Milena Zárate se refiere a Greissy Ortega: “Yo la perdoné, pero ese dolor va a durar para toda la vida”

La colombiana Milena Zarate se refirió a su hermana Greissy Ortega, quien hace muchos años la traicionó con Edwin Sierra, el padre de su hija. La integrante de ‘El Gran Show’ aseguró que ya la perdonó, pero le es difícil olvidar todo el dolor que le causó en su momento. La bailarina recordó que ella educó a su familiar como si fuera su propia hija.

Además, recordó la vez que perdió a su hijo, cuando ella tenía solo 15 años. Su bebé murió a los meses de nacido, a causa de un problema de salud.

“Yo tuve a mi primer hijo a los quince años, mi hijo nació con un problema abdominal, nació con huequitos en el intestino, lo tuve ocho meses con vida y se me murió, se fue; en su momento no lo entendía tampoco, renegué con dios y no entendía como un niño pudo venir al mundo a sufrir de esa manera. Cuando pasa lo de mi hijo, yo adopto prácticamente a Greissy, yo me refugio en ella, ese dolor yo trate de superarlo con ella”, dijo en medio de lágrimas a Daysi Córdova, conductora de “Hablemos de Belleza”.

En el 2014, una noticia paralizó la farándula. Milena Zárate afirmó que Edwin Sierra, el padre de su hija, le había sido infiel con su hermana Greissy Ortega. Esto hizo que las colombianas se distanciaran. Después de muchos años, y que Ortega le pidiera disculpas a Zárate, las hermanas volvieron a retomar una relación. Sin embargo, la integrante de ‘El Gran Show’ resaltó que nada será igual que antes,

“Tú crees que yo, que críe una persona desde los tres años que le di comida, que le di hogar, que le di trabajo, que le di amor, que le di estudio, que la traté como mi propia hija, que amaba y que adoraba; y que daba la vida por esa persona. Y que me pagó de la peor manera, me destruyó el alma, me lastimó de tal manera, que no tengo una explicación para eso, tú crees que pondría las manos al fuego por alguien. Yo ya la perdoné, tengo comunicación con ella, pero ese dolor creo que va a durar para toda la vida, es algo muy fuerte”, indicó.

En otro momento, confirmó su amor por el Perú, país que la acogió desde hace 18 años. “Soy nacionalizada desde el 2010, vine a trabajar. La primera vez que pise Perú, lo pise con dos perritos sharpey, yo vendía perritos, toda mi vida he sido comerciante, soy hija de padres comerciantes, que en su momento han sido vendedores ambulantes, yo he sido vendedora ambulantes con mis papás, me enseñaron a trabajar, desde los doce años salí a la calle a trabajar con ellos”, detalló.

Enamorada desde hace casi un año

Milena Zárate contó también que está enamorada de un hombre con quien sale hace casi año. Se trata de un tatuador llamado Carlos. Sin embargo, resaltó que toma la relación con mucho cuidado.

“Estoy saliendo con una persona desde enero, es un hombre maravilloso, pero ahí vamos despacio, se llama Carlos, le dicen Calicho, tiene su carrera, pero se inclinó más por el lado de los tatuajes, es tatuador profesional. Él sabe con quién está, pero yo he cuidado mucho la relación, de hecho, hace quince días se oficializó con unas fotos. He tratado de mantenerlo lejos de las cámaras, porque quiero cuidarlo, justo porque no está metido en el medio”, explicó en ‘Hablemos de belleza’, programa que se emite todos los domingos al mediodía por Willax TV.

