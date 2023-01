Milena Zárate descarta abrir cuenta de OnlyFans y explica el motivo de su decisión

Milena Zárate no está dispuesta a entrar a OnlyFans. (Instagram)

Milena Zárate ha demostrado ser una mujer aguerrida y muy trabajadora. La colombiana, recientemente fue parte de ‘El Gran Show’, en el que quedó entre los finalistas; sin embargo, sigue luchando duro para salir adelante junto a su hija.

Pero, debido a su escultural cuerpo y gran figura, muchos la piden en sensuales fotos, por lo que se pensaba que podría ser una buena candidata para abrir una cuenta de OnlyFans. Y es que diversas modelos peruanas han apostado por este espacio en el que venden contenido para adultos por suscripción, además de otro especializado para cada usuario que lo desee.

Figuras como Xoana González, Romina Gachoy y Leslie Shaw, han demostrado que logran tener un ingreso alto por este contenido. Sin embargo, Milena Zárate marcó distancia de OnlyFans y aseguró que no está dispuesta a trabajar en esa red social.

“He regresado a entrenar, no estoy yendo todos los días al gimnasio. Sin embargo, quiero aclarar que no voy a entrar al OnlyFans, eso sí lo descarto”, señaló en conversación con Trome.

Frente a ello, explicó que no se sentiría cómoda mostrando de más en fotos o videos, además que siente vergüenza de mostrar su intimidad. “No serviría para eso, no podría mostrar lo que exige esa plataforma porque a las justas me pongo un bikini, pero de ahí a mostrar tu intimidad o cuerpo, yo no podría”, agregó.

No critica a quienes lo hacen

Por otro lado, aseguró que no tiene problema con quienes sí lo hacen, pero considera que es ‘pornografía y prostitución’ por el sistema que sigue para generar dinero. “Normal con las personas que se dedican a eso, pero considero que es una manera de prostitución abierta, pero con la diferencia que no hay un roce, sin embargo, es pornografía pura y prostitución porque al final estás vendiendo tu cuerpo por plata”, señaló.

Además, Milena Zárate comentó que prefiere no hacerlo por su familia y quienes la puedan ver. “Bien por las chicas que lo hacen, pero yo no lo haría porque tengo una hija y no es mi estilo. Toda la vida he trabajado, es más, me daría vergüenza que mi papá o los amigos de mis hermanos puedan verme ahí. No es lo mío”, expresó la colombiana.

Aclaró que el único trabajo que aceptaría es el mostrarse en bikini porque aún considera que tiene el cuerpo conservado para poder lucirlo, pero completamente evitaría desnudarse por dinero. “Si solo fuera posar en bikini, no tengo problema porque todavía me conservo y tengo cuerpo bonito, pero hasta ahí nomás. De ahí a desnudarme por plata, no”, finalizó sobre el tema.

