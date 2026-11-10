La nueva era del mercado laboral: qué habilidades priorizan las empresas en la Argentina y en el mundo

Las formas de contratar y las habilidades que más valoran las empresas, cambian mes a mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las empresas están cambiando la forma de decidir a quién contratan. Con la inteligencia artificial y la automatización cada vez más presentes en las tareas diarias, el currículum se lee de otra manera: pesan menos el título y los años de trayectoria, y más lo que una persona sabe hacer o puede aprender. Dos informes, uno de Bumeran y otro del Foro Económico Mundial, permiten medir ese giro desde ángulos distintos.

El estudio “Skills Based Hiring” de Bumeran reveló que el 25% de los especialistas en recursos humanos considera que las habilidades son lo que más pesa al seleccionar a alguien: el 15% se inclina por las técnicas y el 10% por las blandas. La experiencia laboral previa suma 21% y el título universitario, apenas 3%. El 41% responde que todos esos aspectos son igual de importantes.

PUBLICIDAD

Los avisos de empleo ya reflejan ese movimiento. El 51% de los especialistas afirma que, en los últimos dos años, su organización modificó la forma de redactar las ofertas. Entre quienes reportaron cambios, el 20% flexibilizó o eliminó el rango etario, el 18% la cantidad mínima de años de experiencia y el 15% tanto la experiencia previa en la misma industria como la exigencia de título universitario.

Del mismo modo, en un “Talento Summit” realizado en la sede del microcentro porteño del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) , diferentes profesionales del área de recursos humanos coincidieron en la creciente variedad de capacidades buscadas, entre las que hoy se destacan el manejo de datos y el análisis y decisión a partir de los mismos, la interacción con la complejidad, la disposición a aprender, la resolución de conflictos y la disposición al liderazgo.

PUBLICIDAD

El manejo de herramientas de IA y automatización es cada vez más importante para las empresas. (Unsplash)

Es clave saber convivir con la complejidad y aprender rápido, resaltó Florencia Tiscornia, vicepresidente de Personas y Cultura de YPF, del mismo modo que Alejandro Servide, de Ranstad, una agencia de búsqueda de personal y talento, listó la curiosidad y la capacidad de aprendizaje como cualidades que, sumadas a una buena formación de base, marcan diferencia. María Laura García, Chief Human Resources Officer de Tecpetrol, la petrolera de Techint, destacó el avance de la “multidisciplinariedad” y la fertilización cruzada de talentos. Los profesionales más buscados, enfatizó, son los más completos y capaces de liderar “a partir de la persona, no desde el proceso”. Y Verónica Climent, directora de People, Culture & Organization del banco Santander subrayó que en un sector como el financiero, cada vez más tecnologizado, el desafío es saber unir la tecnología con el negocio financiero, cuyo principal objetivo es ganar, cuidar, retener la confianza del cliente.

Según el estudio de Búmeran, a la hora de elegir entre dos candidatos para el mismo puesto, el 46% contrata a quien demuestra mayor potencial de aprendizaje. El 42% se quedaría con quien tenga mejores habilidades para el puesto, el 10% con quien acumule más experiencia y solo el 2% con quien tenga el título más relacionado con la posición. “Estamos frente a un cambio en la manera en que las organizaciones identifican y valoran el talento”, señala Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial encabeza las habilidades técnicas

Cuando se les pregunta por las habilidades técnicas más buscadas, el 52% de los especialistas en recursos humanos menciona el manejo de herramientas de inteligencia artificial y automatización. Le siguen las herramientas digitales específicas del puesto (48%), el análisis, la interpretación y la visualización de datos (30%) y los sistemas de gestión como CRM o ERP (24%).

En las habilidades blandas hay un empate en el primer lugar: el trabajo en equipo y la colaboración, y la adaptabilidad y la flexibilidad, ambas con 48%. Después aparecen la capacidad de aprendizaje continuo (42%) y la comunicación efectiva (38%). El pensamiento crítico y analítico queda en 20%.

PUBLICIDAD

Cómo se comprueba lo que alguien dice saber

Si el criterio es la habilidad, queda la pregunta de cómo verificarla. Uno de cada tres reclutadores usa entrevistas por competencias, el 6% pide resolver casos prácticos, otro 6% realiza pruebas técnicas y el 10% no lleva adelante evaluaciones específicas. Al consultarles cuál es la manera más efectiva de comprobar una habilidad, el 36% eligió la prueba práctica y el 32% la entrevista por competencias. Ninguno señaló que las certificaciones o el título académico sean, por sí solos, la mejor vía.

Del otro lado del escritorio, la percepción es distinta. El 49% de los trabajadores y aspirantes a puestos de trabajo cree que lo que más valoran las empresas al contratar es la experiencia laboral; el 16% apunta a las habilidades técnicas y el 11% al título universitario. Para demostrar lo que saben, uno de cada cuatro preferiría hacerlo a través de su experiencia laboral y el 24% mediante un período de prueba remunerado. En ese punto, la confianza no es un problema: el 89% dice sentirse muy preparado para mostrar sus habilidades en un proceso de selección.

PUBLICIDAD

Qué está pasando en el mundo

En un mundo cada vez más conectado, limitar el mercado laboral sólo a lo que ocurre en Argentina puede ser un error. Por eso, resulta de mucha utilidad conocer qué conclusiones sacó el Foro Económico Mundial en su último análisis de la transformación del trabajo. En 2015 y en 2020, la resolución de problemas complejos ocupaba el primer lugar. En 2015 le seguían la coordinación con otros y la gestión de personas; en 2020, el pensamiento crítico y la creatividad.

El ranking más reciente, en base a los datos del Future of Jobs Report publicado en enero del año de este año, muestra otra lista: pensamiento analítico en primer lugar, resiliencia, flexibilidad y agilidad en el segundo, y liderazgo e influencia social en el tercero.

PUBLICIDAD

Más abajo figuran motivación y autoconciencia (quinto), alfabetización tecnológica (sexto), empatía y escucha activa (séptimo) y curiosidad y aprendizaje permanente (octavo). Las capacidades vinculadas con la tecnología y la autogestión ganaron lugar frente a las ediciones anteriores, aunque el Foro Económico Mundial advierte que la comparación debe leerse con cautela.

Los dos informes coinciden en algo: la capacidad de adaptarse y de seguir aprendiendo ocupa un lugar cada vez más visible. Del estudio de Bumeran se concluye que la adaptabilidad y la flexibilidad lideran las habilidades blandas junto al trabajo en equipo, y el potencial de aprendizaje es el criterio que más pesa al desempatar entre dos candidatos. En el ranking global, esas ideas aparecen en la resiliencia, la flexibilidad y la curiosidad. En un contexto de avance tecnológico, las empresas parecen valorar menos lo que alguien ya sabe y más cuánto puede incorporar.

PUBLICIDAD