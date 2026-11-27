La transición hacia una construcción de menor impacto exige una mayor sinergia entre productores de insumos, proyectistas, empresas constructoras, desarrolladores urbanos, el ámbito académico y el sector público (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La industria de la construcción atraviesa una etapa crucial de transformación. Ante la urgente necesidad de reducir emisiones y optimizar el uso de los recursos, el sector se enfrenta a la oportunidad y al desafío de reorganizar la producción de materiales, el diseño de proyectos y la ejecución de obras. En este escenario, avanzar hacia un modelo con menor impacto ambiental ha dejado de ser una aspiración futura para convertirse en una exigencia que demanda cambios efectivos en toda la cadena de valor.

El Día Mundial de la Construcción nos invita a reflexionar sobre el rol estratégico de una industria fundamental para el progreso socioeconómico y la consolidación de entornos sostenibles. El gran reto reside en concebir soluciones constructivas capaces de satisfacer la demanda de infraestructura y vivienda, dinamizar la economía y, al mismo tiempo, minimizar la huella ambiental en cada etapa del proceso.

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Uno de los principales ejes de esta transformación es la reducción de la huella de carbono. En los últimos años, la incorporación de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética, la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de materiales de menor impacto comenzaron a traducirse en avances concretos. A esto se suman nuevas tecnologías y procesos que permiten optimizar el uso de recursos y reducir los desperdicios durante la ejecución de las obras.

El sector se enfrenta a la oportunidad y al desafío de reorganizar la producción de materiales, el diseño de proyectos y la ejecución de obras

Sin embargo, descarbonizar la construcción requiere una mirada que vaya más allá de los procesos productivos. Implica analizar la logística, el diseño de las soluciones, la durabilidad de los materiales y su desempeño a lo largo del tiempo. Por eso, uno de los cambios más relevantes consiste en incluir estos criterios desde el inicio de cada proyecto. Allí es posible evaluar alternativas y tomar decisiones que condicionarán su impacto futuro.

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En este camino, la economía circular ocupa un lugar central. La valorización de residuos como combustibles o materias primas alternativas permite reducir el consumo de recursos vírgenes y evitar que determinados materiales terminen en disposición final. Esta lógica también abre nuevas oportunidades para recuperar materiales provenientes de la construcción y la demolición, y reincorporarlos a otros procesos productivos. El desafío es ampliar estas prácticas y desarrollar las condiciones técnicas, logísticas y regulatorias necesarias para que puedan aplicarse a mayor escala.

La innovación tecnológica constituye otro pilar fundamental. Desde el desarrollo de nuevas formulaciones de materiales hasta la implementación de sistemas constructivos avanzados, existen herramientas clave para elevar la eficiencia en obra y mitigar la huella ambiental. Asimismo, estos avances potencian la productividad y reducen al mínimo los desperdicios. Para maximizar su alcance e impacto, resulta indispensable garantizar que estas soluciones sean técnicamente viables, competitivas y totalmente accesibles para todos los actores de la industria.

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La valorización de residuos como combustibles o materias primas alternativas permite reducir el consumo de recursos vírgenes y evitar que determinados materiales terminen en disposición final

En paralelo, la medición de la huella de carbono resulta fundamental para identificar dónde se generan las mayores emisiones y establecer prioridades de acción. Contar con información confiable permite evaluar resultados, comparar alternativas y orientar las inversiones. El próximo paso es profundizar esta perspectiva mediante el análisis del ciclo de vida de las construcciones, considerando no solo la producción de los materiales, sino también su transporte, utilización, mantenimiento y eventual recuperación.

La transición también presenta desafíos. Los costos, el acceso a nuevas tecnologías, la infraestructura disponible y la necesidad de desarrollar capacidades técnicas pueden limitar la velocidad de los cambios. A esto se suma una cuestión central: con frecuencia se prioriza el costo inicial por encima de la durabilidad, la eficiencia en el uso de recursos, la rapidez de ejecución y el desempeño a largo plazo. Ampliar esta perspectiva es esencial para reconocer el valor real de cada alternativa y avanzar hacia una industria más sostenible y competitiva.

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Asimismo, la transformación requiere talento, formación y nuevas competencias para acompañar la evolución de los procesos. La articulación entre empresas, universidades e instituciones técnicas será clave para desarrollar soluciones innovadoras, compartir conocimientos e integrar criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones diaria del sector.

La medición de la huella de carbono resulta fundamental para identificar dónde se generan las mayores emisiones y establecer prioridades de acción

Asimismo, la relación entre la actividad constructiva y el entorno natural resulta clave. La protección de la biodiversidad, la rehabilitación de áreas intervenidas y el uso responsable del agua son aspectos que deben integrarse de forma transversal en la planificación y gestión de las operaciones. En este sentido, reducir las emisiones constituye solo una faceta del desafío: la industria debe abordar de manera integral todas sus dimensiones ambientales.

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La transición hacia una construcción de menor impacto exige una mayor sinergia entre productores de insumos, proyectistas, empresas constructoras, desarrolladores urbanos, el ámbito académico y el sector público. Ningún sector puede afrontar este desafío de manera aislada. Integrar criterios ambientales desde la etapa de diseño, fomentar el intercambio de conocimientos y propiciar las condiciones para escalar nuevas soluciones son pasos indispensables para consolidar estos avances como prácticas habituales en toda la industria.

El futuro de la construcción en Argentina dependerá, en gran medida, de su capacidad para articular innovación, eficiencia y una visión estratégica a largo plazo. Esto requiere escalar las soluciones que ya demuestran resultados y consolidar un entorno donde las alternativas sostenibles sean cada vez más competitivas y accesibles, satisfaciendo de manera integral las demandas de desarrollo e infraestructura del país.

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En definitiva, impulsar una construcción sostenible no reside en una única tecnología ni en un solo actor, sino en transformar la toma de decisiones, potenciar las alianzas estratégicas e integrar el desempeño ambiental como un pilar fundamental de la excelencia técnica. El propósito clave trasciende el construir más: implica edificar con superioridad y responsabilidad, optimizando los recursos actuales para resguardar las necesidades de las futuras generaciones.

La autora está a cargo de Sustentabilidad Ambiental y Asuntos Ambientales en Holcim Argentina