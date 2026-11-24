Mario Roberto Santucho, jefe del ERP. El proyectado homenaje en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA reabre el debate sobre la violencia política de los años setenta.

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Fuimos copiones, hasta en lo que nos costó la vida. Por eso en esta nota hablo de pintura, de política y hasta de cómo reprimieron los militares. Puede parecer que estoy juntando cosas que no tienen mucho que ver. En todas reconozco una misma cultura. Los que pintábamos, escribíamos o discutíamos de política mirábamos a Europa como si allá nos tuvieran que enseñar a vivir. Queríamos vestirnos como ellos, pintar como ellos, pensar como ellos. Algunos buscaron afuera hasta la manera de hacer una revolución. Y los militares buscaron afuera la manera de reprimirla. Mientras tanto, apenas mirábamos lo que nos pasaba acá. Y lo peor es que lo seguimos haciendo.

La costumbre de copiar

Hicimos surrealismo como los surrealistas, veinte o treinta años tarde. Hicimos cubismo quince años tarde. Hicimos neoexpresionismo. Fuimos repitiendo todas las escuelas y, mientras tanto, dejamos de lado e hicimos sufrir a pintores cuya obra tenía mucho más que ver con lo que nos pasaba acá. Pienso en Gómez Cornet, en Gramajo Gutiérrez, en Estanislao Guzmán Loza. Y, fundamentalmente, en Quinquela Martín.

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Quinquela tuvo éxito y hubo quienes supieron valorarlo. También hubo intelectuales que al principio lo despreciaron y muchos pintores que lo despachaban como comercial. Yo viví ese ambiente. Sé cómo se hablaba de él. Quinquela merecía un reconocimiento nacional a la altura de lo que había hecho. Pintó el puerto, los barcos y los obreros de La Boca. Era un pintor de carajo.

Nos pasaba con la pintura, con el teatro, con el cine, hasta con la manera de vestirnos. Valorizábamos más lo que se hacía en Europa y en Estados Unidos que lo que se hacía acá. Los intelectuales, los periodistas, los artistas, los políticos jóvenes, imitábamos los modos y las maneras de afuera con una subordinación enorme. Había una especie de complejo de inferioridad. Mirábamos con envidia lo que pasaba en Europa. Queríamos andar por la calle vestidos como ellos y colgar en nuestras paredes cuadros parecidos a los que ellos pintaban.

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Con los movimientos políticos y culturales hacíamos lo mismo. Allá se habían originado en cosas que les estaban pasando a ellos. Acá los copiábamos y, mientras tanto, apenas prestábamos atención a lo que nos estaba pasando a nosotros. Cuando estás tan pendiente de copiar, la energía propia no sale. Era una estupidez, porque teníamos de sobra con qué hacer algo propio. Teníamos cosas que contar, que narrar, que pintar y que musicalizar con nuestra impronta. ¿Por qué íbamos a contarlas a la manera de un tipo que vivía a doce mil kilómetros?

Viví seis años con los wichí en el monte formoseño. Ahí vi lo que pasa cuando uno sale a defender a alguien sin haberlo escuchado. Peleábamos por los pueblos indígenas y muchas veces ni los mirábamos, ni sabíamos qué pensaban, ni les preguntábamos qué les hacía falta. Conviví también con gente que trabajaba con ellos y que, en el fondo, los subestimaba. Los medíamos con la vara de nuestra lógica. Y resulta que ellos eran mucho más eficaces en el monte de lo que nosotros somos en la ciudad. Pero nosotros llegábamos convencidos de que sabíamos lo que les hacía falta. Es como si un médico decidiera desde lejos cómo va a curar a un paciente sin siquiera escucharlo. Es absurdo. Y, sin embargo, lo hacíamos.

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Nos ocupábamos de sacar a Roca de los billetes y de los monumentos, de dejar de decirles indios y empezar a decirles originarios. Mientras tanto, las condiciones de vida de esa gente empeoraban. A veces me daba la impresión de que peleábamos más para tranquilizar nuestra conciencia que para resolverles un problema. Y de tanto querer defenderlos a nuestra manera, terminábamos jodiéndolos.

El Cordobazo y el «clima de época»

Algo de eso veo cuando vuelvo al Cordobazo. Fue el 29 de mayo de 1969, un año después del Mayo francés. Lo convocaron las regionales cordobesas de la CGT. Ahí estaban Elpidio Torres, del SMATA cordobés, Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, y Atilio López, de la UTA. Participó la UOM y se sumaron los estudiantes. En ese mismo mapa obrero estaban el SITRAC y el SITRAM, los sindicatos de Fiat que tendrían un papel más visible en el Viborazo, en 1971. Y ahí estaba también René Salamanca, que ya se había involucrado en el Cordobazo como militante obrero, ganó protagonismo en las luchas que siguieron y en 1972 pasó a conducir el SMATA cordobés. Luego, sin haber disparado un solo tiro ni integrado ninguna organización guerrillera, la madrugada del 24 de marzo de 1976 fue detenido, torturado y desaparecido.

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El Cordobazo fue una expresión masiva de descontento. Había reclamos concretos. La dictadura de Onganía había eliminado el sábado inglés y seguían las quitas zonales, que permitían pagar en Córdoba menos que en Buenos Aires por el mismo trabajo. Lo que pasó en la calle excedió por mucho esos reclamos. Fue uno de los grandes momentos insurreccionales de la Argentina del siglo XX.

Y fijate quiénes lo encabezaron. Entre los obreros estaban los de las automotrices, de los mejor pagos, con sindicatos fuertes y capacidad para parar la producción. Del lado estudiantil, lo encabezaron secundarios y universitarios de clase media y media alta. Volvían a su casa y tenían la comida en la mesa. Podían estudiar sin trabajar porque los padres los mantenían y muchos hasta tenían auto para salir a pasear. Se pudo sumar gente de cualquier condición. Yo hablo de quiénes lo organizaron y lo encabezaron. Pero los que se dejaban el cuerpo en la zafra o levantando algodón, en algunas de las peores condiciones de trabajo del país, no eran los que estaban al frente. Al frente estaban los más privilegiados dentro de sus propios sectores.

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Tenían razones para protestar. Pero la situación de esos sectores estaba lejos de ser insostenible. En una sociedad con problemas mucho más graves, la revolución, tal como algunos se la imaginaban, la iban a hacer los chicos de la élite y los obreros mejor pagos. A mi juicio, hacer de esa protesta el comienzo de una revolución fue, en buena medida, una decisión intelectual. La idea de que el pueblo entero quería una revolución no venía de haber padecido en carne propia las peores condiciones del país. Era una idea que ya traíamos puesta. Un medicamento adecuado para una enfermedad distinta.

Un año antes había sido el Mayo francés. Sus protagonistas eran nuestros héroes. Los mirábamos y queríamos parecernos a ellos. Queríamos estar a la altura de lo que había pasado en París. Había una protesta obrera y estudiantil con motivos cordobeses, y nosotros ya teníamos en la cabeza la película europea con la que íbamos a interpretarla. También estaba Cuba, que ya venía influyendo en los intentos de guerrilla. Había algo de esnobismo político en esa necesidad de estar en la onda, de ser lo que hoy llamaríamos cool. Seguíamos líneas de partidos extranjeros que no tenían un carajo que ver con nosotros. Y de tanto mirar afuera, despreciábamos lo que teníamos de distinto acá. Para justificar lo que hacíamos hablábamos del «clima de época». Era un eufemismo para la dependencia cultural.

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Vimos una protesta masiva y leímos que el pueblo entero estaba pidiendo una revolución. Ahí estaba la falsedad. Le atribuíamos al pueblo un deseo que nosotros habíamos decidido por él. Después, las conducciones guerrilleras se arrogaron el derecho de actuar en su nombre. ¿Quién les había pedido que lo hicieran? A mi juicio, el pueblo salió perdiendo. Y nosotros nos habíamos convencido de que sabíamos lo que quería sin tomarnos el trabajo de escucharlo.

La guerrilla y la represión

¿Y qué nos iban a explicar de guerrilla? Nosotros tuvimos a Güemes. Frente a las incursiones realistas en el norte, esa manera de pelear tenía sentido y arraigo en la gente del lugar. Era otra situación. En los setenta algunas conducciones se convencieron de que eran la vanguardia de un pueblo que iba a seguirlas. Era un vanguardismo infantil. Algunos tenían entrenamiento. Lanzar a tantos jóvenes a una empresa para la que faltaban preparación y respaldo popular fue, a mi juicio, una irresponsabilidad absoluta. Se pagó con vidas y se desprestigió una forma de lucha que, en otras circunstancias, puede tener sentido frente a un poder opresivo.

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Cuando hablo de los tupamaros, pienso en los sectores de la sociedad uruguaya que estaban dispuestos a protegerlos y a darles refugio. A mi juicio, ese respaldo era de otra magnitud. Acá también hubo organizaciones con arraigo en sectores concretos. La Juventud Peronista vinculada a Montoneros, por ejemplo, tuvo trabajo en los barrios. Una cosa era participar de ese trabajo y otra respaldar la lucha armada. Creo que las conducciones se equivocaron de medio a medio al calcular cuánta gente estaba dispuesta a acompañarlas.

El 24 de marzo de 1976 hubo mucha gente que festejó el golpe. «Por fin, un poco de tranquilidad», decían. Veníamos de la violencia, de la crisis económica y del hartazgo con el gobierno de Isabel Perón. Hubo sectores empresarios y parte de la prensa que apoyaron abiertamente el golpe. En la calle también se respiraba alivio. Yo lo viví. Esa aceptación inicial fue considerable, aunque sea difícil ponerle un número. La tranquilidad que muchos esperaban y lo que los mandos militares habían decidido hacer eran dos cosas muy distintas.

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Del lado del Ejército también se importaron modelos. Ahí estuvieron el asesoramiento francés y la formación estadounidense asociada a la Escuela de las Américas. Cuando hablo de falta de preparación, hablo de qué entendían por prepararse. ¿En qué cabeza cabe que para investigar y enfrentar a una organización armada haya que secuestrar, torturar y desaparecer gente, y montar un aparato para ocultarlo? Esa fue una decisión de los mandos argentinos. La matanza se llevó por delante a militantes armados y a estudiantes, delegados sindicales y activistas barriales que jamás habían integrado una guerrilla. Y cuando convertís el crimen y su encubrimiento en una práctica del Ejército, destruís también a tu propio Ejército.

A quienes promovían esa doctrina desde afuera les importaba un carajo lo que eso les hiciera a nuestros países. Querían gobiernos que les sirvieran para su política y sus negocios. La democracia era para ellos, allá. Acá podían prescindir de ella si estorbaba. Los mandos argentinos hicieron suya esa doctrina y la aplicaron con todo el poder del Estado. Acá quedaron los muertos, unas Fuerzas Armadas que habían destruido su propia legitimidad y una sociedad que quedó de culo.

Lo que todavía no aprendimos

Y fijate lo que pasó en Jujuy. En 2023, cuando se armó el despelote por la reforma de la Constitución provincial, Myriam Bregman viajó a Jujuy y se pronunció contra la reforma. Yo me la pasé yendo a esos lugares para ver qué estaba pasando. En medio de la pelea sus militantes les decían que les iban a sacar las tierras a las comunidades. Fijate qué decía el artículo 50 que se discutía. Mandaba a reconocer la posesión y la propiedad comunitarias de las tierras que los pueblos indígenas ocupaban tradicionalmente. Esas tierras no se podían vender, transferir, gravar ni embargar. Ni siquiera las propias comunidades podían venderlas. El artículo de 1986 hablaba de protección, integración y progreso económico y social. Sobre la propiedad comunitaria, ni una palabra. Después de las protestas, la Convención retiró el cambio antes de la jura y volvió al texto anterior.

Y los cortes llegaron justo antes de las vacaciones de invierno. En la Quebrada hay gente que vive al día de vender artesanías, de trabajar en un restaurante o de alojar turistas. Si el turista no llega, hay trabajo que no se hace, ventas que se pierden e ingresos que esa gente necesitaba para vivir. El secretario de Turismo de Jujuy dijo en ese momento que ya se había cancelado casi la mitad de las reservas para las dos primeras semanas de julio. Cuando se discute a quién se defiende con una protesta, también hay que mirar quién paga el costo. Y lo peor es que esto pasa décadas después, como si no hubiésemos aprendido nada.

En la pintura, de tanto mirar afuera, dejamos de lado a gente que tenía algo propio que decir sobre lo que pasaba acá. Con los wichí, creíamos saber lo que les convenía. Y en política, nos creímos autorizados a decidir en nombre de otros. En los tres casos nos costaba reconocer lo que teníamos delante de los ojos.

Por suerte el rock se avivó antes. Yo puedo escuchar en los Redondos ese rock cuadrado de Nueva York y reconocer, a la vez, lo que hicieron acá con eso. El rock nacional tomó los instrumentos y las formas de afuera y los hizo suyos. Con León Gieco, Leda Valladares, Peteco Carabajal y tantos otros, se mezcló con el folclore. Hoy el rock y el folclore argentino funcionan juntos. El rock nacional argentinizó el rock. Ellos aprendieron. Nosotros no aprendimos de ellos.

Y si alguien cree que todo esto quedó atrás, fíjese en lo que está pasando en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Su Consejo Directivo declaró de interés institucional un homenaje a Mario Roberto Santucho, jefe del ERP, uno de los dos grandes grupos guerrilleros de los setenta. Está previsto que coloquen una escultura en su memoria el 10 de diciembre, el día en que recordamos la vuelta de la democracia.

Una cosa es estar dispuesto a dar la vida por lo que uno cree. Otra muy distinta es creerse con derecho a quitarle la vida a otro por esas mismas convicciones. Santucho fue uno de los principales responsables de una organización que asesinó y de una estrategia que mandó a la muerte a muchos de sus propios militantes. ¿Quién le había dado derecho a decidir eso?

Después de haber vivido ese disparate, después de haber seguido ideas ajenas como si la Argentina tuviera que acomodarse a ellas, hay estudiantes y autoridades de una facultad que piensan que hay que hacerle un monumento. Eso es lo que más me cuesta entender. Nos equivocamos de medio a medio. Y todavía no nos damos cuenta.