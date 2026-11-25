La ONU aprobó luchar contra la violencia hacía mujeres y niñas con 175 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, entre ellas la de Argentina (Captura de votación en la ONU)

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“Vamos a hacer más esfuerzos para que las mujeres y las niñas no sufran más violencia”, propuso la Asamblea General de Naciones Unidas. No, deja, a nosotros no nos interesa que les peguen a las vecinas, abusen a las alumnas, insulten a las compañeras de trabajo o maten a las chicas que salen a bailar. No pasa nada. Yo, argentino.

Increíblemente un país que, durante la dictadura militar (de 1976 a 1983) simuló ser “derecho y humano”, mientras el gobierno de facto violaba a mujeres, torturaba embarazadas, robaba bebés, tiraban personas viva al Río de la Plata, secuestraba sin orden judicial, desaparecía personas, dejaba sin nietos a las Abuelas y sin hijos e hijas (ni vivos ni muertos), repite la tragedia de la indiferencia frente a delitos evitables.

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En democracia, Argentina se volvió una nación de vanguardia en los derechos de las mujeres y la diversidad sexual y en la lucha contra los femicidios, los abusos y los maltratos. El movimiento de liberación de la palabra nació el 3 de junio del 2015, con Ni Una Menos y se extendió en multitudinarias marchas, se replicó en libros y logró una sociedad donde golpear, violar y matar está condenado penal y socialmente.

En todo el mundo se alerta contra los femicidios en noviembre. En este caso, la Coordinadora Feminista por el 25N en Valencia, en el 2024 (Eduardo Manzana / Europa Press)

De vanguardia a papelón hay solo una mano levantada. La posición internacional de Argentina muestra al país como un emblema de la desprotección activa de las mujeres. Por eso, el voto, muestra que no importa contar los femicidios, ni combatirlos.

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No es solo diplomacia, tiene consecuencias sociales decir que no se van a destinar más fondos, más trabajo y más compromiso para que ninguna nena sea maltratada y ninguna mujer sea ultrajada. Es una declaración de principios: las mujeres no importan y si les pegan el país mira para otro lado. No levantar la mano, en este caso, es permitir que otros le levanten la mano a las mujeres.

“No te metas” fue la frase emblemática de la dictadura militar para que nadie intervenga mientras el horror sucedía en los campos de concentración. Costó muchos años, trabajo, campañas, marchas, notas y educación generar una sociedad del “sí te metas” donde ver y escuchar cachetadas, patadas, golpes, desprecio, acoso y abusos no fuera un tema privado o algo que dejara indiferente a quién escuchaba o veía maltratos.

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"Ni una menos" nació en Argentina y se convirtió en un emblema lationamericano. En la foto, en Perú, en una marcha (EFE/Paolo Aguilar)

El voto de Argentina vuelve al país al estado emocional del “no te metas” a una sociedad que le dicen que baje los brazos si ve que un hombre le da una cachetada a su esposa. Es decir “no sabe, no contesta”, si un chico manda una foto de IA desnudando a su compañera de banco. Y es mirar para otro lado si en el subte un señor le toca la pierna a una nena.

Es enseñar que “no pasa nada” si una adolescente es penetrada por quién no le pregunta y no puede reaccionar. Es dejar que todo lo que esté mal pase a ser algo que ya no merece, ni siquiera, un emoticón diplomático de repudio o la intención de querer que una vida libre de violencia sea una posibilidad real.

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Argentina, con esta votación, se coloca hoy entre los 3% de países más machistas del mundo. Sí, fue uno de las 6 naciones que se abstuvieron (no sabe, no contesta) entre 175 (3,43%). Ser parte de ese 3% no es solo una cifra. Muestra que el país se está colocando en una posición de extremo machismo en el tablero internacional.

El colectivo "Ahora Que Sí Nos Ven" contabiliza los femicidios y expone el tablero de votación de las Naciones Unidas que pide que esa tarea la realice el Estado

El pronunciamiento de Argentina fue tan minoritario que quedó muy resaltado. El único país de América Latina que no apoyó la resolución para la “Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

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En 2024, Argentina ya se había puesto la misoginia del mundo mundial en la frente y rechazado condenar la violencia digital contra mujeres y niñas. En ese caso, directamente, el voto fue negativo. Pero no es que estemos mejor. Es que ya no importa nada.

En el 2026 Argentina es más machista que 175 países, se abstuvo igual que solo cinco (Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún) y apenas tuvo una posición más moderada que Somalía, el único voto negativo. No es un buen momento para ser mujer y argentina.

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En el 2026, ya se produjeron 273 muertes a consecuencia de la violencia de género, según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, con el apoyo de la Universidad Nacional del Delta

El negacionismo de Milei es solo comparable al de Donald Trump y al de Vladimir Putin y al de de otros tres países sin una trayectoria de lucha por los derechos de las mujeres. Argentina fue el único estado latinoamericano en ignorar la protección de las mujeres.

Incluso, Chile y Colombia, con gobiernos conservadores votaron a favor de la resolución. En ese sentido, en un extremo machista, la decisión de la política exterior nacional se alejó de los países europeos que se pronunciaron a favor de sumar medidas de protección contra golpes, abusos, insultos y crímenes.

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La realidad local no da tampoco para mirar para otro lado o ignorar una tragedia diaria de mujeres que mueren por ser mujeres. En Argentina hubo 273 víctimas de violencia de género, desde el 1 de enero hasta el 20 de noviembre de 2026, según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.

Todos los países latinoamericanos, salvo Argentina, se comprometieron a hacer más esfuerzos en la lucha contra la violencia hacía las mujeres y las niñas (EFE/Jorge Abrego)

La resolución no es casual. Se da en el marco del 25 de noviembre, el día de lucha contra la violencia contra las mujeres. La fecha se conmemora a raíz del asesinato de las hermanas Mirabal (Minerva, Patria y María Teresa) el 25 de noviembre de 1960.

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El triple femicidio se convirtió en un emblema de lucha. En 1981, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Bogotá, Colombia, se decidió que cada 25 de noviembre se celebre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El 17 de diciembre de 1999 la ONU decretó al 25N una fecha emblemática para defender la vida de las mujeres contra la violencia machista. ¿El gobierno argentino hubiera votado en contra del 25N? ¿Es tolerable que tantos avances queden en el olvido y que la muerte de mujeres sea ignorada como un mal inevitable, un problema privado, una demanda intrascendente o un duelo desechable?

La votación se produjo el 17 de noviembre en la sede de la ONU, en Nueva York. La resolución fue impulsada por Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, España y Suecia.

Minerva Mirabal fue asesinada por la dictadura de Trujillo en República Dominicana después de ser acosada y se convirtió en un símbolo que dio origen al 25N

El objetivo es que los Estados refuercen sus políticas para prevenir y combatir la violencia de género -presencial o digital- y garantizar los derechos humanos de las mujeres y la salud sexual y reproductiva. La delegación de Estados Unidos lo consideró “controvertido”.

En el texto también se reafirmaba que en los países donde existe normativa sobre el aborto legal y seguro se instaba a cumplirlo. La ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo está vigente en el país, a diferencia de los otros países que votaron en contra o se abstuvieron de apoyar la iniciativa.

En Argentina la lucha contra la violencia machista y los derechos sexuales y reproductivos son parte de la estructura jurídica argentina, más allá de la gestión política. No es una cuestión de pensamientos individuales, sino de la columna vertebral, legal, histórica y social del país.

Las decisiones internacionales no responden a modas o discursos. Argentina cuenta con la Ley 26.485 -aprobada en el 2009- para combatir, erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan su vida.

En Argentina nació Ni Una Menos, hay leyes que tipifican el femicidio, la violencia de género y la violencia digital (RSFotos)

Además la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), creada en 1979, fue ratificada por el Congreso y cuenta con jerarquía constitucional.

En el ámbito regional también es firmante de la Convención de Belém do Pará, un tratado consolidado en 1994. En ese abanico de compromisos asumidos es una incongruencia votar en contra de las propias normas que no fueron derogadas.

La diputada Blanca Osuna condenó: “Frente a la violencia no hay lugar para la neutralidad. El desprecio por los derechos de las mujeres avergüenzan a la Argentina”.