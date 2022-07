Gigi Mitre y Milena Zárate protagonizaron un tenso momento: “Tus hermanos por la ilegalidad se han unido”

Gigi Mitre y Milena Zárate protagonizaron tenso momento en vivo. (Foto: Captura)

Este lunes 25 de julio, Milena Zárate estuvo como invitada en Amor y Fuego para hablar de la situación migratoria de su hermana Greissy Ortega, quien también estuvo enlazada desde Estados Unidos contando detalles de su polémico ingreso al país norteamericano junto a sus pequeños hijos.

Sin embargo, los conductores nunca imaginaron que se viviría un tenso momento con la cantante. Todo comenzó cuando Rodrigo González le preguntó a Greissy Ortega por su hermano. “¿El Parcero cruzó contigo? ¿El estaba acá y de ahí se ha ido contigo?”, consultó y rápidamente la colombiana interrumpió para aclarar que él no ha estado en Perú. “No, no, no, él no estaba acá”.

Esto ocasionó que Gigi Mitre tomara la palabra y recordara la vez que el popular ‘Parcero’ fue visto caminando por las calles de Lima compartiendo tranquilamente con su familia cuando supuestamente no podía ingresar a territorio peruano. “Pero si lo hemos visto nosotros”, dijo la conductora sorprendida por las palabras de Zárate.

“No, él no estaba acá, Gigi, tú no puedes asegurar algo porque tú no vives conmigo. Él estaba en Colombia y de Bogotá se han ido los dos”, explicó Milena Zárate pensando que la presentadora iba a quedarse callada. Sin embargo, insistió: “Por eso, pues, pero estuvo acá”.

Para seguir defendiendo a su hermano, la colombiana aseguró que a ella no le consta haberlo visto. “No sé, a mí no me consta, hasta el día de hoy a mí no me consta”. Esto enfureció aún más a Gigi Mitre, quien no dudó en tildarla de víctima. “Ay, Milena, no empieces a hacerte la víctima, nosotros fuimos testigos de que nos mentiste, tú y tu hermano. No voy a discutir, tú sabes que es verdad. Tus hermanos por la ilegalidad se han unido y ahora están haciendo lo mismo. ¿Sabes lo que me da pena? Que arriesguen a niños y no es tu culpa, es culpa de ella (Greissy)”.

RODRIGO GONZÁLEZ INTERVINO

“No va a evidenciar a su hermano cuando ya tiene suficientes problemas, pero tampoco nos dejes como mentirosos”, manifestó el popular ‘Peluchín’ y a lo que Zárate refutó. “Ustedes tampoco pueden porque no lo han visto conmigo. Se los pongo fácil, sáquenme una sola imagen”.

Cuando se pensó que la discusión iba a acabar, Gigi Mitre lanzó otra frase que molestó a la artista. Ya, Rodrigo, no le discutas, Milena tiene buen floro”, exclamó la figura de Willax TV. Por su parte, Zárate le pidió que no le falte el respeto. “No, no me faltes el respeto, Gigi ¿tú lo has visto conmigo?”, le preguntó.

“No lo hemos visto contigo ¿pero estaba en Lima?”, le preguntó el conductor televisivo. “No lo sé, no lo he visto. Algo sí te voy a dar la razón de lo que están diciendo: es mi hermano y nunca lo voy a vender, pero conmigo no estaba. Yo solamente les digo porque Gigi asegura que estaba conmigo, yo te estoy refutando”, respondió.

Finalmente, Gigi Mitre expuso su pensamiento y le dijo a Milena Zárate que no le creía. “Para mí sí estaba, yo no te creo a ti. Es mi opinión”.

