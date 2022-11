Milena Zárate lloró de frustración por quedar sentenciada: “Es injusto y me llena de impotencia”

Milena Zárate en desacuerdo con su sentencia. (Instagram)

Milena Zárate fue una de las sorpresas de la séptima gala de ‘El Gran Show’ cuando fue anunciada como una de las nuevas participantes que lucharía por llevarse la copa. Aunque, en su momento se mostró muy segura de llegar a la final, todo cambió en la última edición del reality de baile, pues ha quedado en sentencia junto a Gino Pesaressi.

La colombiana expresó su fastidio luego de no haber alcanzado el puntaje suficiente para llegar a la semifinal sin correr el riesgo de que sea eliminada. Según la cantante, los miembros del jurado no están valorando el esfuerzo que hace junto a su bailarín y no pudo evitar derramar algunas lágrimas al asegurar que le parece injusto estar en sentencia.

“No me parece justo que me manden a sentencia entrando (a la competencia) me parece falta. No se ve valorado el trabajo de dos personas como equipo. Acá se está valorando solamente a una parte”, dijo a la prensa, resaltando que la coreografía de huayno que realizó estuvo a la altura.

Te puede interesar: Melissa Paredes sorprendió en ‘El Gran Show’ gritándole a Janet Barboza: “¡Te quiero!”

Gino Pesaressi lamenta haberse explotado durante la emisión de El Gran Show.

Asimismo, Milena Zárate señaló que su coreografía de huayno no le permitió realizar las clásicas cargadas o piruetas que se suelen ver en cada gala. “Se tiene que respetar lo que se está bailando. Yo no puedo abrirme de piernas o hacer cargadas porque no se puede. Es muy distinto bailar huayno. Esto te bajonea porque sabes que vienes esforzándote y haciendo un buen trabajo. La verdad que no me parece justo”.

No te lo puedes perder: Gino Pesaressi tras explotar en vivo en ‘El Gran Show’: “He estado bajo presión y con temas personales

Finalmente, la extranjera explicó el por qué no pudo contener las lágrimas. “Lloro de frustración porque sé el trabajo que yo le pongo. Me llena de impotencia. Siento que no se ve reflejado. No cometimos ni un error. Todas las coreografías estuvieron sucias y hubo errores. No se nos olvidó absolutamente nada”.

Cabe recordar que, Milena Zárate inició la competencia bailando el género musical propio de la región andina del Perú y alcanzó un puntaje de 9-8-8 más voto secreto. Mismo que la llevó a caer en sentencia.

Milena Zárate bailó Huayno.

Gino Pesaressi pidió disculpas por su actitud en la novena gala

Gino Pesaressi remarcó que no fue correcto enfrentarse ante el jurado ni expresar toda su rabia en un programa en vivo. Aunque en su participación en ‘El Gran Show’ pidió disculpas por mostrarse enfurecido ante su bajo puntaje y explicar que hay motivo personales que lo hicieron actuar así, en el detrás de cámaras, el actor dio más detalles de la situación que está atravesando.

“Es cuestión de concentración, tengo unos tema personales que, he estado bajo mucha presión. Intento refugiarme en el trabajo, pero esas emociones se cruzan y lamentablemente me jugó en contra ahora”, señaló.

Consultado por si aún sigue creyendo que Facundo González y Santiago Suárez soy los engreídos de la producción, indicó: “Sí, claro que sí jajaja. Eso no va a cambiar. Son chicos muy carismáticos, le he agarrado cariño. Fuera de la picorenía y competencia que va haber acá siempre, sé que son chicos que se fajan día a día. Sé que Facundo está muy lesionado y así viene a ensayar, y Santiago es un muchacho muy chancón, así que tengo que luchar con eso”, remarcó.

SEGUIR LEYENDO