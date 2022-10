Denuncian a Milena Zárate por presuntamente haber estafado con 44 mil soles a empresario peruano

Testimonio en Magaly Tv La Firme asegura que colombiana formaría parte de una banda criminal.

La colombiana Milena Zárate se encuentra en el ojo de la tormenta, luego que el empresario peruano Jesús Núñez la acusara de pertenecer a una organización criminal que lo estafó con más de 160 mil soles. La presunta víctima hizo llegar su denuncia al programa de ‘Magaly Tv La Firme’.

Según el informe del programa de Magaly Medina, emitido la noche del último miércoles 19 de octubre, la colocha fue acusada ante el Ministerio Público de pertenecer a una banda de estafadores que se apropiaron de más de S/160 mil con el cuento de la licitación del Estado. El cabecilla de esta presunta organización criminal sería su expareja Augusto Barrera.

Núñez, quien se dedica a la venta de mascarillas, contó que todo inició en mayo del año pasado cuando el futbolista le pidió prestado S/160 mil para hacer unas compras de medicamentos para el Hospital de Tingo María porque supuestamente la empresa de su hermana, Marie Barrera, ganó una licitación con el Estado.

El empresario realizó el abono en tres partes a una cuenta bancaria a nombre de Milena Zárate a pedido del deportista. Fue así que Milena recibió primero un abono por S/10 mil, otro por S/20 mil y un último por S/14 mil.

“Hasta la fecha no tengo respuesta y ya se le ha enviado dos cartas notariales”, lamentó Jesús Nuñéz.

<b>Milena Zárate se pronuncia</b>

La expareja de Edwin Sierra declaró para el programa de la popular ‘Urraca’ que sí recibió los depósitos, pero ella los entregaba a su expareja. “Era una plata que llegaba y yo se la daba a él...”, dijo.

Así mismo, la modelo le dio la razón al empresario para realizar la denuncia. “Si yo estuviera en una posición en la que me siento engañada, efectivamente también lo haría”, opinó Milena Zárate. Sin embargo, enfatizó que, “si él insiste en que yo pertenezco a una organización criminal va tener que demostrarlo”.

Cabe mencionar que, el programa de espectáculo señaló que Milena Zárate y Augusto Barrera se fueron de viaje luego de recibir los depósitos del empresario.

Por su parte, Núñez aseguró que Barrera le entregó dos cheques por el dinero que le prestó, pero no pudo cobrarlos porque no tenían fondos.

La vez que Milena Zárate y Gigi Mitre en enfrentaron en vivo

Gigi Mitre y Milena Zárate protagonizaron un tenso momento. (VIDEO: YouTube)

Hace algunos meses, la colombiana protagonizó un tenso momento con los conductora de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo ‘Peluchín’ y Gigi Mitre. El hecho inició cuando la conductora le preguntó sobre la situación migratoria de su hermana Greissy Ortega, quien estaba enlazada en vivo.

Durante la llamada telefónica, Rodrigo le preguntó a Greissy sobre su hermano: “¿El Parcero cruzó contigo? ¿El estaba acá y de ahí se ha ido contigo?”, consultó y rápidamente Milena interrumpió para aclarar que él no ha estado en Perú. “No, no, no, él no estaba acá”.

Al escuchar la negativa de Zárate, Mitre recordó la vez que el popular ‘Parcero’ fue visto caminando por las calles de Lima compartiendo tranquilamente con su familia cuando supuestamente no podía ingresar a territorio peruano. “Pero si lo hemos visto nosotros”, dijo la conductora.

“No, él no estaba acá, Gigi, tú no puedes asegurar algo porque tú no vives conmigo. Él estaba en Colombia y de Bogotá se han ido los dos”, explicó Milena.

Mitre continuó afirmando que ‘el parcero sí estuvo en Lima’. A lo que Milena dijo: “No sé, a mí no me consta, hasta el día de hoy a mí no me consta”.

La conductora de ‘Amor y Fuego’ no toleró más la situación y no dudó en tildar de ‘hacerse la víctima’ a la colombiana. “Ay, Milena, no empieces a hacerte la víctima, nosotros fuimos testigos de que nos mentiste, tú y tu hermano. No voy a discutir, tú sabes que es verdad. Tus hermanos por la ilegalidad se han unido y ahora están haciendo lo mismo. ¿Sabes lo que me da pena? Que arriesguen a niños y no es tu culpa, es culpa de ella (Greissy)”.

“No va a evidenciar a su hermano cuando ya tiene suficientes problemas, pero tampoco nos dejes como mentirosos”, agregó el popular ‘Peluchín’.

“Ustedes tampoco pueden porque no lo han visto conmigo. Se los pongo fácil, sáquenme una sola imagen”, respondió Zárate.

