pensé que había desaprovechado la oportunidad. Y me di cuenta de que mis compañeros estaban físicamente como los dejé”, concluyó.

DATO:

Las estadísticas señalan que Alexander Callens jugó un total de 87 partidos entre el filial y el primer equipo de la Real Sociedad, en los que pudo marcar cinco goles.

El defensa de la selección peruana contó cómo fue su adaptación al elenco español y su participación con el plantel principal. (Video: Jesús Alzamora)

SEGUIR LEYENDO