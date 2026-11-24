Las organizaciones que aplican inteligencia artificial confiable tienen 15 veces más probabilidades de lograr un ROI sólido en sus proyectos de IA, según el informe de IDC patrocinado por SAS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las elecciones de medio término en Estados Unidos han vuelto a demostrar cuánto puede influir la política en los mercados financieros. La victoria demócrata del pasado 3 de noviembre, que cambia la dinámica del Congreso durante los últimos dos años del mandato de Donald Trump, ha generado interrogantes en la economía estadounidense. Sin embargo, considero que la reciente corrección de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial responde también a un problema de valorizaciones excesivas que el mercado venía acumulando.

Estados Unidos enfrenta presiones derivadas de la inflación, el conflicto con Irán y la volatilidad de los precios de la energía. A ello se suman las posibles restricciones a la construcción de centros de datos, una infraestructura fundamental para el desarrollo de la IA. Este último factor ha generado incertidumbre entre los inversionistas y podría afectar las expectativas de rentabilidad de algunas empresas tecnológicas.

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Durante la campaña electoral, distintos candidatos demócratas cuestionaron el impacto de los centros de datos sobre las tarifas eléctricas y los costos de los servicios públicos. El debate sobre la expansión acelerada de la IA pasó de ser una discusión regulatoria a convertirse en un asunto económico que afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos.

Un hombre medita su decisión financiera apoyándose en un asistente de inteligencia artificial y en sus propios cálculos manuales antes de usar una tarjeta bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué esto preocupa tanto a Wall Street? Buena parte de las expectativas de crecimiento de las grandes compañías tecnológicas depende de las inversiones en inteligencia artificial. Según estimaciones de Goldman Sachs, los estados donde podrían establecerse restricciones a la construcción de centros de datos concentran aproximadamente el 45 % de la capacidad proyectada en Estados Unidos.

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No obstante, considero que debemos diferenciar el potencial de crecimiento de la inteligencia artificial de las valorizaciones actuales de las empresas vinculadas a esta tecnología. La IA puede seguir siendo un buen negocio, pero eso no significa que sus acciones justifiquen cualquier precio. Yo estoy de acuerdo en que estamos atravesando una burbuja, donde las expectativas de crecimiento han impulsado valorizaciones que considero excesivas.

En lo que respecta a los inversionistas, la reacción bursátil ha sido considerable. Por ejemplo, según Reuters, el 5 de noviembre el S&P 500 retrocedió 4,36 %. Sin embargo, atribuir todo esto al resultado electoral sería simplificar el problema. Según la misma agencia, el sector tecnológico representa más del 35 % del S&P 500, por lo que las correcciones de sus principales compañías pueden afectar temporalmente al índice.

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Un profesional sonriente usa una laptop con una aplicación de criptomonedas y un asistente de IA para monitorear el mercado, con un smartphone al lado y un horizonte urbano de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso no significa que toda la economía estadounidense está perdiendo valor. Históricamente, por ejemplo, según un análisis de BlackRock, desde 1970 el índice S&P 500 ha registrado una rentabilidad promedio del 14,1 % durante los seis meses posteriores a las elecciones de medio término en Estados Unidos. Aunque los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros, muestran que la incertidumbre política no necesariamente se traduce en pérdidas.

Para mí, uno de los mayores errores de los inversionistas es interpretar cualquier corrección como una señal para abandonar el mercado. La volatilidad es parte natural de la inversión en renta variable. En el caso de la inteligencia artificial, creo que la corrección actual es incluso saludable, porque las acciones de muchas empresas venían subiendo demasiado rápido y sus precios se habían alejado de sus proyecciones reales.

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Cuatro inteligencias artificiales, representadas como avatares digitales, gestionan cabinas de radio virtuales, abordando temas que van desde la ética digital y los misterios cósmicos hasta los análisis financieros corporativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yo no recomendaría invertir actualmente en empresas dedicadas exclusivamente a la inteligencia artificial. Pese a que considero que es una industria con un enorme potencial de crecimiento, sus valorizaciones actuales me parecen excesivas. Debemos entender que el crecimiento de una industria y la rentabilidad de sus acciones no son necesariamente lo mismo. Una empresa puede liderar una revolución tecnológica y, aún así, representar una mala inversión si su precio incorpora expectativas difíciles de cumplir.

La caída de las acciones de IA no necesariamente es una mala noticia para Wall Street. Por el contrario, puede ser un ajuste necesario para que el mercado ajuste sus valorizaciones y los inversionistas diversifiquen su capital hacia otros sectores. La inteligencia artificial ha impactado, pero eso no significa que todas las empresas vinculadas a ella sean buenas inversiones.

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