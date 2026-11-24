Fotografía de archivo en la que se captó la bandera de Perú (i) junto al logo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). EFE/John Reyes

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Después de 45 meses sin incrementos, el Banco Central de Reserva del Perú BCRP elevó su tasa de referencia de 4,25% a 4,50%, marcando un punto de inflexión para el mercado financiero local. Aunque el ajuste fue de apenas 25 puntos básicos, su relevancia va más allá de la magnitud: el regreso de las presiones inflacionarias como factor condicionante de la política monetaria recuerda a los ciclos de 2015 y 2022, en los que el primer incremento anticipó una secuencia de ajustes más pronunciados de lo esperado. Para quienes invierten en renta fija, el desafío ya no consiste únicamente en identificar instrumentos con mayores rendimientos, sino en determinar qué riesgos vale la pena asumir —y en qué tramo de la curva— para obtenerlos.

Un primer elemento que distingue este entorno es la asimetría entre vencimientos. Cuando los rendimientos exigidos por el mercado aumentan, los bonos de mayor duración son los que más se deprecian en precio; sin embargo, si las presiones inflacionarias comenzaran a moderarse, serían también los primeros en recuperar terreno. Esta dinámica sugiere que el tramo medio de la curva ofrece, en contextos de incertidumbre inflacionaria persistente, un punto de equilibrio razonable entre carry y protección: capturas expectativas de política monetaria sin la prima por plazo que castiga los plazos largos, ni la escasa compensación que ofrecen los instrumentos de muy corto plazo.

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13/10/2013 Logo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). ECONOMIA PERÚ SUDAMÉRICA

La calidad crediticia añade otra dimensión al análisis. En condiciones financieras más exigentes, los diferenciales entre emisores cobran mayor importancia: un bono corporativo que ofrece un spread atractivo sobre la curva soberana puede resultar conveniente, siempre que ese diferencial no esté incorporando deterioro en los fundamentales del emisor. Los segmentos de mayor rendimiento pueden ser atractivos cuando los fundamentales corporativos son sólidos, pero exigen mayor selectividad en entornos donde las condiciones de crédito se endurecen. No todo carry elevado es carry bien compensado.

La dimensión internacional no es menor. Las decisiones de la Reserva Federal estadounidense influyen directamente sobre los flujos de capital hacia mercados emergentes y sobre el comportamiento del tipo de cambio. Para el inversionista peruano cuyo patrimonio está principalmente denominado en moneda local, una rentabilidad nominal más alta en dólares no garantiza un mejor resultado en soles una vez incorporada la variación cambiaria. La cobertura —o la ausencia de ella— es parte integral del rendimiento real, y conviene reconocerla como tal al momento de comparar alternativas.

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Un trabajador pasa junto al logotipo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el interior de la sede central de este en Lima, Perú, el 16 de junio de 2017. REUTERS/Mariana Bazo

A ello se suma la importancia de mantener una liquidez adecuada en el portafolio. No se trata solo de gestionar el riesgo de volatilidad de tener que vender activos en condiciones desfavorables, sino de conservar capacidad de maniobra para aprovechar oportunidades que suelen presentarse precisamente en los momentos de mayor volatilidad. Un portafolio rígido en sus posiciones es un portafolio que pierde opcionalidad.

El aumento de tasas del BCRP abre oportunidades concretas en renta fija, pero las hace más sensibles a la selección. En este contexto, la ventaja competitiva no estará en el bono que pague más, sino en identificar i el tramo de la curva que mejor equilibra carry y volatilidad según el horizonte de inversión, ii los emisores cuyo spread refleja compensación real por riesgo y no deterioro de fundamentales, y iii la exposición cambiaria neta que sea consistente con el perfil del inversionista. La renta fija es una parte relevante en los portafolios de inversión; por ello es clave tener una posición muy clara frente a este nuevo contexto.

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