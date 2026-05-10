Oliver Sonne vivió momentos de tensión en clásico de República Checa: invasión de ‘ultras’ al campo y batalla campal ocasionó suspensión de partido

Oliver Sonne presenció disturbios y violencia en el Fortuna Arena. - Crédito: MAFRA

Oliver Sonne experimentó un clima de tensión máxima en el derbi de la Chance Liga. A pocos instantes del silbatazo final del Slavia Praga vs Sparta Praga, nació el caos desde las tribunas. Los fanáticos y ‘ultras’ locales fueron poseídos por el éxtasis de la victoria parcial (3-2) que acreditaba el título nacional, a falta de tres jornadas para el cierre del ejercicio, y se metieron con violencia al campo.

Lo que iba a ser una celebración en familia acabó en un escándalo sin precedentes en el fútbol checo. Un Sonne atónito, claro está por vivir una situación de extrema violencia, presenció la feroz invasión. Por si fuera poco, estalló una pelea que muy pronto se transformó en una batalla campal.

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Oliver Sonne atendiendo a las indicaciones del técnico Brian Priske. - Crédito: MAFRA

Hubo golpes por doquier de los vándalos identificados con Slavia Praga hacia los integrantes del clásico rival. El ‘Vikingo’ se salvó de sufrir daños, pudo refugiarse a tiempo. No sucedió lo mismo con tres compañeros suyos que fueron víctimas de la ferocidad de los enardecidos seguidores: Surovčík, Martinec y Vojta.

Por más que desde los altoparlantes se advertía de una inminente sanción por el clima enloquecido, nadie hacía caso y la brutalidad sobre el verde del Fortuna Arena escalaba cada vez más. Así, el árbitro Karel Rouček señaló la paralización del lance a la espera de una solución.

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Aunque la situación se calmó con el avance de los minutos, los futbolistas del Sparta Praga —por razones más que evidentes— se negaron a volver al escenario y de manera inmediata se dirigieron al bus para marcharse del hostil escenario. De tal manera que el silbante dio por suspendido el clásico y consignó en un acta los hechos vandálicos y los ataques a los tres futbolistas de la visita.

En el trámite de la contienda, el peruano Sonne se había constituido como uno de los valores diferenciales. A pesar de que la derrota se asomaba, contribuyó con las dos anotaciones de los únicos goles concretados por Jan Kuchta y Asger Sorensen.

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Los aficionados del Slavia invadieron el terreno de juego antes del final del partido contra el Sparta. - Crédito: MAFRA