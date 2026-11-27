Resulta importante que los hermanos tengan oportunidades de conversar y construir acuerdos antes de que una crisis los obligue a hacerlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los hermanos comparten una parte decisiva de su historia. Conocen el clima de la casa en la que crecieron, las costumbres de sus padres, los acontecimientos que marcaron a la familia y, muchas veces, secretos que no necesitan explicar. Sin embargo, esa experiencia común no significa que hayan vivido la misma infancia. Cada uno ocupó un lugar distinto, recibió a los padres en una etapa diferente de sus vidas y construyó una interpretación propia de lo sucedido.

Cuando esos hermanos participan de una empresa familiar, la historia compartida se convierte en un factor que influye sobre las decisiones económicas, el ejercicio del poder y las relaciones de trabajo. Es posible encontrar sociedades de hermanos que han superado crisis muy profundas gracias a su solidaridad. También es frecuente que una discrepancia relativamente menor desencadene un enfrentamiento desproporcionado. Para comprender esas conductas es necesario considerar la historia de la relación fraterna.

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Una relación que se construye desde la infancia

Los hermanos aprenden entre sí muchas de las conductas que luego utilizarán en la vida adulta: competir, negociar, prestar, proteger, defender un espacio propio, aceptar una frustración y reconocer las necesidades de otra persona. La relación entre pares constituye un aprendizaje que no puede reemplazarse por el vínculo con los padres, porque entre hermanos la autoridad no está dada de antemano. En algunas familias, el mayor asume tempranamente responsabilidades de cuidado. En otras, esa posición le concede privilegios que sus hermanos consideran injustificados. El menor puede recibir mayor protección o crecer en un ambiente más permisivo; también puede sentir que debe esforzarse especialmente para ser escuchado. El lugar de nacimiento influye en las experiencias, aunque no determina la personalidad ni permite anticipar quién tendrá mejores condiciones para conducir una empresa.

Es posible encontrar sociedades de hermanos que han superado crisis muy profundas gracias a su solidaridad

Hay además circunstancias que modifican profundamente la relación: una enfermedad, la muerte de un familiar, una crisis económica, la separación de los padres o una diferencia importante de edad. Dos hermanos pueden haber crecido bajo el mismo techo y, sin embargo, conservar recuerdos muy diferentes acerca del trato recibido.

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Amor, celos, envidia y rivalidad. El vínculo fraterno contiene sentimientos que conviven a lo largo de la vida. El afecto y la lealtad pueden ser muy intensos. Un hermano suele ser la persona a quien se recurre cuando una dificultad compromete a toda la familia. Esa solidaridad se vuelve especialmente importante cuando los padres envejecen y necesitan apoyo.

También existen celos, envidia y rivalidad. Conviene distinguirlos. La envidia se refiere al deseo de aquello que otro posee; los celos se relacionan con el temor a perder un afecto, un lugar o un reconocimiento en favor de un tercero. La rivalidad implica una competencia que puede estimular el desarrollo personal o convertirse en una disputa permanente. En una empresa, estos sentimientos no se expresan necesariamente en forma directa. Un hermano propone una inversión razonable y otro la rechaza sin considerar seriamente sus fundamentos. Una hermana recibe la responsabilidad de negociar con un cliente importante y otro integrante de la familia interpreta la designación como una muestra de preferencia. Una discusión sobre la distribución de funciones puede estar influida por antiguas experiencias de desplazamiento.

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La rivalidad implica una competencia que puede estimular el desarrollo personal o convertirse en una disputa permanente

No corresponde explicar toda diferencia de criterio como una rivalidad infantil. Puede haber desacuerdos empresariales auténticos y legítimos. La dificultad consiste en reconocer cuándo la historia personal agrega una carga emocional que impide examinar los hechos y llegar a una decisión.

Los padres también participan de esa historia

Los padres suelen desear que sus hijos mantengan una relación afectuosa, se ayuden en los momentos difíciles y transmitan esa unión a las generaciones siguientes. Cuando además existe una empresa, aspiran a que el patrimonio construido con esfuerzo continúe siendo una fuente de bienestar compartido. Pero sus propias conductas pueden favorecer o dificultar ese objetivo. Las comparaciones, las preferencias expresadas abiertamente, la asignación anticipada de papeles y la distribución poco explicada de oportunidades tienen efectos duraderos. No es lo mismo reconocer una capacidad que convertir a un hijo en el único destinatario de la confianza paterna. Tampoco es igual brindar ayuda a quien atraviesa una necesidad que establecer beneficios permanentes sin dar razones.

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En ocasiones, los padres procuran no intervenir en una rivalidad para evitar tomar partido. Otras veces respaldan a uno de los hijos, con la esperanza de que la discusión termine. Hay una tercera posibilidad: manifestar con claridad que la preservación de los vínculos familiares es un objetivo propio y promover un diálogo en el que los involucrados puedan revisar sus conductas. Esa intervención no requiere imponer una armonía artificial. La unidad familiar no se construye obligando a todos a pensar igual ni exigiendo que los hijos mantengan un negocio conjunto contra su voluntad. Se construye reconociendo las diferencias y generando condiciones para que cada uno pueda ser escuchado.

Dos dimensiones de la continuidad

En las empresas familiares suele prestarse mucha atención a las relaciones verticales: cómo se transmitirá el poder de los padres a los hijos, quién asumirá las responsabilidades ejecutivas y de qué manera se organizará el retiro de los fundadores. Pero también existen relaciones horizontales: las que vinculan a los hermanos entre sí, como integrantes de una misma generación. Una sucesión puede estar cuidadosamente preparada desde el punto de vista de las funciones de los padres y fracasar porque los hermanos no desarrollaron una manera de decidir juntos. El fundador puede designar un sucesor competente, pero esa designación no garantiza que los demás hermanos lo reconozcan como autoridad. Del mismo modo, una distribución patrimonial igualitaria no resuelve por sí sola las diferencias personales.

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Los padres suelen desear que sus hijos mantengan una relación afectuosa, se ayuden en los momentos difíciles y transmitan esa unión a las generaciones siguientes

Por eso, resulta importante que los hermanos tengan oportunidades de conversar y construir acuerdos antes de que una crisis los obligue a hacerlo. Deben poder hablar de sus expectativas, de lo que valoran de la empresa, de sus proyectos personales y de las conductas que dificultan la colaboración.

El valor de una relación adulta

La solidaridad entre hermanos no exige que todos trabajen en la misma empresa. Hay familias que conservan excelentes vínculos, aunque sus integrantes hayan elegido profesiones y países diferentes. Otras desarrollan una sociedad empresaria sólida, apoyada en la confianza y en capacidades complementarias.

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Lo decisivo es que los hermanos puedan reconocerse como personas autónomas. Que el mayor no necesite ejercer permanentemente el papel que ocupó en la infancia, que el menor no tenga que reclamar una consideración especial para ser escuchado y que cada uno pueda valorar los logros de los demás sin interpretarlos como una pérdida propia.

Una empresa familiar puede ofrecer un espacio extraordinario para la cooperación entre hermanos. Para aprovechar esa posibilidad, hace falta atender tanto a los problemas de organización como a la calidad de sus relaciones. La continuidad del negocio y la preservación del afecto familiar son objetivos relacionados, que merecen ser trabajados con la misma seriedad.

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El autor es consultor de Empresa Familiar Certificado, director de CAPS Consultores, autor del libro Los hermanos en la empresa de familia