Europa envejece y África crece: la natalidad, las migraciones y la integración cultural son una misma responsabilidad política (Imagen ilustrativa Infobae)

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Una veterinaria nos contó que había querido estudiar pediatría, pero, ante la perspectiva de una sociedad con menos niños, terminó eligiendo el cuidado de animales. Creía que encontraría mejores oportunidades atendiendo mascotas que asistiendo a las nuevas generaciones. Había tomado una decisión profesional a partir del futuro que imaginaba para nuestra sociedad.

Las estadísticas ayudan a entenderla. En 2024 se registraron en la Argentina 413.135 nacimientos, frente a los 770.040 de 2015. Una caída del 46% en nueve años. Durante ese período, la tasa de natalidad descendió de 17,9 a 8,9 nacimientos por cada mil habitantes. Una transformación de esa velocidad debería obligarnos a discutir cómo sostendremos nuestras escuelas, nuestro sistema previsional y la ocupación de un territorio tan extenso.

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Una caída que se repite de Europa a China

El fenómeno atraviesa buena parte del mundo. En 2024, la fecundidad alcanzó los 1,34 hijos por mujer en la Unión Europea y aproximadamente 1,60 en Estados Unidos, por debajo de los 2,1 que suelen tomarse como referencia para el reemplazo generacional. Más de la mitad de los países y territorios ya se encuentran por debajo de ese umbral. China registró en 2025 unos 7,92 millones de nacimientos y 11,31 millones de muertes. Incluso una potencia con semejante capacidad de planificación encuentra hoy dificultades para modificar decisiones familiares atravesadas por condiciones materiales y expectativas de futuro.

África, por el contrario, presenta otro panorama. Según la serie del Banco Mundial para 2024, la República Centroafricana superaba los 46 nacimientos por cada mil habitantes y Níger los 41, frente a los 4,7 de Corea del Sur o los 6,5 de España. Estas tasas también reflejan estructuras de edades distintas, con poblaciones africanas mucho más jóvenes. La ONU proyecta que países como Angola, Níger y la República Democrática del Congo podrían, al menos, duplicar sus poblaciones entre 2024 y 2054.

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Ese crecimiento puede ampliar los mercados y la capacidad productiva africana si viene acompañado de educación, infraestructura y empleo. Cuando esos recursos faltan, cada generación encuentra mayores dificultades para desarrollar su proyecto de vida. La caída de la mortalidad infantil, la educación de las mujeres y el acceso voluntario a la planificación forman parte de la transición hacia familias más pequeñas. También allí la cuestión demográfica depende de oportunidades concretas.

Entre una Europa que envejece y una África cuya población aumenta se configura una relación de largo plazo. La proximidad geográfica, las diferencias de ingresos, los conflictos y la demanda de trabajadores hacen previsible que continúen las migraciones. Su magnitud dependerá de las condiciones económicas y políticas a ambos lados del Mediterráneo. El crecimiento africano, por sí solo, resulta insuficiente para calcular cuántas personas emigrarán y hacia dónde.

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En Europa, la inmigración ya participa de la continuidad demográfica. Eurostat señala que desde 2012 el saldo migratorio positivo ha compensado el exceso de muertes sobre nacimientos en el conjunto de la Unión. A comienzos de 2025, el 10,4% de sus habitantes había nacido fuera de la UE. Ese porcentaje reúne procedencias muy diversas y comprende tanto a personas naturalizadas como a extranjeros.

Migración e identidad cultural: qué dicen los datos

¿Podría este proceso modificar profundamente la composición de las sociedades occidentales y sus referencias culturales? Una inmigración sostenida, combinada con generaciones locales más pequeñas, puede aumentar considerablemente el peso de las poblaciones de origen migrante. Esa transformación merece ser estudiada y debatida. Afirmar que desembocará en una sustitución general de la población europea exige, sin embargo, proyecciones que contemplen entradas, salidas, edades, descendencia y uniones entre personas de distintos orígenes. Las tasas actuales de natalidad ofrecen apenas una parte de esa información.

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Además, los comportamientos reproductivos cambian después de migrar. La OCDE encontró que, en dos tercios de los países analizados, la fecundidad de las inmigrantes también estaba por debajo del reemplazo. Los estudios sobre sus descendientes muestran una aproximación frecuente, aunque desigual, a los patrones del país donde viven. Prolongar indefinidamente las diferencias de fecundidad entre África y Europa produciría una imagen engañosa del futuro.

La transformación cultural, entretanto, puede ser importante mucho antes de que un grupo alcance una mayoría estadística. Importan la concentración territorial, la escuela, el empleo, los vínculos cotidianos y la capacidad de las instituciones para construir pertenencia. Una ciudad puede cambiar profundamente mientras el promedio nacional apenas se mueve.

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Aquí aparece la pregunta sobre qué espera transmitir Occidente a quienes nacen y a quienes llegan. La libertad de conciencia, la igualdad entre mujeres y varones, el pluralismo y la primacía de la ley requieren enseñanza, práctica y convicción pública. Una sociedad que relativiza sus propios principios tendrá dificultades para convocar a otros a compartirlos.

La experiencia argentina aporta una perspectiva particular. Nuestra identidad se formó mediante migraciones de enorme magnitud, a través de generaciones que construyeron una pertenencia común. La escuela pública, el idioma, el trabajo y la ciudadanía contribuyeron a ese proceso, atravesado también por conflictos y exclusiones. Hoy corresponde preguntarnos qué instituciones están cumpliendo esa función.

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Qué hacer: migración, cooperación y apoyo a las familias

Por eso, una política migratoria necesita vincular los ingresos con la capacidad efectiva de ofrecer vivienda, educación y trabajo formal. También requiere procedimientos de asilo ágiles, vías legales de migración laboral, reconocimiento de títulos y aprendizaje del idioma. La igualdad ante la ley debe alcanzar a todos, junto con una defensa efectiva frente a la discriminación. La integración exige derechos, responsabilidades y recursos públicos.

Por eso, la cooperación europea con África debería orientarse a inversiones productivas, formación y empleo, mediante acuerdos que permitan desarrollar capacidades en los países de origen. Las necesidades laborales de la Unión tampoco justifican desatender el efecto de captar médicos, enfermeros o docentes que esos países necesitan para su propio desarrollo.

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En paralelo, Occidente debe revisar las condiciones que ofrece a quienes desean tener hijos. La evidencia de la OCDE vincula la baja fecundidad con los costos de vivienda, la inestabilidad laboral y las dificultades para conciliar trabajo y crianza. Las respuestas requieren continuidad, porque una familia organiza su vida con horizontes mucho más largos que una ayuda transitoria.

En la Argentina, preservar la reducción de los embarazos no intencionales entre adolescentes es compatible con facilitar la maternidad y la paternidad deseadas. Vivienda accesible, cuidados infantiles, licencias compartidas y condiciones laborales compatibles con la crianza deberían integrar una política estable. Las familias asumen esfuerzos cuyos beneficios recibe toda la sociedad, y esa responsabilidad colectiva merece una expresión presupuestaria.

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Habrá que actuar, además, sobre el presente. Una recuperación de los nacimientos tardaría cerca de dos décadas en ampliar la población trabajadora. La formación, la movilidad laboral regional y el reconocimiento de aportes previsionales pueden contribuir mientras tanto. La inteligencia artificial y la automatización ayudarán a sostener la productividad, aunque su desarrollo seguirá exigiendo personas capaces de educar, cuidar y gobernar.

La historia ofrece dos advertencias. Roma recuerda que una civilización puede legar instituciones y conocimientos mientras cambia profundamente su identidad. El fascismo italiano, con su utilización política de la natalidad, muestra los riesgos de subordinar la vida familiar a los objetivos del Estado. Una democracia debe proteger la libertad de tener hijos y crear condiciones para que esa libertad pueda ejercerse.

La continuidad de Occidente dependerá de su capacidad para formar nuevas generaciones e integrar a quienes elijan vivir en sus sociedades. Ambas tareas requieren confianza, instituciones y una idea compartida de futuro. Resulta difícil exigir a los inmigrantes que hagan propios nuestros valores cuando nosotros vacilamos al transmitirlos, del mismo modo que resulta difícil pedir a los jóvenes que formen una familia mientras la organización económica penaliza la crianza.

Aquella veterinaria había adaptado su proyecto al futuro que consideraba probable. Los Estados todavía pueden influir sobre ese futuro. Para hacerlo, tendrán que asumir que la natalidad, las migraciones y la integración cultural forman parte de una misma responsabilidad política, y decidir qué sociedad quieren dejar a quienes habrán de continuarla.

Patricio Degiorgis es Director Instituto de Integración Regional y Gobernanza Global – UCES