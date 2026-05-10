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Pablo Guede dejó fuerte mensaje y habló de la reaparición de Paolo Guerrero previo al Alianza Lima vs Sporting Cristal

El técnico argentino se refirió a la importancia de este partido para la obtención del título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

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El técnico argentino fue mesurado sobre el clásico, aunque fue claro con el objetivo final - Crédito: L1MAX.

Pablo Guede se pronunció a pocos minutos del inicio del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El técnico argentino dejó un mensaje claro en las cámaras de L1 Max.

Guede destacó que el presente de Alianza no tendrá valor si no logran vencer a Cristal en el estadio Alejandro Villanueva. Por eso, el equipo afrontará el encuentro con la intención de sumar tres puntos clave en la lucha por la primera fase del campeonato.

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Todo lo que dijiste está muy bien, pero tenemos que ganar. Todo eso se ve al final de temporada. Creo que nos quedan cuatro partidos supercomplicados y todas esas cosas se recuentan al final del torneo, cuando sabes si lograste o no el objetivo”, declaró.

El entrenador resaltó el trabajo intenso del plantel: “Como todas las semanas, trabajando durísimo, preparando el partido con mucha intensidad y muy bien”.

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Sobre la importancia del clásico ante Sporting Cristal, Guede afirmó: “Son clásicos que no importa cómo venga cualquiera en la tabla, porque son partidos únicos. Creo que estos partidos los ganan los que menos se equivocan, los que más centrados están, los que más convencimiento tienen de intentar hacer las cosas que uno propone. Después, el resultado es fútbol y hay que esperar”.

Alianza Lima lidera la tabla de posiciones con 32 puntos, mientras que Sporting Cristal se ubica en el puesto 13 con 15 unidades.

Pablo Guede dejó fuerte mensaje y habló de la reaparición de Paolo Guerrero previo al Alianza Lima vs Sporting Cristal.
Pablo Guede dejó fuerte mensaje y habló de la reaparición de Paolo Guerrero previo al Alianza Lima vs Sporting Cristal.

La recuperación de Paolo Guerrero

Por otro lado, Pablo Guede se refirió a la recuperación de Paolo Guerrero, quien volvió a entrenar con normalidad antes del duelo ante Sporting Cristal. El entrenador también confirmó que Alan Cantero no logró recuperarse a tiempo y quedó fuera de la convocatoria.

“El miércoles se incorporó con nosotros un rato, el jueves otro rato más y estaba bien. Ayer ya entrenó completo y está recuperado. A Alan no lo pudimos recuperar. Le dimos una semana más por las dudas, porque fue una roturita. Igual, creo que cualquiera que entre, la competitividad dentro del plantel es máxima y hay que confiar”.

Paolo Guerrero – Alianza Lima – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes
Alianza Lima llega fortalecido tras resultados favorables y con ventaja en la tabla, aunque consciente de que cada punto restante será determinante para asegurar el título. (Alianza Lima)

Mensaje a los hinchas

Finalmente, Pablo Guede dedicó unas palabras a los hinchas de Alianza Lima antes del encuentro con Sporting Cristal: “Que siga de la misma manera como nosotros, con humildad, trabajo, unión, alentando al equipo en todo momento”.

Programación del Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán este sábado 9 de mayo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, con inicio a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

El partido arrancará a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Miami el horario será a las 21:00, mientras que en Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil está previsto para las 22:00 horas.

La transmisión en vivo y exclusiva estará a cargo de L1 Max, canal disponible en Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que facilita el acceso en todo el país. Además, el encuentro podrá seguirse en línea a través de la aplicación Liga 1 Play, accesible en dispositivos móviles y computadoras.

El partido se jugará por la fecha 14 del Torneo Apertura. Créditos: L1 Max.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial del partido, con información previa, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas relevantes y declaraciones tras el encuentro, para mantener informados a los aficionados sobre uno de los duelos más destacados de la fecha.

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