Miles de inversores procesan información, forman expectativas y las traducen en precios. Y esa multitud ya empezó a votar para una elección que todavía está a casi un año de distancia (Foto: AP)

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En 1906, un organizador de una feria agrícola inglesa propuso un concurso: casi 800 personas debían adivinar el peso de un buey y, quien más se acercara, recibiría un premio. Sorprendentemente, ninguno de los participantes acertó, pero el promedio de sus estimaciones estuvo prácticamente en lo cierto. El episodio se convirtió en uno de los ejemplos clásicos de la llamada sabiduría de las multitudes: la idea de que, al combinar información y opiniones individuales, un grupo puede llegar a una respuesta más acertada que cualquiera de sus integrantes por separado.

Los mercados financieros funcionan, en cierta medida, bajo esa misma lógica: miles de inversores procesan información, forman expectativas y las traducen en precios. Y esa multitud ya empezó a votar para una elección que todavía está a casi un año de distancia.

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Las probabilidades implícitas de reelección de Milei, estimadas a partir del tramo largo de la curva de Globales, rondaban el 90%-92% a mediados de julio. Hoy se ubican en torno al 40%: prácticamente una moneda al aire. El cambio de expectativas también se refleja en los bonos: el AO27 rinde 5% annual, mientras que el AO28 pasó a alrededor del 21% (ambos contra dólar MEP, uno antes y otro después de la elección presidencial).

El índice de riesgo país, que había tocado un mínimo cercano a 400 puntos básicos (pb) tras la presentación del programa financiero del 6 de julio, aumentó 670 pb, hasta 1.070 pb, máximo desde octubre de 2025. Por su parte, la brecha entre el dólar libre (CCL) y el oficial supera el 13%, su nivel más alto desde la previa de las elecciones legislativas de octubre de 2025.

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El contexto internacional tampoco ayudó: las tasas de rendimiento de los Treasuries aumentaron —con la 10Y rindiendo más del 5%— y el real brasileño se depreció 20% desde fines de octubre

El contexto internacional tampoco ayudó: las tasas de rendimiento de los Treasuries aumentaron —con la 10Y rindiendo más del 5%— y el real brasileño se depreció 20% desde fines de octubre, sumando presión sobre el peso argentino.

El dólar se fortaleció a nivel global (el DXY está 2% arriba desde finales del mes pasado), lo que se tradujo en una baja en el precio de las materias primas. Los precios del petróleo, la harina de soja y el maíz —los tres principales productos de exportación— bajaron 25%, 10% y 17%, respectivamente, desde los máximos recientes.

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Sin embargo, no se hizo nada para contrarrestarlo: mientras el principal socio comercial veía debilitarse su moneda y los precios de los principales productos exportables sufrían fuertes caídas, el tipo de cambio oficial local permaneció relativamente contenido (subió 3,3% desde las elecciones en Brasil), con algo de ayuda oficial (se estiman ventas del BCRA de instrumentos vinculados al dólar por USD 591 millones desde las elecciones en el país vecino al 16 de noviembre, pero a juzgar por los volúmenes operados, las ventas continuaron los días siguientes). El resultado fue tanto una ampliación de la brecha como una apreciación real del peso.

Se estiman ventas del BCRA de instrumentos vinculados al dólar por USD 591 millones desde las elecciones en el país vecino al 16 de noviembre (Foto: Reuters)

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (Itcrm) se encuentra en su nivel más bajo desde la implementación del esquema de bandas, a mediados de abril de 2025, y quedó apenas 6,7% por encima del valor previo a la devaluación inicial de Milei en diciembre de 2023. No es un dato menor: un tipo de cambio real menos competitivo encarece la producción en dólares frente a otros países y agrega presión sobre los sectores transables, en un momento en que la economía necesita recuperar actividad.

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Dicho esto, el mercado no es infalible. Un ejemplo es la reciente elección presidencial de Brasil: en la víspera del ballotage, Polymarket le asignaba a Jair Bolsonaro más del 80% de las probabilidades de ganar. Sin embargo, con el inicio del escrutinio, los precios cambiaron radicalmente y la plataforma terminó reconociendo a Lula como ganador, tal como ocurrió en las urnas.

El mercado no es infalible. Un ejemplo es la reciente elección presidencial de Brasil: en la víspera del ballotage, Polymarket le asignaba a Jair Bolsonaro más del 80% de las probabilidades de ganar

Por eso, más que quedarse con el número puntual —ese 50% de probabilidades de reelección—, importa observar su evolución: el mercado está incorporando información nueva y modificando sus expectativas.

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Qué ven los inversores para cambiar sus expectativas

Pero, en concreto, ¿Qué empezó a ver el mercado para modificar tanto sus expectativas? Las dudas en torno a las chances de reelección de Milei se trasladaron, lógicamente, a la continuidad del programa económico y la disponibilidad de financiamiento.

Con un índice de riesgo país más alto, un menor colchón de reservas para comenzar 2027 y sin posibilidades claras de colocar deuda —tanto en el mercado local como en el internacional— a tasas de un dígito, alguna fuente de financiamiento deberá ajustarse para que las cuentas cierren. Por ahora, el mayor esfuerzo recaería sobre las compras de dólares del Tesoro directamente al BCRA.

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En 2026, el Tesoro lleva comprados USD 7.381 millones al Banco Central, USD 681 millones por encima de la meta de USD 6.700 millones del programa financiero (Foto: Reuters)

En 2026, el Tesoro lleva comprados USD 7.381 millones al Banco Central, USD 681 millones por encima de la meta de USD 6.700 millones del programa financiero. Para 2027, las necesidades también cambiaron: frente a los USD 4.900 millones previstos originalmente, hoy se estima que podrían alcanzar unos USD 12.400 millones (suponiendo que este año ingresa la privatización de AySA, el desembolso por la tercera revisión del programa con el FMI y otros USD 1.000 millones de préstamos con organismos; y no hay emisiones en dólares).

Las reservas enfrentarían en 2027 una presión adicional de unos USD 2.600 millones respecto de lo previsto inicialmente (reservas netas rondan los USD 5.940 millones y líquidas los USD 25.370 millones)

Desde la presentación del programa, además, el BCRA adquirió un poco más de USD 4.900 millones. En términos netos, las reservas enfrentarían en 2027 una presión adicional de unos USD 2.600 millones respecto de lo previsto inicialmente (reservas netas rondan los USD 5.940 millones y líquidas los USD 25.370 millones).

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El mercado laboral, la incógnita del programa

La economía real tampoco ofrece demasiado margen para el optimismo. Aunque los salarios reales acumulaban tres meses consecutivos de mejora hasta agosto, la economía experimentó una recesión en el segundo y tercer trimestre —de la que ya saldría en el cuarto— y se acumulan 15 meses consecutivos de destrucción de empleo privado.

Una de las mayores incógnitas del programa económico es si el cambio de esquema productivo, enfocado en sectores intensivos en capital, se trasladará al mercado laboral. Así, el mercado empieza a poner precio no solo a la incertidumbre electoral, sino también a las tensiones que enfrenta el programa económico de aquí a la elección.

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La multitud está votando, pero todavía falta mucho para las urnas; siempre hay tiempo para cambiar.

La autora es economista de PPI (Portfolio Personal Inversiones)