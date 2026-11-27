Unos peatones pasan junto al Banco Central de Argentina, en el distrito financiero de Buenos Aires (Foto: Reuters / Agustín Marcarian)

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Detrás de casi todos los ciclos de alta inflación que sufrió la Argentina hay una misma escena: un Banco Central que emitió para tapar el déficit porque no pudo —o no supo— negarse al gobierno que lo mandaba. Por eso, la reforma de la Carta Orgánica que el Congreso acaba de convertir en ley no es un tecnicismo para economistas: toca el corazón de nuestro problema monetario. Y lo hace, sobre todo, devolviéndole al Banco algo que había perdido: la palabra independencia, pero esta vez con consecuencias jurídicas concretas.

La ley avanza sobre dos planos. En el monetario, cierra con candado las puertas por las que el Estado se financiaba con la máquina de imprimir: prohíbe prestarle al Tesoro, a las provincias y a los municipios, elimina los adelantos transitorios, impide girarle al fisco las ganancias contables que nacen de la devaluación o de operaciones financieras, y termina con el artilugio de las letras intransferibles, que durante años vaciaron las reservas a cambio de papeles. Y le fija al Banco una sola brújula —preservar el valor de la moneda— en lugar del menú de objetivos difusos que le habían encajado en 2012. No es una exageración: Chile llevó esa misma prohibición de financiar el gasto público nada menos que a su Constitución, en 1980, y más de un economista lo evoca con admiración. En el plano institucional, que es el que más me interesa como abogado, cambia algo más silencioso pero igual de decisivo: quién puede echar a las autoridades del Banco, y con qué recaudos.

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La independencia de un banco central no es un capricho doctrinario. La teoría económica lo viene mostrando hace décadas, bajo el nombre de “inconsistencia temporal”: un gobierno que controla la emisión promete estabilidad, pero cuando llega la hora termina casi siempre cediendo a la tentación de usarla, y el resultado es más inflación sin más crecimiento. Delegar esa decisión en una autoridad independiente, comprometida con el valor de la moneda, atenúa ese sesgo, y la evidencia comparada es contundente: los países con bancos centrales más independientes exhibieron, en promedio, una inflación más baja sin pagar por ello un costo en actividad. Es, en el fondo, puro sentido común institucional: atarse las manos hoy para no ceder mañana a la tentación de financiar el gasto con inflación, que es el impuesto más injusto y silencioso de todos, porque lo pagan sobre todo los que no tienen cómo defenderse de él.

Conviene, además, no perder de vista una dimensión que suele quedar afuera del debate económico: la constitucional. Nuestra Constitución le encarga al Congreso “establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda” (artículo 75, inciso 6). La moneda es, entonces, una cuestión de Estado, confiada al órgano más representativo, y no una herramienta del gobierno de turno. Y si bien el presidente es el “responsable político de la administración general del país” (artículo 99, inciso 1), el Banco Central no es una repartición más que recibe órdenes: es un organismo autónomo. El Ejecutivo nombra a sus autoridades —con acuerdo del Senado—, pero no puede darles instrucciones sobre la política monetaria ni removerlas a voluntad. Toda la reforma gira, en el fondo, alrededor de una pregunta simple, que es la que como administrativista me parece central: ¿el Banco Central obedece al Presidente o se debe a la moneda? Durante demasiado tiempo, en los hechos, obedeció.

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Para medir la magnitud del cambio conviene recordar de dónde venimos. Desde la Carta Orgánica de 1992, a las autoridades del Banco las nombra el Ejecutivo con acuerdo del Senado, por seis años. Pero para removerlas la ley se contentaba con una fórmula endeble: bastaba el previo consejo —no vinculante— de una comisión del Congreso, mientras la última palabra quedaba, en los hechos, en manos del propio gobierno. Durante más de treinta años, entonces, la suerte del titular del Banco dependió de la voluntad de quien gobernara. Y la reforma de 2012, lejos de corregirlo, agravó el cuadro por otra vía: borró de la ley la frase que mandaba al Banco actuar “con independencia del Poder Ejecutivo” y la reemplazó por su contraria, ordenándole operar “en el marco de las políticas” del gobierno nacional. Con un solo renglón, la independencia dejó de estar escrita y pasó a ser subordinación.

Viví de cerca lo que esa debilidad significa. En 2010 me tocó intervenir, como abogado, en la defensa de la independencia del Banco Central, cuando el entonces presidente, Martín Redrado, se negó a entregar reservas para el llamado Fondo del Bicentenario y el gobierno respondió removiéndolo por decreto. Fue un episodio doblemente ilustrativo. Por un lado, el decreto esquivó incluso aquel procedimiento mínimo que la propia ley preveía, de modo que tuvo que ser la Justicia la que repusiera al funcionario en su cargo. Por el otro —y esto es lo decisivo—, aun si el trámite se hubiera cumplido al pie de la letra, no habría alcanzado: un consejo que no obliga jamás pudo ser un dique frente a un Ejecutivo decidido a avanzar. La garantía era de papel. El problema, entonces, no fue solo que se violó la ley, sino que la ley, tal como estaba, ofrecía una protección nominal antes que real.

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La ley sancionada esta semana viene a completar precisamente ese vacío. De ahora en más, un director del Banco solo podrá ser removido por causas tasadas —una falta grave y manifiesta, fundada en hechos precisos e inequívocos; una incapacidad sobreviniente; una inhabilidad; la violación de las prohibiciones legales— y previa aprobación del Senado por la mayoría absoluta de sus miembros. Ya no basta la firma de un decreto, ni la voluntad de un ministro. El cambio es cualitativo: lo que era un dictamen que no ataba a nadie pasa a ser una decisión que exige causales objetivas y una mayoría calificada del Congreso. El recaudo, además, no rige solo para la salida: la ley elevó también el umbral de entrada, porque ahora el Ejecutivo necesita el acuerdo del Senado por mayoría absoluta para designar a las autoridades, cuando antes le bastaba una mayoría simple. Se robusteció, así, tanto el nombramiento como la remoción. Y es ahí donde la independencia empieza a cobrar sentido real: una autoridad que no le debe el cargo a un solo gobierno, ni puede ser apartada por él, recién entonces tiene margen para decir que no. Ningún presidente podrá, por sí solo, desplazar al jefe del Banco por no acatar una instrucción que la ley, además, le prohíbe impartir. Y a ese blindaje se suma un detalle nada menor: el ministro de Economía deja de tener asiento permanente en el directorio, con lo que el Banco gana distancia respecto del poder político cotidiano.

Ahora bien, lamentablemente en el trámite parlamentario ese blindaje perdió un escalón. El proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo era todavía más exigente: para remover a las autoridades del Banco pedía una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Ese esquema —que sumaba a los diputados y elevaba el consenso político necesario para desplazar a un director— me parecía preferible, porque cuanto más difícil es remover, más genuina es la independencia. El Senado lo acotó a una sola cámara, por mayoría absoluta. Conviene ubicar bien ese estándar, porque hay una gradación. La mayoría absoluta —la mitad más uno del total de senadores, 37 sobre 72— es bastante más exigente que una mayoría simple, que se cuenta solo sobre los presentes y puede alcanzarse con pocos votos; pero queda por debajo, y por partida doble, de lo que pedía el proyecto: dos tercios, y además en las dos cámaras. Esa doble rebaja —una fracción más baja y una sola cámara en lugar de ambas— es la que hace que el resguardo final, con ser sólido, no sea el máximo posible. Nunca mejor dicho que lo perfecto es enemigo de lo posible, más cuando se trata de una ley. Pero lo esencial es otra cosa: el cambio es profundo. Pasamos de un sistema en el que, como quedó demostrado en 2010, el gobierno de turno podía remover al presidente del Banco prácticamente por decreto, a otro en el que necesita invocar causales objetivas y reunir una mayoría calificada del Senado. El piso se elevó enormemente, y esa es la noticia.

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El rumbo, por lo demás, tiene buena compañía. En los Estados Unidos, donde la Reserva Federal es el paradigma del banco central independiente, esa independencia se apoya menos en una cláusula aislada que en una densa trama de reglas, prácticas y consensos sostenidos en el tiempo. Perú ofrece, más cerca, un ejemplo elocuente: blindó a su banco central en la Constitución de 1979, respetó esa autonomía con constancia y hoy cosecha décadas de inflación baja. En todos los casos, la credibilidad monetaria se edificó sobre una arquitectura legal firme, no sobre la buena voluntad del gobernante de turno.

Queda, es cierto, lo más difícil, y eso no lo resuelve ninguna ley: que la independencia se respete en los hechos, también —y sobre todo— cuando le incomode al gobierno de turno. La letra, por sólida que sea, siempre puede ser desafiada; de hecho, la verdadera prueba de esta reforma llegará el día en que un presidente quiera algo que el Banco le niegue. Pero una cosa es dar esa pelea con la ley en contra, como nos tocó en 2010, y otra muy distinta darla con la ley de nuestro lado. Por primera vez en mucho tiempo, la independencia del Banco Central volvió a estar escrita, y además protegida. Bienvenida sea; ahora hay que cuidarla.

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