Así se preparó Alessia Rovegno para salir a desfilar en vestido de gala en Miss Universo

Alessia Rovegno realizó sus tres pasarelas en la gala preliminar del Miss Universo el 11 de enero del 2023 en New Orleans. El público peruano quedó sorprendido con su trabajo en el escenario donde desfiló en traje de baño, vestido de gala y traje típico.

La peruana deslumbró, sobre todo el su segunda pasarela en la que lució un imponente vestido rojo lleno de pedrería que destacó su figura. Pero, poco se puede conocer de lo que se vive detrás de cada gala por lo que las redes sociales evidencian algunas incidencias.

El maquillador del Miss Universo, Luis Quintero, compartió en sus historias de Instagram la preparación de cada una de las reinas antes de salir al escenario en vestido de gala. Allí, junto a su equipo, retocan y peinan a todas las candidatas para que deslumbren en la pasarela.

En los clips que compartió, se ve un grupo de especialistas ayudando a Alessia con el maquillaje, además de un encargado de hacerle las ondas en el cabello, mientras ella misma ayuda a formarlo para que quede espectacular. El video solo dura segundos, pero se sabe que solo son algunos minutos los que tienen las reinas detrás del escenario para pulir su salida.

Alessia Rovegno se preparó para su desfile en vestido de gala. (Instagram)

El incidente de Alessia Rovegno con el traje típico

La Miss Perú hizo su primera aparición oficial el miércoles 11 de enero del 2023 en la gala preliminar del Miss Universo 2022. Alessia Rovegno deslumbró con su imponente vestido de noche y luego reapareció en traje de baño. Pero, en las redes sociales, los usuarios notaron algo diferente en el traje típico que llevó.

El vestuario creado por Beto Pinedo e inspirado en el amanecer peruano tenía consigo unas alas que debían abrirse solas durante la pasarela, pero la peruana tuvo que abrirla con sus propios brazos. Fue entonces que la cantante confirmó, mediante sus redes sociales, que su vestimenta se había roto.

“Todo lo que pasa en el show, ustedes solo ven lo de afuera, pero dentro del show pasan tantas cosas, hay mucho movimiento. Es todo muy bonito y divertido, pero te pueden pasar cosas inesperadas. A mí me pasó de todo, las alas se me rompieron y estábamos en correteos, pero el traje típico me encantó. Lo hizo Beto Pinedo, es espectacular”, confesó en una transmisión en vivo.

Alessia Rovegno y el traje típico que usó en el Miss Universo 2022. Twitter

