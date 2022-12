OnlyFans: El top 10 de las peruanas que incursionaron y fueron un éxito en este 2022

El top 10 de las peruanas que incursionaron en OnlyFans en este 2022

La popularidad de la red social OnlyFans cobró fuerza en nuestro país en temporada de pandemia en 2020, cuando el público no podía salir de sus casas y se tenía que mantener en un solo lugar. Fue allí que nacieron estas páginas donde personas colgaban material sugerente o explícito a cambio de una suscripción.

Una de las primeras en unirse fue la modelo Xoana González y luego le siguieron varias peruanas como Leslie Shaw, Vania Bludau, Fátima Segovia, entre otras.

El contenido comenzó a subir de tono, y ahora el público no se conforma con fotos eróticas, sino con contenido de alto calibre. Xoana y Fátima, por ejemplo, han integrado a sus parejas para grabar videos para adultos. Pero lo que llama la atención es que muchas de ellas lo han convertido en su principal fuente de ingreso, debido a las grandes ganancias que le puede dejar esta plataforma para adultos.

Fátima Segovia

Es una actriz e influencer que se hizo conocida por ser parte del elenco de ‘JB en ATV’, donde estuvo por varios años, pero debido a su gran popularidad en OnlyFans decidió dar un paso al costado y dejar de ser actriz de comedia para avocarse totalmente a grabar videos para esta red social.

De acuerdo a un reportaje de Magaly Medina, la popular ‘Chuecona’ estaría ganando mensualmente 7 mil dólares, que son un poco más de 28 mil soles en el Perú.

Al inicio, Fátima Segovia publicaba fotos bastante hot en su plataforma, pero debido a la competencia incursionó en el mundo de los videos pornográficos y animó a su esposo Omar Bolaños a que sea parte de ellos.

Aunque recibió críticas por parte de Xoana González, otra creadora de contenido en OnlyFans, por demostrar poca conexión, ser fríos y no ser creativos en sus videos.

Hace poco Magaly Medina hizo un reportaje sobre la nueva vida que estaría teniendo Fátima junto a su esposo. De acuerdo al informe, la pareja vive en un departamento lujoso en Miraflores, donde tienen mesa de billar, piscina, baño con tina e incluso un minibar. Además, han hecho diversos viajes como a Cancún, México.

Fátima Segovia disfrazada. (Instagram)

Olenka Zimmermann

A sus 52 años, Olenka Zimmermann sorprendió a todos al abrir su cuenta de OnlyFans y recibió comentarios positivos, ya que tiene un físico bien cuidado. Fue precisamente a pedido de su única hija que se animó a incursionar en esta plataforma para adultos.

Le fue tan bien que dejó la conducción de ‘Crónica de Impacto’ que tenía en el canal de Willax y se enfocó en las producciones para la plataforma. Pero, una de sus principales detractoras fue Magaly Medina, quien la acusó de estafar a sus suscriptores porque consideraba que las fotos que les enviaba ya estaban en la web y no tenía nada de novedoso.

Sin embargo, Olenka hizo caso omiso y siguió creando más contenido, inclusive hizo una colaboración con Xoana González, donde ambas grabaron videos sugerentes en lencería y hasta terminaron en topless.

Durante una entrevista para ‘Amor y Fuego’, la modelo detalló la tarifa de su OnlyFans. “Por 7 dólares al mes entras y ves unos videos lindos y unas fotos bien bravazas”, explicó. Pero, ahora decidió subir el precio de su contenido a 15 dólares al mes.

Olenka Zimmermann al desnudo. (Twitter)

Leslie Shaw

La cantante Leslie Shaw fue una de la primeras artistas peruanas en utilizar OnlyFans y logró inicialmente juntar una gran cantidad de dinero. “Cuando recién abrí fue increíble. Como me hicieron un reportaje de farándula, con el que tuve mucha publicidad”, dijo en una entrevista con Christopher Gianotti.

En dicha entrevista comentó que llegó a facturar 12 mil dólares solo con subir tres fotos semanales o videos boomerang. Pero luego le salió competencia y fue perdiendo suscriptores debido a que no subía contenido para adultos, y es que ella ha decidido mantener su carrera artística.

“Luego me salió competencia dura con otro tipo de contenido y bajó, pues no renovaban sus suscripciones porque evidentemente yo no puedo competir contra esos contenidos (pornografía), yo soy artista”, añadió.

Recientemente, comentó que puede ganar hasta 4 mil dólares (más de 15 mil soles) mensuales en la plataforma OnlyFans. Además, de sus sensuales fotos, las cuales no llegan a ser pornográficas, sus pies también le generan ganancias. “Cobro como 30 dólares. Mis pies son lindos y bonitos”, dijo Leslie en el programa matutino ‘D’Mañana’.

(Foto: Instagram/@leslieshaw)

Deysi Araujo

La vedette peruana también se animó a tener su cuenta de OnlyFans, ya que vio que es una red social muy rentable. Ella ha contado en entrevistas que muchos de sus seguidores le pidieron elevar la temperatura de sus fotos y videos, pero aún no decide porque tiene un hijo adolescente que puede acceder a ese contenido.

Los fans de Deysi Araujo pagan aproximadamente 30 dólares mensuales por fotos y videos exclusivos. Ella comentó que este ingreso le ayuda para costear los estudios superiores de su hijo.

(Foto: Instagram/@deysiaraujoz)

Vania Bludau

En el 2020, la bella modelo Vania Bludau abrió su cuenta de OnlyFans al igual que su amiga Leslie Shaw. Ella cobra por suscripción 30 dólares mensuales. Sin embargo, se destaca por publicar fotos y videos bastante sexys, más no pornográficos.

En sus fotos se la puede ver luciendo ropa pequeña o lencería. No obstante, su cuenta ya no se encontraría activa porque tienen muy pocas fotos.

(Foto: Instagram/@vaniabludau)

Claudia Abusada

La modelo conocida como ‘Miss colita’ incursionó hace algunos meses en la red social para adultos. Claudia Abusada cobra 30 dólares por suscripción. Aunque ha recibido críticas por su peso, ella se mantiene firme grabando videos sexys para sus seguidores

“La gente me pide videos más caseros y sí es rentable, no soy millonaria, pero me salva”, comentó en una entrevista para Magaly Medina en el mes de octubre.

Claudia Abusada hace revelación en Amor y Fuego. (Foto: Instagram)

Carla Barzotti

La modelo Carla Barzotti de 52 años y fue una de las mujeres más deseadas de los noventa y al igual que Olenka Zimmermann decidió abrir su cuenta para adultos. La suscripción de su página cuesta 20 dólares al mes. La modelo muestra fotos muy sexys en bikini y en lencería, así lo dio a conocer un informe de ‘Magaly TV: La Firme’.

“Hice un video en Vichayito que tuvo medio millón de vistas y fue mi hijo quien me animó a abrir mi cuenta de OnlyFans... pero jamás haría pornografía”, aclaró la modelo en un enlace con ATV.

Carla Barzotti se unió a la fiebre del OnlyFans. (Foto: Instagram/@carlabarzotti)

EXTRANJERAS

Xoana González

En el mundo del espectáculo peruano, Xoana González es considerada la reina del OnlyFans, ya que siempre está innovando en sus contenidos y fue una de las primeras en apostar por videos pornográficos en esta plataforma.

Al inicio ella cobraba 20 dólares por cada suscriptor, pero ahora que hace contenidos para adultos junto a su esposo Javier González, elevó su mensualidad y tiene un costo de 30 dólares.

Debido a sus altos ingresos, ha podido comprar dos departamentos, uno en Chorrillos y otro en Barranco. Además de adquirir dos inmuebles en Argentina, país donde vive actualmente. La argentina contó que su primer departamento le costó S/ 400 mil y el reciente en Barranco desembolsó un total de S/ 350 mil.

Xoana González tiene una gran legión de seguidores en su Onlyfans. (Foto: Instagram)

Romina Gachoy

La modelo uruguaya incursionó este año en el OnlyFans y al inicio se tomaba fotos bastante sutiles, pero conforme sus seguidores fueron pidiéndole contenido más explícito, tuvo que subir un poco el tono de sus fotos y videos.

Hasta el momento, comenta que ella no hace pornografía; sin embargo, si se toma fotos bastante sugerentes. Inclusive comentó que puede enviar videos de alto voltaje a los seguidores que le pagan por ello.

“En mi caso, un mes malo, lo mínimo que yo genero es hasta 6 mil soles, entre suscriptores y contenido. Sí es rentable”, contó al momento de ser consultado por la cantidad que gana mensualmente.

Romina Gachoy tiene un matrimonio de siete años con el peruano Jean Paul Santa María, quien la apoya en toda las decisiones que la uruguaya toma. Viven con sus tres hijos.

Romina Gachoy se suma a las figuras que tienen Onlyfans. (Foto: Instagram)

Macarena Gastaldo

La modelo argentina que radica en el Perú también es parte de esta plataforma. Ella estaría cobrando 29.90 dólares por cada seguidor que ve su cuenta privada. Además, según lo que contó en una entrevista a Rodrigo González, estaría ganando al mes 6 a 7 mil dólares.

Cabe mencionar que su contenido es sensual, pero no pornográfico. “Un buen mes sacó 6 o 7 mil dólares. Solo muestro transparencia. Ustedes no vieron videos míos porno distribuidos por allí. Un mes bajo, sin hacer nada, solo fotos, unos 3 mil dólares”, detalló en dicho encuentro con el popular ‘Peluchín’.

Ella aseguró en la entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’ que con sus ganancias que le da este trabajo ya ha comprado un departamento en su país natal.

“La gente me ve con dinero porque me está yendo muy bien con el OnlyFans. Ustedes saben cómo le va a Xoana González que hasta se compró un departamento. Yo no hago porno, pero me va muy bien. Ya me compré mi departamento en Argentina y ahorita me quiero comprar (aquí), aunque está un poco caro, pero voy por el segundo” aseguró la gaucha.

Macarena Gastaldo y su cuenta de OnlyFans. Instagram

