Carlos Vílchez trolea a Milena Zárate por hablar del físico: “¿Qué le viste a Edwin Sierra?”

Carlos Vílchez trolea a Milena Zárate en 'Noche de patas' | TikTok

Milena Zárate fue una de las invitadas al programa digital ‘Noche de Patas’ en el que participan Carlos Vílchez, Gonzalo Revoredo, Andrés Salas y Óscar López Arias. Pero, un extracto de un episodio próximo a estrenarse se ha vuelto viral en las redes sociales.

A través de TikTok se mostró un clip en el que Carlos Vílchez le hace un directa broma a Milena Zárate, lo que causó risa en todo el teatro en el que se presentaban y que, hasta el momento, sigue dando vueltas en las redes sociales.

En la descripción de TikTok escribieron: “¡Carlos Vílchez más frío que el corazón de tu ex! Este es solo un adelanto de lo que será el episodio de estreno HOY 9PM por el canal de @nosomostv.oficial, ¡etiqueta a tus patas para que no se lo pierdan”.

En el video, el humorista habla de las características físicas que le ve una mujer a los hombres a primera vista. En ese momento, la colombiana comienza a describir a lo que sería su hombre ideal, sin imaginar que sería víctima de una cruel broma.

Carlos Vílchez trolea a Milena Zárate. (Noche de Patas)

¿Qué es lo que le ves a un hombre?, fue la pregunta del compañero de Jorge Benavides y la respuesta de la cantante sorprendió. “A mí me gusta el derrier. Yo veo siempre eso y si está sin camisita veo sus coquitos, los músculos. Por ejemplo, si tú estás sin camisa imagínate ni ciega te miro. Si voy a mirar a un hombre, tiene que ser alguien que me jale el ojo, tiene que tener algo que me jale el ojo”, confesó.

Tras ello y con la sorpresa del público por sus declaraciones, Carlos Vílchez no perdió la oportunidad y la troleó épicamente con una frase. “¿Y cómo te jaló Edwin Sierra entonces? No entiendo”, señaló. Esto desató risas en los invitados y, evidentemente, todo el público.

Los comentarios en TikTok no se hicieron esperar, y muchos celebraron la reacción de Carlos Vílchez. “La mató, frío de fríos”, “No le encuentro fallas a su lógica”, “Buena maestro”, “Perfecta jugada”, “Me leíste la mente”, “Las cosas como son”, “Mis respetos”, fueron algunas de las reacciones. El video ha alcanzado más de 300 mil reproducciones, más de 22 mil me gusta y cientos de comentarios.

SEGUIR LEYENDO