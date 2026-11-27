Los senadores votan a mano alzada en la sesión en la que se le dio media sanción al proyecto de reforma política que incluye la suspensión de las PASO (Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado.)

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El Senado de la Nación acaba de darle media sanción al proyecto de ley de reforma política que el Gobierno ha enviado al Congreso. Si bien resta la intervención de la Cámara de Diputados, es necesario analizar los tres cambios centrales que podrían comenzar a regir para próximo año electoral.

Como primera aproximación, importa poner de relieve que no se proyectan cambios en los sistemas electorales para la elección de presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. Los diferentes sistemas que rigen para la elección de dichos funcionarios están previstos, en un ochenta por ciento, en el texto de la Constitución Nacional, y para cambiarlos o modificarlos se requeriría una reforma de la misma. Pero tampoco se prevén modificaciones en los sistemas electorales que, para la elección de senadores y diputados, están dispuestos en el Código Nacional Electoral, tales como el sistema plurinominal (en función del cual los electores eligen a más de un candidato por cargo) o el sistema minoritario de representación proporcional –método D’Hondt– que rige para los diputados nacionales.

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En cambio, sí se dispone un cambio sustancial en la forma de elegir a los cuarenta y tres representantes que la Argentina envía al Parlamento del Mercosur, porque de ser elegidos por el pueblo, pasarían a ser designados por el mismo Congreso de la Nación.

Este cambio estaría reñido con el Protocolo Constitutivo del Mercosur, que es el que dispone, para los cuatro países que lo integran (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), la “elección popular directa” de sus representantes. Si bien es cierto que en el año 2019, los cuatro cancilleres acordaron suspender esa forma de elección hasta tanto la misma se instaurara en los cuatro Estados, en el caso de la Argentina ese acuerdo no fue ratificado por el Congreso Nacional, motivo por el cual en el año 2023 se procedió a la elección directa de los representantes al Parlasur. Si ahora se suspendiera la referida elección directa, se estaría vulnerando un acuerdo internacional.

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Además de esta modificación, más objetable desde lo formal que desde su contenido (por cuanto apenas uno de cada cien ciudadanos sabe qué rol cumplen los parlamentarios del Mercosur), otro de los ejes centrales del proyecto aprobado en el Senado es el de la suspensión de las denominadas PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), que también habían sido suspendidas en el año 2025.

Nadie objeta que los partidos políticos tengan una vida democrática interna, tal como lo garantiza la Ley Suprema (es decir, nadie objeta la “P” de las PASO), pero cada agrupación debería organizar sus internas conforme a sus propios estatutos, sin intervención del Gobierno Nacional. Y en todo caso, si el Gobierno pretendiera regularlas, estableciendo que cualquier ciudadano puede participar de ellas (abiertas) y que todos los partidos deben efectuarlas al mismo tiempo (simultáneas), al menos debería eliminarse la obligatoriedad del voto para asignarle a cada ciudadano el derecho de elegir entre participar de ellas o de no hacerlo.

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Ficha Limpia es otro de los ejes positivos de la reforma, y constituye una respuesta a un insistente reclamo de la sociedad. La idea es inhabilitar como candidato a ocupar un cargo público de elección popular, a un individuo que tenga una condena por determinados delitos dolosos (tales como administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricato, dádivas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, atentado contra el orden constitucional, sedición, narcotráfico, entre varios otros), confirmada en segunda instancia, aun cuando la misma no se encontrara firme. De acuerdo al proyecto al que el Senado confirió media sanción, para que la inhabilitación referida sea aplicable, esa condena debe haber sido confirmada en segunda instancia (doble conforme) antes del 31 de diciembre del año anterior al de la elección correspondiente.

La inhabilitación también aplica para la ocupación de cargos en el Poder Ejecutivo Nacional, tales como ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, directores generales, etc.

Si bien todos los habitantes y pretendidos candidatos a ocupar cargos públicos gozan del derecho de ser presumidos inocentes hasta tanto no esté firme una condena que los declare culpables, como cualquier otro derecho, el de la presunción de inocencia también debe ser ejercido conforme a las leyes que los reglamentan. Mientras dicha reglamentación sea efectuada por ley (principio de legalidad) y en forma razonable (principio de razonabilidad), no habría restricción inconstitucional al derecho político que todos tienen de ser candidatos.

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En el caso del proyecto con media sanción aquí comentado, si se convirtiera en ley estaría salvado el principio de legalidad; y nada es más razonable que impedir que una persona con una condena confirmada en segunda instancia pueda ser candidata a conducir los destinos de una Nación, quedando también a salvo el principio de razonabilidad en materia de restricción de derechos.

El proyecto aprobado en el Senado también propone la eliminación de los debates obligatorios entre candidatos a presidente, antes de la elección de primera vuelta (no para el supuesto que fuera necesario un balotaje). No son objetables los debates de ideas y argumentos, pero tal como ha venido ocurriendo en la Argentina, la realidad es que por la cantidad de condicionamientos, limitaciones y restricciones que acuerdan los candidatos a la hora de debatir, se tornan absolutamente inservibles. Por otra parte, ni el histrionismo a la hora de debatir, ni las habilidades oratorias, son indicios que hagan presuponer una mejor gestión de gobierno.

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Ninguno de los principales aspectos mencionados del proyecto de reforma (que aún falta debatir y aprobar en la Cámara de Diputados de la Nación) están reñidos con el orden constitucional ni con el sistema democrático, más allá del vicio jurídico que podría adjudicársele al cambio propuesto para el sistema de elección de los representantes argentinos al Parlamento del Mercosur, por violentar el protocolo constitutivo del mismo.

La democracia está fundada en la plena vigencia de la voluntad popular para la elección de gobernantes; pues ninguna de estas reformas violenta ni condiciona a la referida voluntad soberana del pueblo.

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