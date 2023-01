La crítica y consejos de Marina Mora a Alessia Rovegno tras verla en preliminar del Miss Universo 2022

Miss Universo 2022: Alessia Rovegno recibe críticas y consejos de Marina Mora tras verla en la competencia preliminar. Instagram

Este miércoles 11 de enero, Alessia Rovegno, nuestra ‘Miss Perú’, participó en una competencia preliminar del Miss Universo 2022 bastante comentada por diferentes expertos en belleza, quienes no dudaron en destacar su pasarela y desenvolvimiento en escena. El comentario del público tampoco se hizo esperar, mientras unos aplaudieron su performance, otros consideraron que le faltó mucha fuerza y actitud.

Infobae conversó con la exreina de belleza Marina Mora para que nos cuente sus impresiones y opiniones con respecto al desempeño que mostró la peruana en la etapa previa a la gala final, que se realizó en Nueva Orleans, Estados Unidos.

La directora de su Escuela de Modelaje señaló que Alessia Rovegno, en el primer desfile en traje de baño, se la vio bastante segura y se notó toda la preparación que ha tenido; sin embargo, no ocurrió lo mismo en las siguientes pasarelas, los nervios le jugaron en contra y “no demostró energía”.

La hija de Bárbara Cayo y Lucho Rovegno está a pocos días de participar en la final del Miss Universo 2022 y podría mejorar ciertos aspectos que la exMiss Perú Mundo 2001 le ha recomendado.

Marina ¿Qué te pareció el desempeño de Alessia Rovegno en la Preliminar del Miss Universo?

Estuve viendo toda la preliminar, la competencia siempre es un nivel fuerte, y en esta etapa puedes ver quienes están preparadas, quienes van más seguras y a quien les falta un poco de un buen performance en el escenario.

¿Y cómo viste en el escenario a nuestra Miss Perú?

Como peruana quiero que gane Alessia, particularmente pienso que su belleza, talla, color de piel resaltó mucho, todo bien, pero la noté un poquito nerviosa en la preliminar.

Marina Mora, directora del Miss Teen Model Perú. Foto: Facebook

Desfile en ropa de baño

¿En la primera etapa que es el desfile en traje de baño, qué te pareció su pasarela?

En el desfile de ropa de baño la vi mejor que en las otras dos, estuvo divina. Le faltó un poquito de fuerza, pero mejor que las otras. Ha mejorado bastante en lo que es pasarela de miss, se nota que se ha preparado mucho.

Alessia Rovegno desfiló en traje de baño

Vestido de gala

El vestido de gala del diseñador peruano Augusto Manzanares, ¿crees que fue una buena selección de color y diseño para Alessia?

Es un vestido hermoso, pero si lo comparas con uno de alta competencia se vio como (...). El rojo le queda super bien, pero si vemos ese vestido al lado de los que usaron Venezuela, Puerto Rico, Rusia... el nivel estuvo de ensueño. Ahora, como trabajo, el diseñador es un talentazo.

¿Piensas que debió escoger otro vestido con más aplicaciones, brillos o que le favorezcan más?

No digo que está mal, está bien el vestido, no necesariamente tienen que ser ni escotado ni estrambótico. Me parece que hubo vestidos más vistosos.

¿Y en cuanto a la forma como llevó el vestido y su desfile?

Alessia no necesita tanto para gustar, esperemos verla en la final. No estuvo mal, pero lo puedo haber hecho un poco mejor. Además de tomarse un poco más de tiempo en le giro porque no lució la parte delantera del modelo.

Alessia Rovegno en el desfile de gala del Miss Universo 2022. Instagram

Traje típico

El ‘national consume’ que usó Alessia fue un modelo del diseñador peruano Beto Pinedo. ¿Cómo la viste desfilando ese traje típico?

No la vi segura, la vi super nerviosa en el traje típico. Se notó que hubo algo previo, fue mucho el cambio de su actitud cuando salió en ropa de baño a este traje

Tuvo varios incidentes con su traje típico, luego ella confirmó que las alas del vestuario se le rompieron, ¿pueden afectar esos detalles al momento de salir?

Claro que sí, esos detalles afectan. Lo que he leído es que también es que los zapatos no eran lo que había escogido inicialmente. Me quedo con su desfile en traje de baño que estuvo divina.

Alessia Rovegno desfiló en traje típico | Youtube

¿Suele suceder estos incidentes en un concurso de belleza?

Sí, estamos expuestas a que algo así pase. Esta preliminar le va a servir de experiencia para la final. Así se le caiga el mundo, ella tiene que salir, segura y con menos nervios.

¿Es muy difícil llevar esos trajes representativos?

En mi concurso fue noche de talentos, no fue solo llevar el traje de marinera, sino bailar. Hay mucha presión en esa etapa.

Alessia Rovegno en traje típico en Miss Universo 2022. Instagram

Consejos para Alessia Rovegno

¿Qué crees que le faltó a Alessia en esta etapa Preliminar?

Le faltó el control de la situación para que no le afecte en el performance, el control de emociones y que eso le haga ver más segura. Porque en los ensayos la vi con más fuerza y más energía.

El público en redes sociales dijo que a Alessia Rovegno le faltó actitud. ¿Cuál es tu opinión?

Me quedó con la actitud positiva. El público opina y desde que las redes están abiertas, la gente opina más y ojalá ella lo tome bien, con buena actitud y como siempre ha tomado los comentarios. Esperemos que esta preliminar le sirva para tener un mejor resultado en la final, que controle más las emociones y las situaciones que se le puedan presentar.

¿Crees que le jugó en contra la falta experiencia en concursos de belleza?

No puedo decir eso ahora porque no he visto el resultado, pero creo que le faltó control de emociones y eso se aprende con la vida y con el coaching. Ella ha tenido clases con los coach y ha mejorado muchísimo desde cuando fue elegida en Lima, eso hay que aplaudirlo.

Después de su presentación, ¿cuál debería ser la actitud de Alessia ahora y adelante?

Ella se tendría que enfocar en su noche final, pensar en que tuvo un traspié en el traje típico y esos momentos de nervios te pueden pasar, pero hay que enfocarse en superar eso.

¿En qué aspectos ha mejorado?

En la pasarela y durante la competencia he visto que ha estado dando el máximo, pero siendo ella y eso ha impactado positivamente en la gente. No es una chica que ha necesitado ser otra para gustar.

¿La tiene muy difícil para pasar a la gran final del Miss Universo 2022?

Sí, la tiene muy difícil, tiene competencia en una venezolana espectacularmente bella y una colombiana super preparada, ellas en belleza y actitud están muy bien. Una italiana linda y una USA que se nota que está preparadísima en actitud, vestuario, desenvolvimiento, guapa y muy buena personalidad. Además, está la candidata mexicana que salió a deslumbrar en el escenario.

Alessia Rovegno en la competencia preliminar del Miss Universo 2022.

Listas de sus candidatas favoritas

¿A tu criterio quiénes serían tus 16 clasificadas para la semifinal del Miss Universo?

No he podido reducir mi lista a 16, pero si te puedo decir que mis favoritas son Perú, Venezuela, Colombia, México, Usa, Italia, Islandia, Filipinas, Tailandia, Rusia, Ucrania, Malta, India, Portugal, Vietnam, Sudáfrica, Puerto Rico, Camboya, Aruba, Panamá, Turquía y Francia.

¿Quiénes son tus candidatas latinas favoritas que podrían llevarse la corona?

Entre las latinas; Venezuela, México y Colombia, en ese orden veo la competencia para Perú.

¿Entre las internacionales?

Me encanta lo bella que es Islandia, me gusta mucho Usa, Italia, Filipinas y Malta. Son las que deberían estar en la final.

Miss Universo Internacional: Misses latinas competencia de Alessia Rovegno. (Instagram)

¿Qué consejos le darías a Alessia a puertas de la gala final?

Que se concentre en ella y que viva su momento. Si ella ha sentido algo que no le ha gustado, tome cartas en el asunto y lo supere porque tiene la oportunidad de brillar en una noche final. Mi deseo es que esté entre las 16, ahí tiene que demostrar que merece ser la ganadora. Muestra en el escenario lo que has aprendido.

