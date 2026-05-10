Video del instante en que la Municipalidad de Lima derrumba un edificio de seis pisos en la Carretera Central

La comuna limeña informó que las estructuras demolidas no contaban con licencia y representaban un riesgo ante un eventual sismo. (Foto composición: Infobae Perú/TIKTOK: @richardtaipe)

La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó durante la madrugada un operativo de recuperación de espacios públicos en el kilómetro 10 de la Carretera Central, a la altura de la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón, en Ate, donde se demolieron diversas construcciones levantadas de manera irregular, entre ellas un edificio de seis pisos cuya caída quedó registrada en video.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo una grúa municipal empuja la estructura de varios niveles mientras decenas de personas observan el procedimiento desde los alrededores. El inmueble se tambalea con facilidad tras los primeros impactos de la maquinaria pesada, hasta terminar colapsando parcialmente en medio de una nube de polvo.

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De acuerdo con la comuna limeña, las edificaciones intervenidas no contaban con licencia y representaban un riesgo para la seguridad de las personas, especialmente ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud. Además, las estructuras ocupaban espacios destinados a la vía pública y obstaculizaban el tránsito vehicular y peatonal en una de las principales arterias de ingreso y salida hacia Lima Este.

Una multitud de espectadores y periodistas se reúne para presenciar la demolición de un edificio. Entre gritos de expectación, la estructura finalmente cede y se derrumba en una impresionante nube de polvo. (Crédito: TIKTOK/@richardtaipe)

Se recuperaron más de 2.000 m²

La intervención estuvo a cargo de la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Ate y la Policía Nacional del Perú (PNP). Según informó la comuna, el operativo permitió recuperar 2.347,40 metros cuadrados y 280 metros lineales de vía metropolitana.

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Las autoridades señalaron que el área permanecía ocupada irregularmente desde hace más de 20 años por 20 lotes que incluían edificios de varios pisos, un mercado y un grifo instalados sin autorización municipal.

Antes de ejecutar las demoliciones, la municipalidad indicó que realizó las notificaciones correspondientes dentro de procedimientos administrativos sancionadores, exhortando a los ocupantes al retiro voluntario de las estructuras. Sin embargo, ante el incumplimiento de las disposiciones, se procedió con la recuperación física del espacio público.

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Maquinaria pesada y resguardo policial

Para las labores de demolición y limpieza, la Municipalidad de Lima desplegó cuatro excavadoras, cuatro cargadores frontales, 14 volquetes, una retroexcavadora, una grúa y dos camiones cisterna.

Asimismo, el operativo contó con aproximadamente 700 efectivos entre agentes de la Policía Nacional, integrantes del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) y serenos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES), quienes resguardaron la zona durante la intervención.

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También participaron cerca de 300 trabajadores municipales, entre fiscalizadores, inspectores de movilidad urbana, prevencionistas de riesgo, electricistas, gasfiteros y personal técnico encargado de supervisar redes e infraestructura.

Plan de desvío vehícular

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició un operativo en la avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate, como parte de un proyecto de ampliación vial. Durante la intervención se demolieron 20 edificaciones que ocupaban el espacio público en la cuadra 66, liberando más de 2.300 metros cuadrados y 280 metros lineales. El objetivo es ampliar los carriles y optimizar el flujo vehicular en una de las vías más transitadas de Lima Este.

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Para ejecutar estas labores, participaron equipos de fiscalización y control, personal municipal y 700 efectivos policiales. Se empleó maquinaria pesada para retirar estructuras y escombros, tras notificar a los ocupantes afectados desde enero y facilitar el traslado de sus bienes. La mayoría de los predios intervenidos correspondían a comercios y solo uno a vivienda, ocupados irregularmente durante más de veinte años.

Av. Nicolás Ayllón en Ate: plan de desvío vehicular

Con el inicio de las obras, la municipalidad implementó un plan de desvío vehicular que distingue rutas alternas para vehículos livianos y de carga pesada. Los autos particulares pueden circular por las avenidas Central, 26 de Mayo y Santa María, mientras que las unidades pesadas deberán emplear las avenidas Esperanza, Nueva Esperanza y Marco Puente Llanos, dependiendo de su sentido de desplazamiento entre Chosica y Lima.

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El plan cuenta con señalización especial y presencia de inspectores de movilidad urbana y personal de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), quienes orientan a los conductores en los puntos críticos. La Municipalidad de Lima recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que el esquema de desvíos se mantendrá vigente durante toda la ejecución de los trabajos de ampliación en la avenida Nicolás Ayllón.

Av. Nicolás Ayllón en Ate: plan de desvío vehicular