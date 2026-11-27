Las óptimas relaciones diplomáticas entre el gobierno de Javier Milei y Benjamín Netanyahu agilizaron las tratativas para el vuelo directo Buenos Aires-Tel Aviv de la aerolínea israelí El Al (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay logros que se disfrutan más cuanto más improbables parecían. El vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv es uno de ellos.

Conectar Argentina e Israel con una ruta aérea directa fue mi primer sueño desde que asumí como embajador. Pero del sueño a la realidad había un largo trecho. Cada vez que planteaba la idea, la reacción era la misma: gestos de incredulidad, alguna sonrisa condescendiente y la advertencia de que ya se había analizado y descartado. Y, siendo realistas, los motivos para el escepticismo eran sólidos: unos 12.000 kilómetros de distancia, la ruta más larga en la historia de El Al y una demanda que nadie había puesto a prueba.

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Aun así, yo estaba convencido de que el beneficio para ambas naciones justificaba cualquier esfuerzo.

El primer paso fue reunirme con los propietarios de El Al. Su respeto por el liderazgo de nuestro presidente Javier Milei y por su apuesta por una alianza estratégica con Israel fue clave para que aceptaran abrir la ruta.

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El vuelo directo durará 16 horas entre las ciudades capitales de Argentina e Israel

Faltaba el respaldo económico para sostener la ruta. Así que fui directamente a plantearlo al Primer Ministro Benjamín Netanyahu. El contexto era delicado: Israel enfrentaba una guerra por su propia supervivencia. Y ahí estaba yo, pidiendo apoyo para una ruta aérea. En menos de cinco minutos, Netanyahu comprendió la propuesta y, quizás mejor que yo, vio que se trataba de una inversión valiosa para los dos países. El Estado de Israel decidió subsidiar la ruta en su etapa inicial.

Y aquí quiero destacar algo importante: esta ruta no surgió de la nada. Es el resultado del excelente vínculo entre ambos gobiernos, impulsado por la claridad y firmeza con que el presidente Milei ubicó a Israel, junto con Estados Unidos, como aliado estratégico. Atravesamos un momento dorado de la relación bilateral, y este vuelo es a la vez su consecuencia y su símbolo.

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Creo profundamente que la conexión es esencial en la vida humana: en la familia, en la sociedad, en los negocios y también entre naciones. Por eso este vuelo no es un capítulo más de la agenda bilateral, sino un verdadero punto de inflexión. Un trayecto que podía llevar entre 20 y 26 horas se reduce a unas 16, sin esperas, sin conexiones y sin el riesgo de que la valija se pierda en el camino.

Suelo distinguir entre dos tipos de acciones. Por un lado, la acción lineal: concreta y específica. Uno sabe dónde empieza y dónde termina. Es un aporte de cantidad; suma.

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Por otro lado, hay acciones que yo llamo acción semilla: no solo producen un resultado inmediato, sino que de ellas brotan cientos de frutos, muchos que uno ni siquiera había previsto. Es un cambio de calidad; multiplica. Esta ruta es una acción semilla: vemos dónde comienza, pero no sabemos hasta dónde puede llegar su impacto. Es un cambio exponencial.

Su alcance excede el turismo. Es un impulso transversal para el comercio, la cultura, la innovación, la tecnología, la salud y la educación, y una puerta abierta para atraer inversiones a la Argentina. El productor agroindustrial que quiere llevar su carne a Israel y el emprendedor israelí que busca socios en la Argentina están, desde ahora, a un solo vuelo de distancia.

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Wahnish agradeció al presidente Javier Milei y al canciller Pablo Quirno (foto), entre otras personas, por la concreción de este vuelo directo (EFE/Departamento de Estado EEUU)

Nada de esto habría sido posible sin el aporte de mucha gente. Agradezco al Gobierno argentino, al presidente Javier Milei y al canciller Pablo Quirno; al Gobierno de Israel, al Primer Ministro Benjamín Netanyahu, al canciller Gideon Sa’ar y al ministro de Finanzas Bezalel Smotrich; al equipo de la Embajada Argentina en Israel, con quienes trabajamos sin pausa durante más de dos años; a la Embajada de Israel en Argentina, a su embajadora Ahuva Spieler Reshef y a su predecesor, el embajador Eyal Sela; a El Al; y a todos los que colaboraron de manera voluntaria. Gracias a ellos, y con la ayuda de Dios, este vuelo está a punto de volverse una realidad.

Hoy, la relación entre Argentina e Israel es igual que este vuelo: directa y sin escalas.

*El autor de esta columna de opinión es Embajador de Argentina en Israel