Ignacio Buse disputará la clasificación del ATP 500 de Hamburgo porque “olvidó apuntarse” en el cuadro principal

Ignacio Buse debutó con un triunfo categórico en el Masters 1000 de Roma; luego se despidió en segunda ronda a manos de Frances Tiafoe. Crédito: Agencias

Ignacio Buse afrontará un desafío inédito en el Rothenbaum Tennis Center de Hamburgo, donde tendrá que disputar la fase de clasificación del ATP 500 tras un inusual olvido administrativo. El tenista peruano, actualmente número 62 del mundo, no logró inscribirse a tiempo en el cuadro principal del torneo alemán, según confirmó el extenista Pablo Arraya, quien acompañó de cerca a Buse durante el reciente Masters 1000 de Roma.

El torneo de Hamburgo, que se celebrará del 16 al 23 de mayo de 2026, representa la última escala de Buse antes de su debut —por primera vez de manera directa— en el cuadro principal de Roland Garros. El nivel de competencia será alto: el certamen contará con figuras de primer orden como Alexander Zverev (top 3 mundial y local), Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, Holger Rune, Lorenzo Musetti y Joao Fonseca.

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En la fase de clasificación, Buse deberá medirse con jugadores de experiencia y proyección como Terence Atmane, Ethan Quinn, Daniel Altmaier, Román Burruchaga, Yannick Hanfmann, Vit Kopriva, Juan Manuel Cerúndolo y Alexander Blockx.

El paso de Ignacio Buse por torneos ATP 500 en 2026 ha sido contrastante. En febrero, el peruano firmó su mejor semana como profesional al alcanzar las semifinales en Río de Janeiro, superando a rivales de jerarquía y confirmando su proyección en el circuito. Sin embargo, semanas después, en Barcelona, no pudo replicar ese rendimiento y cayó en su estreno ante el francés Corentin Moutet, mostrando la exigencia y la variabilidad que implica competir en el máximo nivel.

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Ignacio Buse anota un tiro imposible ante Berrettini para seguir sumando en el tercer set en cuartos de final del Río Open. TAM

La experiencia en Hamburgo será determinante para ajustar los últimos detalles de cara a su histórico debut directo en Roland Garros, donde buscará consolidar su crecimiento en la élite del tenis mundial. Más allá del contratiempo administrativo, Buse afronta este nuevo reto con la oportunidad de sumar partidos de alta exigencia y continuar acumulando experiencia en escenarios de primer nivel, en la antesala del Grand Slam parisino.

El paso de Ignacio Buse por el Masters 1000 de Roma

Ignacio Buse cerró su participación en el Masters 1000 de Roma dejando una imagen de competitividad y crecimiento que ilusiona al tenis peruano. A sus 20 años, el limeño se despidió en segunda ronda tras caer ante el experimentado estadounidense Frances Tiafoe, en un duelo que sirvió para confirmar sus virtudes técnicas y, al mismo tiempo, señalar los aspectos que aún debe pulir en su transición hacia la élite del circuito ATP.

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El encuentro evidenció que el ’Colorado’ aún se encuentra en un proceso de aprendizaje. Al igual que en torneos previos como Miami y Madrid, el segundo parcial se convirtió en su mayor obstáculo. La falta de rodaje en citas de máxima exigencia provocó un bache en su concentración y gestión emocional, permitiendo la reacción de Tiafoe.

Ignacio Buse jugó un gran primer set en su partido ante Frances Tiafoe por la segunda ronda del Masters 1000 de Roma. Crédito: ESPN Tenis.

En conclusión, aunque la derrota duele, el balance es positivo. Buse está transitando su primera temporada completa en los grandes escenarios y ha demostrado que el salto de calidad es una realidad. El desafío inmediato será fortalecer el aspecto mental y físico para sostener la intensidad durante todo el encuentro, evitando las remontadas y logrando cerrar los partidos en los momentos críticos. Con su progresión actual, el ingreso definitivo a la élite parece ser solo cuestión de tiempo y experiencia.

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Roland Garros a la vista

Tras su paso por Alemania, el peruano jugará en Roland Garros. Esta será su segunda presencia en el cuadro principal de un Grand Slam, después de acceder el año pasado al US Open a través de la clasificación, aunque en esta ocasión ingresará de manera directa gracias a su progresión en el ranking. Las expectativas son altas entre los aficionados peruanos, pero el contexto exige cautela: el proceso de adaptación al máximo nivel es gradual y requiere tiempo.

En la fase de clasificación del Grand Slam francés también figura Gonzalo Bueno, la segunda raqueta nacional, quien se encuentra en proceso de recuperación tras una lesión, aunque se espera que llegue en condiciones para competir. El horizonte inmediato de Buse invita al optimismo, pero subraya la importancia de mantener los pies sobre la tierra y acompañar su desarrollo con perspectiva. El tenis peruano celebra la aparición de nuevos talentos, conscientes de que el verdadero salto llegará cuando el trabajo físico y mental se traduzca en victorias ante los grandes del circuito.

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