Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022 EN VIVO: minuto a minuto del certamen de belleza final

La entrevista de Alessia Rovegno en Telemundo

“Desde que entré he aprendido muchísimas cosas, el mundo del Miss era un tema totalmente nuevo para mí. He aprendido de todo, de verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Estoy súper contenta de estar aquí”, dijo.

La representante peruana también respondó que evita la presión en las redes sociales: “Si te dejas influenciar, te pueden llevar a la depresión, a la cama. Imagínate, si yo me dejara influenciar no me podría parar de la cama, así es con todas las personas mediáticas. Siempre habrá comentarios positivos y negativos”.