Diversos elementos de finanzas y construcción representan las medidas de transferencias monetarias, crédito e inversión en infraestructura pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al evaluar invertir en Perú, es importante conocer el régimen legal de inversiones. En general, su marco legal e institucional es favorable a la inversión extranjera. Sin embargo, tiene particularidades que conviene conocer en materia de arbitraje de inversión, para navegar una reclamación por una afectación a una inversión.

La preparación inicia mucho antes de que surja una controversia. Para demandar, es preciso tener derechos que protejan la inversión privada frente a medidas estatales y un convenio arbitral que permita reclamarlos. A veces esto se dará incidentalmente: el inversionista provendrá de un Estado con un tratado de inversión con Perú o invertirá mediante un contrato con el Estado con convenio arbitral. De lo contrario, conviene estructurar su aterrizaje considerando un treaty planning, que consiste en aterrizar la inversión mediante un vehículo constituido en algún Estado que tenga un tratado con Perú. Esto ofrece al inversionista derechos como el trato justo y equitativo y la protección frente a expropiaciones indirectas, además del acceso al arbitraje. Sin embargo, esta estructuración debe realizarse antes de que la controversia sea previsible para evitar objeciones por abuso.

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La infraestructura de la central hidroeléctrica San Gabán III en Puno forma parte de las inversiones energéticas de la empresa China Three Gorges Corporation en Perú.

Asegurada la protección, la decisión de reclamar exige ponderar su magnitud con las probabilidades de éxito, el plazo de recuperación y el costo del arbitraje. Un arbitraje de inversión tiene una duración media de 4,6 años y cuesta al inversionista US$6,4 millones aproximadamente. Una alternativa viable es el thirdparty funding, que supone, que un fondo financie el arbitraje a cambio de una remuneración supeditada al resultado favorable.

También deben valorarse los requisitos del contrato o tratado. Por ejemplo, el APC Perú–Estados Unidos exige aviso previo de noventa días antes de la reclamación y que esta se interponga después de seis meses contados desde los hechos y dentro de tres años del conocimiento de la infracción y del daño. Además, es preciso no haber reclamado antes y renunciar a iniciar o continuar procedimientos por la misma controversia.

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Finalmente, debe considerarse que la defensa del Estado, a cargo del SICRECI, es sólida: según el MEF, al cierre de 2025, 22 de 30 arbitrajes de inversión concluyeron sin compensación para el inversionista.

La lección no es desistir de reclamar, sino llegar preparado. En el arbitraje de inversión, buena parte del resultado se define antes de la controversia: en cómo se estructuró la inversión, en qué derechos se aseguraron y en la disciplina con que se evaluó si reclamar.