Elon Musk encabeza actualmente la lista de las mayores fortunas del planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tierra fue el gran instrumento de poder durante siglos. Luego fueron las fábricas, los bancos y el petróleo. Ahora, una generación de magnates tecnológicos acumula las infraestructuras sobre las que transcurre nuestra vida. ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva clase de señores feudales?

Elon Musk no gobierna ningún país. Jeff Bezos no promulga leyes. Mark Zuckerberg no tiene ciudadanos. Larry Page y Sergey Brin no poseen ejércitos. Jensen Huang jamás fue elegido presidente y Larry Ellison no necesita ganar elecciones. Tampoco Sam Altman, Dario Amodei, Greg Brockman o Liang Wenfeng necesitan ocupar un cargo público para participar de una carrera que podría definir buena parte del futuro de la humanidad: la de la inteligencia artificial. Sin embargo, todos ellos ejercen, en escalas y ámbitos diferentes, una forma de poder que habría sido difícil de imaginar hace apenas algunas décadas.

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No se trata solamente de dinero, aunque las cifras de sus riquezas sean extraordinarias. Elon Musk encabeza actualmente la lista de las mayores fortunas del planeta.

Pero lo verdaderamente novedoso no es que existan hombres infinitamente ricos. Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt y otros magnates de la era industrial también acumularon fortunas extraordinarias. La diferencia está en qué poseen los nuevos magnates, qué tecnologías controlan y hasta dónde llega su influencia.

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La diferencia con el pasado está en qué poseen los nuevos magnates, qué tecnologías controlan y hasta dónde llega su influencia

El caso de Sam Altman permite hacer una distinción especialmente importante: quizás el poder de esta nueva élite ni siquiera pueda medirse únicamente en dólares. La fortuna permite medir cuánto poseen. La verdadera pregunta es cuánto controlan.

De la tierra a la nube

Durante buena parte de la Edad Media europea, el poder estuvo estrechamente relacionado con la posesión de la tierra. Quien dominaba el territorio controlaba el principal recurso económico de la época. Siglos más tarde, la Revolución Industrial trasladó parte de ese poder hacia quienes poseían las fábricas, las máquinas y el capital. Hoy estamos atravesando otra transformación.

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Datos, algoritmos, plataformas, capacidad de cómputo, redes sociales, sistemas operativos, comercio electrónico, infraestructura de nube y, últimamente, inteligencia artificial, forman parte de la nueva transformación (Foto: Reuters)

Una parte creciente de los recursos esenciales de nuestra sociedad ya no tiene forma física: datos, algoritmos, plataformas, capacidad de cómputo, redes sociales, sistemas operativos, comercio electrónico, infraestructura de nube y, últimamente, inteligencia artificial. Es precisamente allí donde aparece una idea inquietante: el tecnofeudalismo.

Yanis Varoufakis, economista y exministro de Finanzas griego, popularizó el concepto para describir un sistema en el que las grandes plataformas tecnológicas adquieren características que las diferencian de las empresas tradicionales. Según su tesis, lo que llama “capital de la nube” no se limita a fabricar y vender productos. Las plataformas construyen espacios digitales dentro de los cuales otros interactúan, venden, compran, trabajan, producen información y generan datos. Los nuevos propietarios pueden cobrar, directa o indirectamente, por el acceso a esos territorios.

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Las plataformas construyen espacios digitales dentro de los cuales otros interactúan, venden, compran, trabajan, producen información y generan datos

La comparación con el feudalismo, naturalmente, no debe tomarse de forma literal. Zuckerberg no es un conde medieval ni quienes tienen una cuenta de Instagram son siervos de la gleba. Pero la analogía sirve para formular una pregunta bastante más importante: ¿Qué sucede cuando determinados espacios se vuelven tan indispensables que permanecer fuera de ellos deja de ser una alternativa realista?

La libertad de no elegir y la ilusión de la salida voluntaria

Solemos hablar de estas tecnologías como si nuestra relación con ellas fuera completamente voluntaria. “Si no te gusta Instagram, cerrá tu cuenta”. “Si Google sabe demasiado sobre vos, utilizá otro buscador”. “Si Amazon tiene demasiado poder, comprá en otro lado”. La respuesta parece razonable. Hasta que uno intenta aplicarla a la totalidad de su vida digital.

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Podemos abandonar una red social. Podemos elegir no comprar en Amazon. Podemos borrar una aplicación del teléfono. Pero es muchísimo más difícil escapar de una economía y de una sociedad cuya infraestructura está crecientemente construida alrededor de un puñado de gigantes tecnológicos.

¿Qué sucede cuando determinados espacios se vuelven tan indispensables que permanecer fuera de ellos deja de ser una alternativa realista? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una empresa puede decidir no contratar directamente a Amazon y, sin embargo, utilizar servicios alojados en Amazon Web Services. Podemos no tener una cuenta en Facebook y necesitar WhatsApp para comunicarnos.

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Podemos desconfiar de Google mientras nuestro teléfono, nuestros compañeros de trabajo, la universidad de nuestros hijos o los sitios que visitamos funcionan dentro de su ecosistema.

Podemos decidir no utilizar inteligencia artificial y descubrir, poco tiempo después, que está integrada en nuestro buscador, nuestro teléfono, nuestro software de oficina o las herramientas de trabajo. No elegimos entre vivir dentro o fuera de la revolución tecnológica. Elegimos, cada vez más, de qué manera vivir dentro de ella.

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No elegimos entre vivir dentro o fuera de la revolución tecnológica. Elegimos, cada vez más, de qué manera vivir dentro de ella

Liang Wenfeng, fundador de DeepSeek, demuestra que esta disputa no pertenece exclusivamente a Silicon Valley. China también busca ocupar un lugar central en una carrera tecnológica cuyas consecuencias económicas y geopolíticas recién comenzamos a comprender.

No constituyen un gobierno. Ni siquiera forman un grupo homogéneo. Compiten entre sí, tienen intereses diferentes y probablemente visiones profundamente distintas sobre el futuro.

China también busca ocupar un lugar central en una carrera tecnológica cuyas consecuencias económicas y geopolíticas recién comenzamos a comprender (Foto: Reuters)

Este punto es inquietante y un poco aterrador: no hace falta ninguna conspiración para que exista una concentración extraordinaria de poder.

No hace falta imaginar doce hombres reunidos alrededor de una mesa decidiendo el destino de la humanidad. Esa caricatura, además de improbable, nos impediría observar algo bastante más inquietante: puede producirse una concentración gigantesca de poder simplemente como consecuencia del funcionamiento del propio sistema.

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El capital atrae más capital. Los datos permiten mejorar algoritmos que generan nuevos usuarios, que producen todavía más datos

Los efectos de red favorecen al que ya tiene millones de usuarios. El capital atrae más capital. Los datos permiten mejorar algoritmos que generan nuevos usuarios, que producen todavía más datos. La infraestructura tecnológica requiere inversiones cada vez mayores, elevando las barreras para nuevos competidores.

Aquí está, quizás, la diferencia fundamental entre estos magnates y sus predecesores industriales. El empresario tradicional buscaba vendernos un producto. Las grandes plataformas contemporáneas pueden además diseñar el espacio dentro del cual elegimos.

Busca en Google ordena información. Meta decide mediante algoritmos qué publicaciones aparecen frente a nuestros ojos. Amazon determina cómo se exhiben millones de productos dentro de su ecosistema. Las plataformas de inteligencia artificial comienzan a intermediar nuestra relación con el conocimiento.

Las plataformas de inteligencia artificial comienzan a intermediar nuestra relación con el conocimiento (Foto: Reuters)

Eso no significa que controlen nuestras mentes. Sería absurdo afirmarlo. Significa algo más sutil: controlan crecientemente la arquitectura dentro de la cual tomamos algunas de nuestras decisiones. La inteligencia artificial introduce aquí una dimensión todavía más profunda.

Durante las últimas décadas, los buscadores organizaron buena parte de nuestro acceso a la información. La inteligencia artificial puede comenzar a organizar algo diferente: nuestra relación con el conocimiento mismo.

Cuando formulamos una pregunta, a un modelo de inteligencia artificial ya no recibimos solamente una lista de sitios donde buscar una respuesta. Recibimos una respuesta elaborada, sintetizada y presentada por el propio sistema. Si estos modelos se convierten, como muchos anticipan, en una interfaz cotidiana para estudiar, trabajar, programar, investigar, crear y tomar decisiones, las compañías que los desarrollan ocuparán una posición extraordinariamente sensible.

En el siglo XXI tendremos que preguntarnos si datos, capacidad computacional, inteligencia artificial y servicios de nube deberían comenzar a formar parte de esa misma conversación

Es allí donde nombres como Altman, Amodei, Brockman o Liang adquieren una importancia que sus fortunas personales no necesariamente reflejan. La concentración existe. La dependencia existe. Y el poder que deriva de ambas también.

Cómo encararlo desde Argentina

Desde Argentina, la discusión adquiere una dimensión adicional. Nosotros no somos propietarios de las grandes redes sociales globales. No poseemos uno de los gigantes mundiales de computación en la nube. No fabricamos los chips más avanzados que alimentan la revolución de la inteligencia artificial. No controlamos Android, Windows o iOS.

Tampoco desarrollamos ninguno de los grandes modelos de inteligencia artificial que hoy compiten por convertirse en la puerta de entrada al conocimiento digital.

No tenemos un Google, un Amazon, un Meta, un Microsoft, un Nvidia, un OpenAI, un Anthropic o un DeepSeek argentino. Y difícilmente podríamos prescindir de ellos. Esto convierte al debate sobre el tecno-feudalismo también en un debate sobre soberanía.

Durante el siglo XX, los Estados pensaban estratégicamente en el control de puertos, rutas, energía, telecomunicaciones, agua y recursos naturales. En el siglo XXI tendremos que preguntarnos si datos, capacidad computacional, inteligencia artificial y servicios de nube deberían comenzar a formar parte de esa misma conversación. No porque la solución sea aislarnos tecnológicamente del mundo. Eso sería tan inviable como empobrecedor.

Nunca en la historia hubo individuos con exactamente esta combinación de riqueza personal, infraestructura global, capacidad tecnológica, información y acceso directo a miles de millones de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío es diferente: cómo aprovechar tecnologías extraordinarias sin convertir la dependencia tecnológica en dependencia política, económica o cultural. Y esta discusión es especialmente importante para los países periféricos, como el nuestro.

Si la nueva tierra es digital, ¿Qué ocurre con aquellos países que prácticamente no poseen territorio dentro de ese nuevo mundo?

Un debate que seguirá siendo válido

Tal vez dentro de cincuenta años la palabra “tecno-feudalismo” nos parezca exagerada. Quizás descubramos que aquello que estamos observando no era un nuevo sistema económico sino simplemente otra etapa del capitalismo.

Pero la discusión que encierra el concepto seguirá siendo válida. Nunca en la historia hubo individuos con exactamente esta combinación de riqueza personal, infraestructura global, capacidad tecnológica, información y acceso directo a miles de millones de personas. Podemos resumir todo esto en una sola palabra: poder.

Ahora debemos agregar un nuevo elemento a esa combinación: la capacidad potencial de construir las herramientas mediante las cuales millones de seres humanos accederán al conocimiento, producirán contenidos y resolverán problemas.

Los nuevos señores no poseen castillos. Poseen servidores. Sus territorios no aparecen coloreados en los mapas políticos. Están en nuestros teléfonos, computadoras, empresas y hogares. Y nosotros no somos sus siervos. Seguimos siendo ciudadanos de Estados democráticos capaces, al menos en teoría, de establecer las reglas bajo las cuales operan esas compañías.

Esa es la batalla que probablemente definirá buena parte del siglo XXI.

El autor es economista, Mg en Globalización, Comercio Internacional y Mercados emergentes (Universitat de Barcelona) y consultor