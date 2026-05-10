Perú

Dos niños de 2 y 3 años vivían solos en una carpa en playa de Huacho: fueron llevados a un albergue mientras Fiscalía investiga el caso

Todo comenzó cuando una vecina vio a un niño pequeño caminando solo por la vía pública. Al ser preguntado por los agentes, el menor solo dijo “playa”, guiando a la policía hasta la carpa

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Policía peruano sostiene niño en manta azul junto a otro niño pequeño en playa brumosa. Carpa y mar visible al fondo con cielo gris claro.
Un policía de Perú, con uniforme oscuro y gorra, asiste a dos niños pequeños en una playa desierta cubierta por la bruma matutina, cerca de una carpa improvisada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos niños de aproximadamente dos y tres años fueron encontrados viviendo solos en una carpa improvisada frente a la playa en Huacho, en la costa central del Perú. Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, el hallazgo ocurrió la madrugada del 7 de mayo y activó de inmediato la intervención de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia del Santa, que dispuso medidas urgentes para proteger a los menores.

La fiscal provincial Deidy Carretero Sarmiento solicitó al Poder Judicial la aplicación de una medida de protección urgente, la cual fue concedida horas después del hallazgo. Los menores fueron trasladados y actualmente permanecen bajo resguardo en la Maternidad de María, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar su identidad y localizar familiares que puedan asumir su cuidado.

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Según la fiscalía, la intervención se inició a partir del aviso de una vecina de la urbanización El Trapecio, quien encontró a uno de los niños deambulando solo por la vía pública. Al ser interrogado por la policía, el menor solo pudo mencionar la palabra “playa”, lo que llevó a los agentes a recorrer la zona costera y descubrir la situación en la que ambos vivían.

Policía halló a dos pequeños solos en una carpa frente al mar

El hallazgo se produjo cuando una vecina de El Trapecio alertó a la policía sobre la presencia de un menor sin compañía adulta en los alrededores de la avenida La Costanera. El niño, de aproximadamente tres años, no pudo dar información precisa sobre su domicilio, limitándose a repetir la palabra “playa”. Guiados por esa referencia, los efectivos policiales recorrieron el sector y localizaron una carpa instalada sobre la arena, frente a una cevichería.

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Un policía uniformado carga a un niño mientras otro menor lo observa en una playa de arena. Al fondo se ve el mar y objetos sobre la arena
Un agente de policía sostiene a un niño en una playa de Huacho, Perú, donde dos menores fueron hallados solos en una carpa improvisada y puestos bajo el cuidado de la Fiscalía de Familia del Santa. (Foto: Ministerio Público Distrito Fiscal del Santa)

Dentro de la tienda de acampar hallaron a un segundo niño —de cerca de dos años— que también se encontraba solo. El entorno presentaba colchones, un coche de bebé, juguetes y prendas de vestir en mal estado, sin ningún adulto responsable a la vista. En ese momento, ambos menores fueron trasladados de urgencia a la Comisaría PNP La Libertad para iniciar las diligencias correspondientes.

Niños fueron llevados a un albergue temporal mientras ubican a sus familiares

Desde el primer momento, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú implementaron un protocolo de emergencia para identificar a los menores y localizar a sus familiares. Se realizaron coordinaciones con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y se llevaron a cabo exámenes médico-legales para verificar su estado de salud y buscar indicios de su procedencia.

Pese a estos esfuerzos, hasta el cierre de esta edición no se ha logrado identificar a padres, tutores ni familiares directos que puedan asumir la tutela de los niños. Por este motivo, la fiscal Carretero Sarmiento gestionó ante el Poder Judicial la medida de acogimiento residencial en la Maternidad de María, garantizando la protección integral de los menores mientras continúan las pesquisas.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar datos que permitan ubicar a familiares o responsables legales. Toda información puede ser comunicada a la fiscalía o a la comisaría local.

Abandono infantil
(Crédito: Freepik)

Lo que dice el Código Penal sobre el abandono infantil

El ordenamiento jurídico peruano contempla sanciones penales para los casos de exposición o abandono de menores. El artículo 125 del Código Penal señala: “El que expone a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud o abandona en iguales circunstancias a un menor de edad o a una persona incapaz de valerse por sí misma que estén legalmente bajo su protección o que se hallen de hecho bajo su cuidado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”.

La fiscalía recordó que el abandono infantil constituye un delito perseguible de oficio y que cualquier persona con información relevante sobre la identidad o paradero de los padres o responsables debe comunicarlo a las autoridades. El objetivo es asegurar el derecho de los menores a un entorno seguro y libre de riesgos, así como identificar y sancionar a quienes resulten responsables del abandono.

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