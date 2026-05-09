Este es el nuevo distrito más caro para comprar un departamento: superó a Barranco con un precio promedio de S/ 9.268

Según el informe, el valor promedio de venta de viviendas en Lima Metropolitana llegó a S/ 6.886 por metro cuadrado luego de registrar un incremento mensual de 0,3% en abril. Foto: Fundamenta

El mercado inmobiliario de Lima continúa mostrando variaciones en los precios de venta de departamentos. En abril de 2026, San Isidro se consolidó como el distrito más caro de la capital para adquirir una vivienda, con un valor promedio de S/ 9.268 por metro cuadrado, superando así a Barranco, que registró S/ 9.169, de acuerdo con el más reciente informe de Urbania y Grupo QuintoAndar.

El reporte señala que el precio medio de venta en Lima Metropolitana alcanzó los S/ 6.886 por metro cuadrado tras subir 0,3% en abril. Con ello, el incremento acumulado en los primeros cuatro meses del año llegó a 1,0%, aunque todavía se ubicó por debajo de la inflación de 2,0%, lo que derivó en una caída real de 1,0%.

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San Isidro lidera los precios de venta en Lima

Además de encabezar el ranking distrital, San Isidro también concentra la zona más costosa de la ciudad. El sector denominado San Isidro Sur alcanzó un valor de S/ 11.947 por metro cuadrado, ubicándose muy por encima del promedio limeño y reafirmando el posicionamiento premium del distrito.

Después de San Isidro y Barranco, los distritos con los precios más elevados para comprar departamentos fueron Miraflores, con S/ 8.831 por metro cuadrado; Jesús María, con S/ 7.711; y Lince, con S/ 7.703. En contraste, las zonas más económicas se ubicaron en la periferia de Lima y Callao. Callao registró S/ 2.956 por metro cuadrado, mientras que San Martín de Porres alcanzó S/ 3.163 y Los Olivos, S/ 3.488.

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San Isidro también alberga la zona más cara de Lima: San Isidro Sur, donde el precio alcanzó los S/ 11.947 por metro cuadrado. Foto: Municipalidad de San Isidro

Precio de departamentos acumula leve avance en 2026

El informe inmobiliario indicó que un departamento promedio de dos habitaciones y 60 metros cuadrados tiene actualmente un valor de S/ 429 mil en Lima Metropolitana. En tanto, una vivienda de tres habitaciones y 100 metros cuadrados alcanza un precio medio de S/ 661 mil.

Si bien los precios de venta mantienen una tendencia de crecimiento moderado, el comportamiento ha sido más lento que en años anteriores. Durante 2025, el incremento anual fue de 1,1%, por debajo del 1,5% observado en 2024. Además, en términos reales, el mercado todavía refleja una ligera corrección debido al impacto de la inflación.

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Distritos con mayores incrementos y caídas

El estudio reveló que el 61% de los distritos analizados reportó aumentos interanuales en los precios de venta. Lince encabezó las mayores variaciones positivas con un crecimiento de 6,3% en los últimos 12 meses. El mismo porcentaje se observó en Jesús María, mientras que La Molina avanzó 5,8% y Los Olivos 5,6%.

Por el contrario, algunas jurisdicciones registraron retrocesos importantes. San Juan de Miraflores mostró la caída más pronunciada con una contracción de 8,9%, seguido por Magdalena del Mar, con -4,2%, y Breña, con -3,3%. Barranco también presentó una disminución anual de 2,4%, pese a mantenerse entre los distritos más caros de Lima.

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San Isidro Financiero continuó siendo la zona de Lima con los alquileres más caros. Foto: Senda Inmobiliaria

Alquileres continúan al alza en la capital

En el segmento de alquileres, el precio promedio mensual de un departamento de 100 metros cuadrados llegó a S/ 3.356 en abril, aunque registró una ligera caída mensual de 0,2%. Pese a ello, el mercado acumula un incremento de 4,0% en lo que va del año, duplicando la inflación acumulada.

San Isidro Financiero se posicionó como la zona con los alquileres más altos de Lima, con un promedio de S/ 5.161 mensuales. En el otro extremo, Los Olivos Sur registró el alquiler más económico, con S/ 1.583 por mes.

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Rentabilidad inmobiliaria mejora

La rentabilidad bruta anual del mercado inmobiliario limeño se ubicó en 5,44%. Según el informe, actualmente se requieren 18,4 años de alquiler para recuperar la inversión de compra de una propiedad, un plazo 2,5% menor al registrado un año atrás.

Los distritos con mejores niveles de retorno para inversionistas fueron Surquillo y Cercado de Lima, ambos con indicadores superiores al promedio de la ciudad. A nivel de zonas específicas, Chorrillos Norte y Sur destacó como el sector más atractivo para quienes buscan generar ingresos mediante alquileres.

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