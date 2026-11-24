La modificación del calendario de votación depende de una reforma legal del Congreso o de la convocatoria del Poder Ejecutivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Hizaharu beminhag avoteijem bideijem.

(Cuiden la costumbre de sus padres, que está en sus manos.) Talmud Babilónico, Beitzá 4b.

PUBLICIDAD

El 19 de noviembre, el Gran Rabino Eliahu Hamra y el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, escribieron al presidente de la Corte Suprema. Su advertencia cabe en una línea del almanaque. El artículo 53 del Código Electoral manda votar el cuarto domingo de octubre, previo a la finalización de los mandatos, y en 2027 ese domingo cae el 24, el mismo día en que las comunidades judías de la diáspora celebran Simjat Torá.

Mientras las urnas esperen a los ciudadanos, en las sinagogas los rollos de la Ley girarán en las hakafot, entre cantos y danzas, para cerrar la lectura anual en Vezot Haberajá y abrirla otra vez en Bereshit.

PUBLICIDAD

La nota merece leerse con cuidado, porque es más modesta de lo que parece y bastante más honda. Sus firmantes quieren votar. Reclaman, en rigor, que el calendario no les impida cumplir un deber que la Constitución les impone. Téngase presente que quienes la formulan aceptan el deber y advierten que la generalidad de la regla les cierra la única puerta por la que podrían cumplirlo.

El calendario hebreo explica el conflicto. En Israel, Sheminí Atzeret y Simjat Torá se celebran juntas el 22 de Tishrei. Fuera de la tierra, por el contrario, la tradición del Yom Tov Sheníshel Galuiot desdobla la fiesta en dos días consecutivos. La Guemará conserva la razón de esa costumbre en el mensaje que los sabios de Israel enviaron a la diáspora cuando el cálculo del mes ya no ofrecía dudas, el mismo que sirve de epígrafe a estas líneas.

PUBLICIDAD

La Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos civiles y políticos amparan tanto la libertad de cultos como la igualdad del sufragio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De allí que en la Argentina Simjat Torá comience con la puesta del sol del sábado 23 y concluya después del anochecer del domingo 24. Durante esa jornada rige el régimen del Yom Tov, que veda, entre otras labores, escribir y viajar en vehículos. Votar exige escribir. El padrón de cada mesa prevé una columna para la firma del elector, y la boleta única de papel se marca con bolígrafo.

Ahora bien, la respuesta que nuestro derecho suele dar a los escrúpulos religiosos frente al sufragio no sirve aquí. En 1991 la Cámara Nacional Electoral rechazó el planteo de un grupo de electores santafesinos que se habían abstenido porque, según su fe, solo Dios establece la autoridad. El juez de primera instancia les había sugerido votar en blanco, salida que dejaba a salvo la ley y la conciencia. Pero lo cierto es que el observante quiere elegir, y lo que su ley le prohíbe es la forma material del acto, el trazo de la firma y la marca sobre la boleta. El voto en blanco también se firma.

PUBLICIDAD

La Constitución no deja esta tensión librada a la buena voluntad. El artículo 14 asegura a todos los habitantes el derecho de profesar libremente su culto, el 37 consagra un sufragio universal e igual, y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de jerarquía constitucional, protege la observancia y los ritos. Una regla neutral en abstracto, como la del cuarto domingo, puede volverse desigual en concreto.

El régimen del Yom Tov en la diáspora prohíbe a los fieles escribir y trasladarse en vehículos durante la jornada festiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aristóteles lo había advertido al enseñar que la ley habla en términos generales y que la equidad la corrige allí donde esa generalidad la hace fallar (Ética Nicomáquea, V, 10). La epieikeia deja en pie la norma y la completa en el punto exacto en que el legislador, de haber previsto el caso, la habría escrito de otro modo.

PUBLICIDAD

Nuestra Corte transitó un camino semejante en «Portillo» (Fallos: 312:496), cuando en 1989 examinó el caso de un joven católico que se negaba a usar armas en el servicio militar. Lejos de enfrentar el deber y la conciencia hasta que uno anulara al otro, el Tribunal procuró concertarlos y advirtió que el deber no exigía limitar la libertad de conciencia «si es posible hallar alternativas que no eximan al sujeto obligado de sus deberes para con el Estado, pero que tampoco violenten sus convicciones.

La carta se dirige impropiamente a la Corte porque la llave está en otra parte. La fecha la fija una ley, y la convocatoria corresponde al Poder Ejecutivo. Por eso la solución natural es legislativa, y no carece de antecedentes. El artículo 12 del Código no incluye los motivos religiosos entre las causas que eximen del deber de votar, pero «Portillo» enseñó que esa omisión no impide a los jueces hacer valer en el caso concreto la libertad de conciencia. Una justificación admitida con prudencia, previa acreditación de la observancia, evitaría a la vez una consecuencia desproporcionada. Quien figura en el registro de infractores no puede ser designado en funciones o empleos públicos durante tres años. Costaría explicar por qué la fidelidad a una fiesta milenaria habría de cerrar, durante tanto tiempo, las puertas del empleo público.

PUBLICIDAD

Al fin y al cabo, la carta insiste en que no busca un privilegio, y tiene razón. En lo que está equivocada es en pedir el cambio de fecha como medida primaria. Existen medidas alternativas que bien podrían conciliar el derecho y la obligación. Tampoco la ley puede ser un traje a medida. Pero lo que es notablemente injusto es que se soslaye la preocupación de ciudadanos que quieren conciliar su deber cívico y su mandato religioso.