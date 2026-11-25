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Washington, 25 nov (EFE).- El índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) en EE.UU., clave para la Reserva Federal (Fed), subió un 3,8 % interanual en octubre, un dato que continúa reflejando la inflación que afecta a la primera economía mundial y refuerza las expectativas ante una nueva subida de los tipos de interés.

El indicador, publicado este miércoles por el Buró de Análisis Económico (BEA), coincide con los pronósticos de los analistas y es casi el doble del objetivo del 2 % del banco central.

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El PCE subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad, mostró un incremento del 3,3 % con respecto al año anterior.

En relación a septiembre, el indicador general aumentó un 0,3 %, al mismo nivel que el subyacente.

El índice de gastos en consumo personal es un indicador capital en la toma de decisiones de la Reserva Federal, que en octubre decidió dejar sin cambios los tipos de interés en la horquilla del 3,75 % al 4 %, a pesar de la presión de la Casa Blanca por una bajada más agresiva de las tasas.

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La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed se celebrará el 8 y 9 de diciembre. EFE